大陸 大陸焦點 特派現場

李貞秀稱27年前就除籍　梁文傑：當年根本還沒要求！

▲▼陸委會副主委梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

民眾黨立委李貞秀13日下午召開記者會，出示註銷湖南戶籍的證明書，強調自己早在民國88年（西元1999年）就完成辦理，參選立委的資格沒有問題。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，當年兩岸條例根本還沒要求註銷戶籍，李貞秀不可能去註銷，「她登記參選時就是有雙重身份，在我們看來，就是不符合兩岸條例的參選資格。」

梁文傑在記者會上提到，不希望春節9天連假期間「以訛傳訛」，所以特別開記者會來澄清。

梁文傑指出，李貞秀稱在27年前就已經註銷大陸戶籍，說法的根據是她去年3月繳交給移民署的資料，上面寫著，「李貞秀於1993年4月26日嫁入台灣後，已將湖南省衡南縣戶籍註銷，特此證明」。

梁文傑提到，李貞秀是1993年4月26日嫁來台灣，1999年才獲准在台灣定居，但1999年的時候兩岸條例並沒有要求單一戶籍制度，「也就是說李貞秀嫁來台灣到取得定居，都不可能去註銷對岸的戶籍，因為政府當時並沒有要求。」

梁文傑解釋，2004年兩岸條例增修，要求單一戶籍制度，才要求過去拿到台灣身分的大陸人士必須在6個月之內回去拿註銷證明，「這個時候單一戶籍制度才開始生效。」

▼民眾黨立委李貞秀。（圖／記者林敬旻攝）

▲李貞秀召開「民進黨停止追殺陸配 為新住民站出來」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

梁文傑提到，李貞秀在2023年底被民眾黨推選登記為不分區立委的時候，確實就是有雙重身份，「這個部分就在我們看來，就是不符合兩岸條例的參選資格。」

梁文傑指出，李貞秀的事情對陸委會來說，確實是很新很特殊、過去不曾發生過的，在陸委會的立場來說，不希望對任何人有特別對待，有同樣狀況的陸配，就用同樣的標準來辦理。

梁文傑說，這個案例涉及到的跟國籍法有連動，也跟當初登記參選的資格有連動，所以現在是針對這些問題在處理，「我們會在讓所有陸配都安心的情況之下，盡量不要去牽連到別的部分。」

梁文傑還說，他們去年處理了12000多個例子，很多陸配拿到了身分證，但是沒有除去大陸的戶籍，也就是同時擁有台灣跟大陸的雙重身分，這些例子都是存在的，「所以未來陸委會會跟選委會、移民署來討論，未來審查的部分，因為有案例存在，勢必不能像過去，只看身分證拿了幾年，還必須要看除去大陸戶籍的手續到底有沒有完成。」

▼李貞秀出示放棄戶籍證明。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼民眾黨立委李貞秀出示放棄戶籍證明，並授權陸委會協助放棄對岸國籍。（圖／記者蔡紹堅攝）

