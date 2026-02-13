假裝買金飾「鐵錘猛砸5下」玻璃沒破　搶匪毀門逃逸3小時被逮

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子今（13）日下午進入三民路上某家銀樓，佯裝購買金飾，卻持鐵錘猛敲玻璃櫃5下企圖搶劫金飾，女店員見狀依照SOP流程啟動警報，玻璃門自動上鎖，李男大吃一驚，以榔頭擊破玻璃門後逃逸。警方鎖定李男後，3個小時內就在八德區介壽路將他逮捕到案，李辯稱年關將屆，缺錢花用才鋌而走險，警方偵訊後依強盜未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園警方指出，今日下午1時9分許，51歲李姓男子進入桃園區三民路三段某銀樓內，突然取出袋子內鐵錘猛砸玻璃櫃意圖強盜金飾，店員見狀依照SOP流程啟動警報，一時警鈴大響且玻璃門自動上鎖，李男見狀大驚，以鐵錘擊破玻璃門後逃逸。

▲桃園市李姓男子今日下午1時許進入三民路上某家銀樓，佯裝購買金飾卻持鐵錘猛敲玻璃櫃。（圖／桃園警方提供）

▲桃園市李姓男子犯案後，徒步往南門市場方向逃逸。（圖／桃園警方提供）

桃園警方獲報後立即組成專案小組，調閱沿線監視器迅速掌握李男身分追查，於3小時內在八德區介壽路將其拘捕到案，李辯稱年關將屆，缺錢花用才鋌而走險，但警方懷疑其說詞，全案依強盜未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園警方呼籲，桃警團隊有絕對信心與能力打擊掃蕩所有違法行為，宵小切勿有僥倖心理，違法者必定嚴懲法辦。

▲桃園市李姓男子今日下午意圖強盜銀樓未遂，專案小組在八德區介壽路拘捕到案。（圖／桃園警方提供）

▲桃園市李姓男子今日下午意圖強盜銀樓未遂，專案小組拘捕到案帶回警局。（圖／桃園警方提供）