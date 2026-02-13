　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

涉貪100萬元交保！　高金素梅喊「絕不屈服」：我沒做錯任何事

▲▼ 高金素梅 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲高金素梅。（圖／記者黃宥寧攝）

記者崔至雲／台北報導

無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理費、補助款、違反醫療器材法等3案，10日被北檢搜索，今（13日）下午高金素梅現身北檢應訊，檢方訊後諭令100萬交保。高金素梅事後在臉書上表示，「我沒有做錯任何事！」，檢調這次對她和她的團隊所發動的司法迫害，只是暴露了民進黨政府司法打手的心虛，這就是一場企圖讓人民禁聲的司法迫害示範，面對這種莫須有的政治追殺，「我永不屈服！」。

高金素梅表示，從2002年從政以來，經歷了七屆立法委員選舉。她沒有任何政治奧援，始終清清白白參政，她的目的只有一個，那就是全心全意地為族人服務。從政24年來，她和她的團隊夥伴們不眠不休、一步一 腳印地走進部落，深入族人的生活，了解族人的問題與困難，並且努力地解決問題。這些成果，她的團隊夥伴們功不可沒，她由衷地感謝他們的奉獻與付出，沒有他們，就沒有今天的高金素梅。

高金素梅指出，為了爭取原鄉部落的交通車，她努力了十年，直到企業的捐贈之後，政府才有了幸福巴士的政策。為了解決新冠疫情期間部落族人沒有口罩和快篩可用的焦慮和請求，她積極地呼籲社會各界捐獻，讓部落族人才有口罩和篩劑可用；為了原住民族的權益，她提案改善了原鄉鄉道、恢復了土地權益並爭取了禁伐補償；她推動了原住民族教育、老幼共學、長者照護，並促進了全民原教；為了原住民族的尊嚴和歷史正義，她反對靖國神社、清算殖民歷史，追索遲遲不見的原住民族歷史正義；為了看緊基層人民越來越扁的荷包，她反對天價的1.25兆國防特別預算；為了守護台灣產業發展的成果，她反對美國對中華民國的霸權關稅；所有這一切的努力和主張，都是為了捍衛原住民族的權利和維護基層百姓的利益。

「我沒有做錯任何事！」，高金素梅說，檢調這次對她和她的團隊所發動的司法迫害，只是暴露了民進黨政府司法打手的心虛，這就是一場企圖讓人民禁聲的司法迫害示範，面對這種莫須有的政治追殺，「我永不屈服！」。最後，感謝大家的支持與打氣，願祖????庇佑台灣，大家過個好年。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫
AKB48 Team TP突宣布改名
女警嗆殺盧秀燕喊無罪！做筆錄狂笑：去問觀落陰　開庭竟走法官通
台中嚴重車禍！　25歲男慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

