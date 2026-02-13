　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

又是波音738！繼德威掉輪胎「大韓雙輪爆胎」　南韓下令全面檢查

▲▼大韓航空。（圖／達志影像／newscom）

▲ 大韓航空一架波音738客機降落後發生爆胎，圖非事發班機。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／綜合外電報導

大韓航空（Korean Air）一架波音737-800客機13日從柬埔寨金邊飛抵仁川機場後，在滑行道上發生右側2個輪胎爆胎意外，導致仁川機場一條跑道關閉近2小時，機上99名乘客被迫滯留機艙內等待換胎。這已是5天內第2起波音737-800輪胎事故，南韓國土交通部對此緊急下令針對該機型進行全面輪胎檢查。

滑行道上雙輪爆裂　跑道封閉近2小時

KBS披露，根據大韓航空說明，KE690航班於當地時間上午7時45分降落後，進入滑行道時右側起落架的2個輪胎突然爆裂。機組人員立即依塔台指示，要求所有乘客在機上等待，輪胎更換完畢後才將飛機移至停機坪讓旅客下機，造成仁川機場一條跑道封閉約2小時。

5天前德威輪胎脫落　桃園機場連發緊急訊號

此前，德威航空（T'way Airlines）8日才發生一架同型客機從濟州飛往台灣桃園機場時，右側起落架輪胎脫落的驚險狀況，不僅造成桃園機場北跑道關閉1小時40分鐘，更引發連鎖效應，導致長榮航空2架班機及香港航空一架班機在10分鐘內接連發出「Mayday」緊急求救訊號，所幸皆平安降落。

南韓政府緊急下令全面檢查

面對波音737-800接連出包，南韓政府展開緊急應變，國土交通部已指示航空公司全面檢查所有波音737-800機型的輪胎與起落架系統。大韓航空則回應，「將針對輪胎損壞原因進行詳細調查。」

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

開箱全新大韓航空商務艙貴賓室

開箱全新大韓航空商務艙貴賓室

近年航空業高艙等需求大增，各大航空公司紛紛提升機上硬體與服務外，機場貴賓室也成為吸引旅客搭乘的重要誘因。大韓航空就全面翻新位於仁川國際機場第二航廈東側區域的「大韓航空商務艙貴賓室」，並於1月中旬正式啟用。貴賓室內不僅能淋浴、休息、提供現場烹煮區，更設有烹飪工作室、遊戲室、拉麵圖書館，提供截然不同的服務。

韓5航空公司祭新規　機上「禁用」行動電源

韓5航空公司祭新規　機上「禁用」行動電源

2026最安全航空公司評選出爐　星宇航空首入榜

2026最安全航空公司評選出爐　星宇航空首入榜

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

機場驚見「失蹤客機」　離奇蒸發13年找到了

機場驚見「失蹤客機」　離奇蒸發13年找到了

波音737爆胎事故仁川機場航空安全大韓航空

