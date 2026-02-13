台南正副議長賄選案二審宣判　邱莉莉9人無罪理由曝光

▲台南市議會正副議長選舉涉嫌賄選、妨害投票案，台南高分院以罪證不足駁回檢察官上訴，維持邱莉莉（右）、林志展（左）等9人無罪判決，檢察官仍可上訴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議會正副議長選舉涉嫌賄選、妨害投票案，一審判無罪，台南高分院13日下午審結宣判，法官以罪證不足駁回檢察官上訴，維持一審邱莉莉等9人無罪判決，檢察官仍可上訴。

判決資料指出，本案被告包括邱莉莉、林志展、郭再欽、楊志強、李文俊、黃怡萍、黃麗招、林士傑、李鎮國、高玫仙等10人。前經台南地院於2024年4月29日判決均無罪。檢察官不服提起上訴。另被告林士傑已於2024年8月22日因人已死亡公訴不受理。

台南高分院指出，檢方主張被告等人共謀以賄選或恐嚇方式影響第4屆台南市議會議長選舉，但經逐一檢視通訊監察譯文與證人證詞，認為原審判斷並無違誤。

針對檢方引用之多段通聯譯文，二審法官認定，相關對話多與第3屆副議長補選有關，難以推論為第4屆正副議長選舉之賄選謀議；部分對話僅屬轉述或政黨內部提名進度討論，未見具體賄選或恐嚇內容。

至於檢方指控2022年12月14日向證人方一峰行求賄賂部分，二審法官指出，直接關係人僅郭再欽、楊志強與方一峰3人，而2名被告自始否認行求賄賂。方一峰於原審審理時亦證稱當天未提及金錢，相關證述前後不一，難以作為不利被告之唯一依據。

另外，關於2022年12月21日聚會中所謂「A保證」、「B折扣」、「C經費」、「D薪資給予」等條件，高院認為，「A保證」僅屬政治合作承諾；「B折扣」內容不明且無法證實為對價；「C經費」及「D薪資」則缺乏在場證人一致供述支持，難認構成期約賄賂。

至於2022年12月22日慶安宮會面是否構成妨害投票自由，二審法官指出，證人方一峰於原審證稱對方僅以建議語氣表示「不要投給某人」，並未持兇器或有強制行為，現場亦有他人在場，證人自述「不會怕」，且未主動報警；後續申請保護措施，不排除係選舉競爭激烈下之權宜安排，難據此推認被告構成犯罪。

台南高分院法官強調，檢察官上訴僅就原審證據取捨與心證形成再為爭執，未提出足以推翻原判決之新事證，舉證責任未盡，自應承擔不利結果，因此駁回上訴。本案檢察官仍得依法提起上訴，但須受《刑事妥速審判法》第9條第1項限制；被告則不得上訴。

台南議會議長選舉風波延燒逾年，二審維持無罪判決，未來是否再掀波瀾，仍待後續程序發展。