涉貪100萬元交保！　高金素梅喊「絕不屈服」：我沒做錯任何事

被酸KMT是Kill Me in Taiwan　藍反嗆：DPP是破壞和平繁榮

台美協定僅「冰山一角」　江啟臣促政院速揭完整衝擊評估

偶像夢竟遇騙局！女僕咖啡廳欠薪500萬　雇主不付錢還罵員工賠錢貨

過年捕捉野生邁邁！陳其邁連發6天「春節小紅包」　完整行程曝

親弟是環保蟑螂涉官司！　李四川：這年紀了「自己做事自己負責」

台美關稅協定立院應「完整通過」　卓揆：內容變動就會造成風險

賴清德籲立院速審台美協定　藍營提3訴求：政院快送審不會耽擱

快過年了還在亂！中國海警一周3次闖金門水域遭驅離

一杯珍奶看關稅談判縮影　張惇涵：「有為有守」最好印證

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

女毒蟲毒駕判處死刑！　侯友宜：感謝司法正義成為堅實後盾

涉貪100萬元交保！　高金素梅喊「絕不屈服」：我沒做錯任何事

被酸KMT是Kill Me in Taiwan　藍反嗆：DPP是破壞和平繁榮

台美協定僅「冰山一角」　江啟臣促政院速揭完整衝擊評估

偶像夢竟遇騙局！女僕咖啡廳欠薪500萬　雇主不付錢還罵員工賠錢貨

過年捕捉野生邁邁！陳其邁連發6天「春節小紅包」　完整行程曝

親弟是環保蟑螂涉官司！　李四川：這年紀了「自己做事自己負責」

台美關稅協定立院應「完整通過」　卓揆：內容變動就會造成風險

賴清德籲立院速審台美協定　藍營提3訴求：政院快送審不會耽擱

快過年了還在亂！中國海警一周3次闖金門水域遭驅離

一杯珍奶看關稅談判縮影　張惇涵：「有為有守」最好印證

詐團想賺紅包錢破功！永康警年前發威　連逮3車手阻詐460萬

《湯姆歷險記》重現全靠她！張童童變身創作歌手闖歌壇

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫！3大症狀別再拖

台美關稅拍板　陳亭妃：帶台南產業迎戰新局

童心和體驗經濟蓬勃商機　「FUN!嗜100」即日起開放報名

震撼彈！AKB48 Team TP突宣布改名了　新團名曝光

剛被判刑又惹議！黃正音免費送玩具「堆得像垃圾」　遭韓網炎上狂罵

春節將至點亮安全燈　楠西消防前進北極殿宣導居家防火

曾峻岳飆152火球、首場實戰卻遇亂流　曾豪駒說初期都正常

池錫辰荒謬造型太適合(？　哈哈笑到停不下來

政治熱門新聞

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

台美關稅拍板15％　美牛降至0關稅、美規車取消進口數量限制

美製小客車0關稅！美規車進口無上限　取得我國3證明文件可上市

林于凱宣布加入民眾黨再戰高雄市議員

平均關稅12.3%！2072項產品豁免對等關稅　蝴蝶蘭、茶葉等只課最惠國稅率

卓榮泰喊接受新核能　核四前廠長質疑

親弟是環保蟑螂涉官司！　李四川：這年紀了「自己做事自己負責」

王世堅引「蔡英文金句」挺高金　蔡政府政務官批：這種人並非我同志

10藍綠立委互告遭起訴　韓國瑜臉書吐心聲

示警台美關稅簽署2大衝擊！　媒體人：食安、產業防線被突破撤守

快訊／賴清德宣布成立「國家經濟戰略指導小組」　親自擔任召集人

成吉思汗爆主管集體性霸凌　女教練現身控被逼簽自願離職書

美國稻米、米製品、雞肉等不降稅　美豬3年後降半稅

藍黨團民調曝光！61%挺增國防預算　1.25兆版本45%反對44%贊成

更多熱門

相關新聞

即／高金素梅受訊3.5小時：不會屈服賴清德的政治目的

即／高金素梅受訊3.5小時：不會屈服賴清德的政治目的

無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理費、補助款與非法輸入藥材等3案，日前由於身體不適送往台大急診，經檢方諭知限制出境、出海。今（13）日高金素梅下午2時許抵達北檢召開偵查庭，經過約3.5小時複訊，因涉犯貪汙等罪100萬元交保。高金素梅步出北檢時眼眶泛紅噙淚，不會屈服賴清德政府的政治目的。

快訊／高金素梅涉貪案！　偵查庭開完了「100萬交保」

快訊／高金素梅涉貪案！　偵查庭開完了「100萬交保」

快訊／高金素梅來了！重返北檢召開偵查庭

快訊／高金素梅來了！重返北檢召開偵查庭

即／高金素梅重回北檢　涉貪3案繼續偵訊

即／高金素梅重回北檢　涉貪3案繼續偵訊

王世堅引「蔡英文金句」挺高金　蔡政府政務官批：這種人並非我同志

王世堅引「蔡英文金句」挺高金　蔡政府政務官批：這種人並非我同志

關鍵字：

涉貪交保高金素梅

讀者迴響

熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

美國車0關稅賓士5大車型可望降價

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

蔣少宏、吳念庭高飛犧牲打　中華隊獵鷹

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到

更多

最夯影音

更多
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面