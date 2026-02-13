春節連假交通管制攻略出爐　民雄分局強化疏導

▲▼ 民雄分局115年春節連續假期交通疏導措施 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

春節連續假期期間(115年2月14日至2月22日)，民雄分局針對轄內各觀光景點周邊路段，如新港奉天宮、三隻小豬觀光農場、大埔美工業區歐樂沃築夢城堡觀光工廠等3處觀光景點，及縣道159線南港至新港段等交通要道點，加強交通疏導作為。

民雄分局分局轄內民雄交流道(國1)、竹崎交流道(國3)北上交通流量若遇交通壅塞情形，建議改道至大林交流道(國1)、梅山交流道(國3)北上通行。其行駛路線為：

(一)竹崎交流道(國3)改道至梅山交流道(國3)行駛路線： 166線→正大路→大民南路(162乙線)→南華路(104-2線) →大埔美工業區→即可銜接梅山交流道(國3)。

(二)民雄交流道(國1)改道至大林交流道(國1)行駛路線： 164線→台一線(往北)→左轉162線→即可銜接大林交流道 (國1)。 另縣道159線南港至新港段是通往北港朝天宮、五路財神廟交通要道，當有大批香客車潮湧入時，建議香客可將車停放在水仙宮停車場，步行至媽祖觀光大橋後，可到達北港朝天宮參拜，節省您的寶貴時間(南港水仙宮停車場步行至北港朝天宮1.7公里約24分鐘)。

民雄分局分局長曾冠螢表示春節連續假期，本分局針對轄區台1線、162線、166線、164線、159線等聯絡道路重要路口實施交通疏導工作，請遊客遵守相關交通號誌及員警疏導指揮，並配合管制措施，以維護交通安全及行車順暢。同時民眾可多加利用即時路況報導(廣播電臺「警廣」、媒體、電子看板等)及替代道路。 預祝各位用路人一路順暢，行車平安。