社會 社會焦點 保障人權

女警嗆殺盧秀燕喊無罪！做筆錄狂笑：去問觀落陰　開庭竟走法官通道

▲▼學霸女警恐嚇盧秀燕，父親發聲明道歉，並指出女兒遭職場霸凌內幕。（圖／ETtoday資料照）

▲台中女警嗆殺盧秀燕，遭收押起訴。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中市第二警分局一名黃姓女偵查佐在1219張文案後發文喊槍殺盧秀燕，遭收押起訴。今開庭時，黃請求做精神鑑定，並主張無罪，法庭上也揭露黃被逮做筆錄時，不斷狂笑，還要同事「去問觀落陰」。更離譜的是，開庭前後都走法官通道，順利躲過媒體。

本案起自第二警分局黃姓偵查佐，自從去年國慶日開始，就開始出現情緒不穩，甚至在張文隨機殺人案後，仍恫嚇要對市長盧秀燕開槍，結果遭拘提逮捕，更遭檢方聲押起訴，至今仍在看守所內。

▲▼黃惠珮。（圖／記者許權毅翻攝）

▲黃主張自己無罪，並請求精神鑑定。（圖／記者許權毅翻攝）

黃姓偵查佐主張無罪，稱自己承認客觀犯罪事實，但是主觀上無犯意，事發當下不知道自己在做「違法的事」。黃還說，起因是因為「因公車禍」開調解庭，要跟闕姓副隊長回報，對方卻不聽自己說話，接著就無法控制自己了。

黃表示，從警詢到進看守所一週，都還以為「大家在跟我玩」，直到收到起訴書，才慢慢可分得清現實與想像。

法官黃立宇問，先前接押庭時，是做坦承犯行答辯，為何今日有此反轉？是否知道自己有發文？黃姓偵查佐強調，知道自己有發文，但是無法控制自己，知道是自己的帳號發文，但其餘都不記得了。

黃女律師說，要聲請做精神鑑定，尤其可見黃被逮補時，語無倫次、答非所問。就如筆錄記載，對警方說「你在供X小？蝦？去問觀落陰！學姐幫我打『我有自然捲』！」還不斷狂笑。

辯護律師並請求傳喚黃女警職同事，以證明「車禍前後」，黃有因此出現轉變，精神狀態完全不同。

檢方則說，聲請鑑定無意見，但是應再評估是否有再犯之虞，並是否應施以監護處分；至於傳喚證人作證，黃女是否適用刑法第19條，應由專業人士評估，尤其黃女在訊問時，都能清楚回答，顯見只是卸責，無悔過之意。

黃女律師也說，希望能替黃聲請交保，可責付家屬、定時就醫；檢方不同意，認為黃有反覆實施之虞，建請續押。

02/11 全台詐欺最新數據

372 1 9849 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫
AKB48 Team TP突宣布改名
女警嗆殺盧秀燕喊無罪！做筆錄狂笑：去問觀落陰　開庭竟走法官通
台中嚴重車禍！　25歲男慘死

台中死亡車禍！25歲男自撞分隔島「車燒成火球」　搶救不治

台南正副議長賄選案二審宣判　邱莉莉9人無罪理由曝光

假裝買金飾「鐵錘猛砸5下」玻璃沒破　搶匪毀門逃逸3小時被逮

樂天巨人球員被控來台賭博、性騷　台南警介入調查...結果曝光

71歲翁台3線「衝上邊坡」翻車　卡5m高「鋼索救命」畫面曝

賭客來不及跑！士林警突襲地下六合彩3賭場　一口氣抓44人

快訊／10麻油雞店被撒不明粉末成分曝　幕後藏鏡人是「SHI」

花蓮男騎車心肌梗塞「昏倒躺路中」　送醫急救3天不治

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

女毒蟲毒駕判處死刑！　侯友宜：感謝司法正義成為堅實後盾

詐團想賺紅包錢破功！永康警年前發威　連逮3車手阻詐460萬

《湯姆歷險記》重現全靠她！張童童變身創作歌手闖歌壇

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫！3大症狀別再拖

台美關稅拍板　陳亭妃：帶台南產業迎戰新局

童心和體驗經濟蓬勃商機　「FUN!嗜100」即日起開放報名

震撼彈！AKB48 Team TP突宣布改名了　新團名曝光

剛被判刑又惹議！黃正音免費送玩具「堆得像垃圾」　遭韓網炎上狂罵

春節將至點亮安全燈　楠西消防前進北極殿宣導居家防火

曾峻岳飆152火球、首場實戰卻遇亂流　曾豪駒說初期都正常

【6000萬車禍】雲梯車出勤擦撞保時捷　認定已避讓女駕駛免罰

台中女警盧秀燕槍殺

