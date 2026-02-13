桃市府新聞處主秘曾俊豪接任秘書處長　3/1起正式生效

▲桃園市政府今日發布人事案，秘書處長于建國卸任，遺缺由新聞處主任秘書曾俊豪接任。（圖／桃市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府今（13）日發布新人事案，原秘書處處長于建國將卸任，其遺缺由新聞處主任秘書曾俊豪接任。市府指出，市長張善政對于處長任內付出貢獻，表達高度肯定與感謝，未來仍持續借重專業與長才，協助市政推動曾俊豪具創意與行動力；曾俊豪熟悉市政運作、處事圓融，接任秘書處長有助業務穩健銜接，預計3月1日正式生效。

市府新聞處長羅楚東表示，于建國處長歷任交通部公路總局專門委員、高速公路局專門委員、秘書室主任及桃園市政府參議、民政局副局長、參事等職務，公務資歷完整。任職秘書處長期間，積極推動各項業務，並與各機關密切協調合作，在國際交流、市政園區管理等工作均有卓越成果，表現獲各界肯定。市長張善政對于處長任內的付出與貢獻，表達高度肯定與感謝，未來仍將持續借重于處長的專業與長才，協助市政推動。

羅楚東指出，即將接任秘書處長的曾俊豪，現年43歲，進入公部門前曾任ETtoday新聞雲專題中心助理副總編輯，也曾於三立新聞、TVBS、中視擔任記者，歷練涵蓋專題、兩岸、政治及社會等新聞路線，曾獲吳舜文新聞獎、兩岸新聞報導獎、社會光明面報導獎等肯定。

羅楚東強調，曾俊豪具創意與行動力，熟悉市政運作、處事圓融，接任秘書處長有助業務穩健銜接；張市長也期許曾處長，持續提升市府行政效能，精進跨機關協調整合，落實相關政務推動。