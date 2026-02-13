女警嗆殺盧秀燕喊無罪！做筆錄狂笑：去問觀落陰　開庭竟走法官通道

▲台中女警嗆殺盧秀燕，遭收押起訴。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市第二警分局一名黃姓女偵查佐在1219張文案後發文喊槍殺盧秀燕，遭收押起訴。今開庭時，黃請求做精神鑑定，並主張無罪，法庭上也揭露黃被逮做筆錄時，不斷狂笑，還要同事「去問觀落陰」。更離譜的是，開庭前後都走法官通道，順利躲過媒體。

本案起自第二警分局黃姓偵查佐，自從去年國慶日開始，就開始出現情緒不穩，甚至在張文隨機殺人案後，仍恫嚇要對市長盧秀燕開槍，結果遭拘提逮捕，更遭檢方聲押起訴，至今仍在看守所內。

▲黃主張自己無罪，並請求精神鑑定。（圖／記者許權毅翻攝）



黃姓偵查佐主張無罪，稱自己承認客觀犯罪事實，但是主觀上無犯意，事發當下不知道自己在做「違法的事」。黃還說，起因是因為「因公車禍」開調解庭，要跟闕姓副隊長回報，對方卻不聽自己說話，接著就無法控制自己了。

黃表示，從警詢到進看守所一週，都還以為「大家在跟我玩」，直到收到起訴書，才慢慢可分得清現實與想像。

法官黃立宇問，先前接押庭時，是做坦承犯行答辯，為何今日有此反轉？是否知道自己有發文？黃姓偵查佐強調，知道自己有發文，但是無法控制自己，知道是自己的帳號發文，但其餘都不記得了。

黃女律師說，要聲請做精神鑑定，尤其可見黃被逮補時，語無倫次、答非所問。就如筆錄記載，對警方說「你在供X小？蝦？去問觀落陰！學姐幫我打『我有自然捲』！」還不斷狂笑。

辯護律師並請求傳喚黃女警職同事，以證明「車禍前後」，黃有因此出現轉變，精神狀態完全不同。

檢方則說，聲請鑑定無意見，但是應再評估是否有再犯之虞，並是否應施以監護處分；至於傳喚證人作證，黃女是否適用刑法第19條，應由專業人士評估，尤其黃女在訊問時，都能清楚回答，顯見只是卸責，無悔過之意。

黃女律師也說，希望能替黃聲請交保，可責付家屬、定時就醫；檢方不同意，認為黃有反覆實施之虞，建請續押。