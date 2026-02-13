樂天巨人球員被控來台賭博、性騷　台南警介入調查...結果曝光

▲韓職樂天巨人來台春訓期間爆出風波，傳出部分球員疑似出入賭博場所還性騷。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

記者林東良／台南報導

韓職樂天巨人來台春訓期間爆出風波，網路流出監視器畫面，指稱部分球員疑似出入賭博場所，還對現場女子性騷擾，引發輿論譁然，對此，球團嚴正否認性相關指控。對此，台南市警六分局主動介入調查後，當事人否有受性騒擾，並強調不提告訴；而該電子遊藝場是合法登記業者，警方多次臨檢均未發現有睹博等不法情事，如有違法將嚴辦不貸。

事件起於Threads社群一則貼文，附上疑似監視器畫面，並指控球員「吃豆腐」，畫面中可見一名男子手部靠近女性員工身體，引發揣測。雖然原貼文事後已刪除，但相關截圖早已被大量轉傳，爭議迅速延燒，連韓國媒體都大幅報導。部分網友質疑，赴海外集訓卻涉足賭博場所是否失當，也有人指出韓國法律對國民海外賭博行為同樣有限制。

樂天球團回應指出，對於性騷擾疑雲球團強烈否認，指出經檢視CCTV畫面，球員手部與女性員工仍有相當距離，且球員本人否認有任何不當行為；目前亦無所謂「被害人」出面指控。球團強調，最初發文者已刪文，疑似因誤解畫面而引發擴大爭議。

然而，即便性騷擾指控最終證實為誤會，涉足賭博場所一事仍可能違反韓職規章。依KBO League規章第151條，若查獲賭博行為，可處至少1個月停止參加活動、或30場以上停權，或300萬韓元以上罰鍰。且2019年LG雙子在澳洲移地訓練期間，球員進出當地合法賭場，即便當地賭博合法，KBO仍對球團處以嚴重警告及500萬韓元罰鍰，顯示聯盟對賭博行為標準嚴格。

針對此案，台南市警察局第六分局表示，警方雖未接獲任何性騷擾報案，但接獲網路訊息後即主動介入了解，而當事人否認遭性擾，也表示不願提告；至於被指涉案的電子遊藝場，經查為合法登記場所，亦為警方列管重點臨檢對象，迄今未發現違法賭博情事；未來仍將持續加強臨檢，如有不法將依法嚴辦。