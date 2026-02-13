李貞秀授權書被退還！梁文傑：陸委會不代任何人辦理

▲民眾黨立委李貞秀帶著授權書召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡紹堅／台北報導

民眾黨立委李貞秀13日下午召開記者會，公開授權陸委會代為全權辦理放棄對岸國籍，並將授權書交到陸委會法政處長的手中。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，陸委會不會代任何人去辦理相關的程序，所以這一張所謂的「授權書」，將歸還李貞秀。

梁文傑在記者會上提到，李貞秀稱在27年前就已經註銷大陸戶籍，這個說法的根據是她去年3月繳交給移民署的資料，上面寫著，「李貞秀於1993年4月26日嫁入台灣後，已將湖南省衡南縣戶籍註銷，特此證明」。

梁文傑指出，李貞秀是1993年4月26日嫁來台灣，1999年才獲准在台灣定居，但1999年的時候兩岸條例並沒有要求單一戶籍制度，「也就是說李貞秀嫁來台灣到取得定居，都不可能去註銷對岸的戶籍，因為政府當時並沒有要求。」

▼陸委會副主委梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑說，2004年兩岸條例增修，要求單一戶籍制度，才要求過去拿到台灣身分的大陸人士必須在6個月之內回去拿註銷證明，「這個時候單一戶籍制度才開始生效。」

梁文傑強調，李貞秀取得台灣身分時並沒有去註銷大陸戶籍，是到2025年3月才拿了證明回來，而且這張證明的寫法也跟其他陸配朋友回去拿的證明的寫法很不一樣，其他陸配朋友拿的證明，都會寫明是在幾年幾月幾日註銷，寫得很清楚，「所以我們並不採信那個時間點，我們採信的時間點就是2025年3月。」

針對李貞秀公開授權陸委會代為辦理放棄國籍，梁文傑說，「陸委會不會代任何人去辦理相關的程序，所以李貞秀給的所謂這一張授權書，我們會還給她。」

▼李貞秀出示放棄戶籍證明。（圖／記者蔡紹堅攝）

