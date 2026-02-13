　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

樂天巨人球員被控來台賭博、性騷　台南警介入調查...結果曝光

▲韓職樂天巨人來台春訓期間爆出風波，網路流出多張監視器畫面，指稱部分球員出入疑似賭博場所，並被控對女子性騷擾，引發輿論譁然。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

▲韓職樂天巨人來台春訓期間爆出風波，傳出部分球員疑似出入賭博場所還性騷。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

記者林東良／台南報導

韓職樂天巨人來台春訓期間爆出風波，網路流出監視器畫面，指稱部分球員疑似出入賭博場所，還對現場女子性騷擾，引發輿論譁然，對此，球團嚴正否認性相關指控。對此，台南市警六分局主動介入調查後，當事人否有受性騒擾，並強調不提告訴；而該電子遊藝場是合法登記業者，警方多次臨檢均未發現有睹博等不法情事，如有違法將嚴辦不貸。

事件起於Threads社群一則貼文，附上疑似監視器畫面，並指控球員「吃豆腐」，畫面中可見一名男子手部靠近女性員工身體，引發揣測。雖然原貼文事後已刪除，但相關截圖早已被大量轉傳，爭議迅速延燒，連韓國媒體都大幅報導。部分網友質疑，赴海外集訓卻涉足賭博場所是否失當，也有人指出韓國法律對國民海外賭博行為同樣有限制。

樂天球團回應指出，對於性騷擾疑雲球團強烈否認，指出經檢視CCTV畫面，球員手部與女性員工仍有相當距離，且球員本人否認有任何不當行為；目前亦無所謂「被害人」出面指控。球團強調，最初發文者已刪文，疑似因誤解畫面而引發擴大爭議。

▲韓職樂天巨人來台春訓期間爆出風波，網路流出多張監視器畫面，指稱部分球員出入疑似賭博場所，並被控對女子性騷擾，引發輿論譁然。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

然而，即便性騷擾指控最終證實為誤會，涉足賭博場所一事仍可能違反韓職規章。依KBO League規章第151條，若查獲賭博行為，可處至少1個月停止參加活動、或30場以上停權，或300萬韓元以上罰鍰。且2019年LG雙子在澳洲移地訓練期間，球員進出當地合法賭場，即便當地賭博合法，KBO仍對球團處以嚴重警告及500萬韓元罰鍰，顯示聯盟對賭博行為標準嚴格。

針對此案，台南市警察局第六分局表示，警方雖未接獲任何性騷擾報案，但接獲網路訊息後即主動介入了解，而當事人否認遭性擾，也表示不願提告；至於被指涉案的電子遊藝場，經查為合法登記場所，亦為警方列管重點臨檢對象，迄今未發現違法賭博情事；未來仍將持續加強臨檢，如有不法將依法嚴辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
銀樓搶案「鐵錘猛砸5下」玻璃沒破　歹徒被抓了
帶蛋餅皮飛韓國「被罰500萬韓幣」！　內行曝關鍵
快訊／10麻油雞店被撤不明粉末　幕後藏鏡人是「SHI」
穿迷你裙參拜！網美被攔下「強制圍布」　網怒罵：別再來了
快訊／高金素梅現身！步出北檢　眼眶泛紅噙淚畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南正副議長賄選案二審宣判　邱莉莉9人無罪理由曝光

