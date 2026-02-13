嘉義民雄分局推智慧社區　防詐騙與交通安全全面升級

▲▼ 民雄分局推智慧社區：從防詐騙到社區共治全面宣導 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民雄分局北斗派出所於115年2月10日在雙福社區活動中心召開115年第1季社區治安會議，由副分局長彭敬峯、北斗派出所副所長呂家宏及雙福村村長黃福元共同主持，縣議員黃啟豪、林淑完、社會局講師張雂媗及南華大學教授趙家民等人蒞臨指導。

會議內容涵蓋防詐騙、交通安全及社區營造三大主題。警方指出，近期詐騙案件呈現「複合式、情境式」趨勢，例如假投資群組誘導民眾投入大筆資金、假冒親友或檢警借款，以及「家庭代工」詐騙等。警方提醒民眾遵守「一聽、二掛、三查證」原則，遇可疑情形撥打165或110查證。

交通安全部分，警方展示轄區交通事故熱點，提醒居民騎乘機車全程佩戴安全帽、行經路口落實「慢、看、停」原則，並宣導《道路交通管理處罰條例》修正後無照駕駛加重處罰，新制對汽車最高可處6萬元、機車3萬6,000元，累犯需參加講習及面臨更重處分。

社區營造方面，南華大學教授趙家民指出，面對高齡化及人口結構變遷，社區凝聚力對治安與生活品質至關重要，鼓勵居民多參與公共事務、跨世代交流，建立守望相助網絡。社會局則透過互動帶動唱宣導家庭關係與暴力防治觀念，強調言語威脅、精神控制或經濟壓迫均屬家庭暴力，民眾可撥打113或110求助。

民雄分局表示，治安維護需警民合作，透過持續宣導與社區參與，共同打造安全、安心的生活環境。