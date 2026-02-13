　
政治

台美協定僅「冰山一角」　江啟臣促政院速揭完整衝擊評估

▲江啟臣。（圖／江啟臣團隊提供）

▲江啟臣。（圖／江啟臣團隊提供）

記者崔至雲／台北報導

台美雙方簽訂關稅協議，立法院副院長江啟臣今（13日）說，目前的協定僅是「冰山一角」，行政院有義務揭露完整的產業衝擊評估報告，強調唯有「理性務實、開誠布公」，才能守護國家利益，呼籲朝野黨團都能摒棄成見，理性務實共同為國家把關，這才是人民對國會的期待。

針對台美雙方簽署對等貿易協議（ART)，江啟臣表示，他的態度很清楚，理性務實、依法審查、捍衛國家利益。首先，這份協定內容非常龐雜，牽涉到關稅結構調整、市場開放、以及巨額的採購與投資承諾。目前國人看到的可能只是冰山一角，還有很多細節行政院並沒有完全說清楚講明白。因此，目前真正的重點在於，行政院有義務在最短時間內，將談判結果全貌、以及對國內各產業的「衝擊影響評估報告」公諸於世。 哪些產業受惠？哪些產業受衝擊？因應配套措施是什麼？這些都必須開誠布公，讓社會大眾檢視。

江啟臣指出，去年為因應對等關稅編列的特別預算，立法院早已三讀通過，再加上今日公布新增的相關產業輔導基金，預算將如何有效運用，協助產業因應市場開放，行政院也應有明確的方向。尤其未來立法院審查時行政院應清楚揭露相關資訊，如此方有利於後續國會審查程序的進行。

江啟臣提到，只要行政院盡快將簽署的文本與完整的評估報告送進立法院，相信各黨團會站在捍衛國家利益與守護產業發展的角度，依法儘速進行審查。

江啟臣說，這份協定的利弊得失對台灣影響深遠，政府應該要拿出具體有效的因應對策。他們也呼籲朝野黨團都能摒棄成見，理性務實共同為國家把關，這才是人民對國會的期待。

02/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

銀樓搶案「鐵錘猛砸5下」玻璃沒破　歹徒被抓了
帶蛋餅皮飛韓國「被罰500萬韓幣」！　內行曝關鍵
快訊／10麻油雞店被撤不明粉末　幕後藏鏡人是「SHI」
穿迷你裙參拜！網美被攔下「強制圍布」　網怒罵：別再來了
快訊／高金素梅現身！步出北檢　眼眶泛紅噙淚畫面曝

偶像夢竟遇騙局！女僕咖啡廳欠薪500萬　雇主不付錢還罵員工賠錢貨

過年捕捉野生邁邁！陳其邁連發6天「春節小紅包」　完整行程曝

親弟是環保蟑螂涉官司！　李四川：這年紀了「自己做事自己負責」

台美關稅協定立院應「完整通過」　卓揆：內容變動就會造成風險

賴清德籲立院速審台美協定　藍營提3訴求：政院快送審不會耽擱

快過年了還在亂！中國海警一周3次闖金門水域遭驅離

一杯珍奶看關稅談判縮影　張惇涵：「有為有守」最好印證

開放絞肉內臟有食安風險？　政院：日本和牛沒問題「美牛也無疑慮」

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

女毒蟲毒駕判處死刑！　侯友宜：感謝司法正義成為堅實後盾

偶像夢竟遇騙局！女僕咖啡廳欠薪500萬　雇主不付錢還罵員工賠錢貨

過年捕捉野生邁邁！陳其邁連發6天「春節小紅包」　完整行程曝

親弟是環保蟑螂涉官司！　李四川：這年紀了「自己做事自己負責」

台美關稅協定立院應「完整通過」　卓揆：內容變動就會造成風險

賴清德籲立院速審台美協定　藍營提3訴求：政院快送審不會耽擱

快過年了還在亂！中國海警一周3次闖金門水域遭驅離

一杯珍奶看關稅談判縮影　張惇涵：「有為有守」最好印證

開放絞肉內臟有食安風險？　政院：日本和牛沒問題「美牛也無疑慮」

謝金河：馬年迎來兩大順風車　台股今年喜氣洋洋

台南正副議長賄選案二審宣判　邱莉莉9人無罪理由曝光

李貞秀稱27年前就除籍　梁文傑：當年根本還沒要求！

嘉義民雄分局推智慧社區　防詐騙與交通安全全面升級

假裝買金飾「鐵錘猛砸5下」玻璃沒破　搶匪毀門逃逸3小時被逮

Lucy砸百萬跨足時尚與美妝市場！過年前夕拋喜訊　澄清和黑男婚變謠言

刮刮卡逢刮必中！　《大學生》男星親揭撇步「不藏私全公開」

4月開始！饗食天堂假日預約要收訂金　24小時內沒付錢就取消

池錫辰荒謬造型太適合(？　哈哈笑到停不下來

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

台美關稅拍板15％　美牛降至0關稅、美規車取消進口數量限制

美製小客車0關稅！美規車進口無上限　取得我國3證明文件可上市

林于凱宣布加入民眾黨再戰高雄市議員

平均關稅12.3%！2072項產品豁免對等關稅　蝴蝶蘭、茶葉等只課最惠國稅率

卓榮泰喊接受新核能　核四前廠長質疑

王世堅引「蔡英文金句」挺高金　蔡政府政務官批：這種人並非我同志

10藍綠立委互告遭起訴　韓國瑜臉書吐心聲

示警台美關稅簽署2大衝擊！　媒體人：食安、產業防線被突破撤守

親弟是環保蟑螂涉官司！　李四川：這年紀了「自己做事自己負責」

美國稻米、米製品、雞肉等不降稅　美豬3年後降半稅

成吉思汗爆主管集體性霸凌　女教練現身控被逼簽自願離職書

快訊／賴清德宣布成立「國家經濟戰略指導小組」　親自擔任召集人

藍黨團民調曝光！61%挺增國防預算　1.25兆版本45%反對44%贊成

美牛美豬開放在即　周春米祭補貼+品牌戰

台美對等貿易協定（ART）今（13）日完成簽署，其中面對美牛、美豬開放進口可能造成的衝擊，屏東縣長周春米已指示縣府團隊研議因應，希望透過加強輔導農戶避免超養供需失衡、建立本土肉品品牌提升競爭力、提供飼料價差暫時性補貼等措施，全力穩定本縣畜牧產業。

賴清德籲立院速審台美協定　藍營提3訴求：政院快送審不會耽擱

美「保健品關稅」降至10%　業界：能否降價仍是未知數

美「保健品關稅」降至10%　業界：能否降價仍是未知數

國防佔GDP3%寫入關稅協定　賴清德：今年度預算已超過「與談判無關」

國防佔GDP3%寫入關稅協定　賴清德：今年度預算已超過「與談判無關」

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

美國車0關稅賓士5大車型可望降價

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

蔣少宏、吳念庭高飛犧牲打　中華隊獵鷹

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　吐真實心情！

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到