假裝買金飾「鐵錘猛砸5下」玻璃沒破　搶匪毀門逃逸3小時被逮

樂天巨人球員被控來台賭博、性騷　台南警介入調查...結果曝光

71歲翁台3線「衝上邊坡」翻車　卡5m高「鋼索救命」畫面曝

賭客來不及跑！士林警突襲地下六合彩3賭場　一口氣抓44人

快訊／10麻油雞店被撒不明粉末成分曝　幕後藏鏡人是「SHI」

花蓮男騎車心肌梗塞「昏倒躺路中」　送醫急救3天不治

快訊／高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

84歲翁回收半個月賺1500　執行署分署不追罰款先贈慰問金

香豔畫面！泰、越撈金女藏1樓1鳳　警破門抄查銷魂價碼曝

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

女毒蟲毒駕判處死刑！　侯友宜：感謝司法正義成為堅實後盾

台南正副議長賄選案二審宣判　邱莉莉9人無罪理由曝光

假裝買金飾「鐵錘猛砸5下」玻璃沒破　搶匪毀門逃逸3小時被逮

樂天巨人球員被控來台賭博、性騷　台南警介入調查...結果曝光

71歲翁台3線「衝上邊坡」翻車　卡5m高「鋼索救命」畫面曝

賭客來不及跑！士林警突襲地下六合彩3賭場　一口氣抓44人

快訊／10麻油雞店被撒不明粉末成分曝　幕後藏鏡人是「SHI」

花蓮男騎車心肌梗塞「昏倒躺路中」　送醫急救3天不治

快訊／高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

84歲翁回收半個月賺1500　執行署分署不追罰款先贈慰問金

香豔畫面！泰、越撈金女藏1樓1鳳　警破門抄查銷魂價碼曝

謝金河：馬年迎來兩大順風車　台股今年喜氣洋洋

台南正副議長賄選案二審宣判　邱莉莉9人無罪理由曝光

李貞秀稱27年前就除籍　梁文傑：當年根本還沒要求！

嘉義民雄分局推智慧社區　防詐騙與交通安全全面升級

假裝買金飾「鐵錘猛砸5下」玻璃沒破　搶匪毀門逃逸3小時被逮

Lucy砸百萬跨足時尚與美妝市場！過年前夕拋喜訊　澄清和黑男婚變謠言

被酸KMT是Kill Me in Taiwan　藍反嗆：DPP是破壞和平繁榮

刮刮卡逢刮必中！　《大學生》男星親揭撇步「不藏私全公開」

台美協定僅「冰山一角」　江啟臣促政院速揭完整衝擊評估

4月開始！饗食天堂假日預約要收訂金　24小時內沒付錢就取消

【當局者迷】大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

社會熱門新聞

15歲少女遭男友壓床　他媽傳訊：先辦簡單婚禮

乾哥割頸PO照「最美風景」！楊爸爸顫抖崩潰

桃園女師爆虐待學生　校方要查了

悶殺腦麻兒獲特赦！老母吐「媽媽沒罪了」：孩子可以放心了

割頸案定讞！楊爸18點聲明：法官是加害者幫兇

即／台中27歲女高處墜落　躺大樓通道前當場身亡

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

新北割頸案定讞！死者父怒：法官敢帶回去教嗎

即／美女里長洪佳君不忍了　對資深前輩提告性騷擾

割頸案乾哥最快4年假釋！死者父明記者會公布一切

即／台中工人電鋸修樹「手裂開」　同事驚：筋都斷了

即／超貴車禍畫面曝　6000萬雲梯車擦撞保時捷

酒店妹勾上人夫　一年榨乾2400萬

更多熱門

相關新聞

石井大智傷退WBC　隅田緊急遞補

石井大智傷退WBC　隅田緊急遞補

阪神虎後援投手石井大智因左腳阿基里斯腱受傷，確定辭退世界棒球經典賽（WBC），成為繼平良海馬之後，第2名退出本屆賽事的日本隊投手。日媒最初報導，遞補人選可望由中日龍終結者松山晉也接手，不過最終名單出爐，並非松山，而是改由西武左投隅田知一郎遞補入選。

球員在台灣涉性騷擾？樂天巨人回應了

球員在台灣涉性騷擾？樂天巨人回應了

碰女性臀部？樂天巨人來台涉性騷疑雲

碰女性臀部？樂天巨人來台涉性騷疑雲

爆乳女荷官發牌超吸睛　麵攤男宿舍開麻將賭場

爆乳女荷官發牌超吸睛　麵攤男宿舍開麻將賭場

卡洛爾火速歸隊　無緣WBC坦言失望

卡洛爾火速歸隊　無緣WBC坦言失望

關鍵字：

樂天巨人春訓球員性騒擾賭博

讀者迴響

熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

美國車0關稅賓士5大車型可望降價

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

蔣少宏、吳念庭高飛犧牲打　中華隊獵鷹

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　吐真實心情！

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到

更多

最夯影音

更多
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面