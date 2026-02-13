春節連假首日「國道5路段」易塞　南下改午後出發

▲春節連假首日，國道有5易塞路段。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

春節9天連假明天(14日)開跑，國道將有返鄉車潮，高公局預判將有5大易塞路段，國5南下路段預估可能連塞6小時。高公局建議南下可改下午再出發。

今日為春節連續假期前1天上班日，西部國道路網於下午17時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1南向汐止至圓山、三義至后里、國3南向汐止系統至木柵、苑裡至中港系統，其餘國道路段大致正常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

明日為春節連續假期小年夜前一日，預估國道交通量為105百萬車公里，為年平均平日 93百萬車公里的 1.1倍，其中南向交通量可達59百萬車公里，為年平均平日的1.3倍。

高公局預判明天重點壅塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段。高公局建議南向用路人可於下午時段出發，節省行車時間。

明天春節連假首日，國道相關疏導措施包括單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▲▼春節國道疏運措施及替代道路。（圖／高公局提供）

另連假期間尖峰時段國道部分路段可能有長時段壅塞，高公局建議，用路人可改行駛台61線替代國1及國3；惟行經台61線北向後龍-竹南、玄寶大橋北向及雙向龍井-伸港、中彰大橋等施工路段，減速慢行並於壅塞時遵循現場導引路線行駛。