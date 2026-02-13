　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

偶像夢竟遇騙局！女僕咖啡廳欠薪500萬　雇主不付錢還罵員工賠錢貨

▲▼民眾黨北市議員張志豪召開「文策院補助欠薪公司？積欠560萬薪資，勞工年關難過」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨北市議員張志豪召開「文策院補助欠薪公司？積欠560萬薪資，勞工年關難過」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議員張志豪今揭露，名下坐擁「火星貓股份有限公司」、「綺麗堂」、「絢星娛樂」、「閃耀堂」 四家公司的洪姓雇主自詡「台灣之光」，表面風光亮麗，背後卻是一場欠薪騙局，以「國發會文策院入股」當幌子惡意欠薪，至今積欠36名勞工薪資高達564萬餘元。受害者今出面控訴，遭到雇主當天開除、被罵賠錢貨，甚至積欠多個月薪資等。對此，北市勞工局表示，會持續勞檢，若需要可補助律師費、裁判費。

張志豪指出，洪姓雇主運用兩面手法，一方面以國發會文策院已入股投資，營造「值得信賴」的企業形象；另一方面卻持續拖欠勞工血汗錢；先信誓旦旦承諾「幾號一定發薪」、「新的投資即將到位」，等日期屆至，僅發放部分人員薪資敷衍了事，就再編造新的藉口繼續拖欠。

張志豪說，有員工長達半年未領到完整薪水，讓人難以置信。受害員工指出，資方於2025年12月間，聲稱公司營運與排班出現困難，先將部分員工自原有排班表中移除，使其無法繼續上班與領取工資。當員工發現自己未被排入班表而主動詢問時，資方才透過人事回覆，表示其已「被離職處理」或將由人事聯繫。

張志豪表示，洪姓雇主因資金調度困難，自114年8月起要求全體員工「共體時艱」，8月至12月份薪資、資遣費及6%退休金，除了自家親戚外，幾乎全體員工都未給付，目前初估受害者達36人，積欠金額約564萬餘元。

張志豪要求勞動局應做勞工最堅實的後盾，要求業者主動面對，若屆期仍不履行，應針對積欠資遣費等依法加重處罰。且若勞工若後續提起訴訟，政府應主動提供涉訟補助，讓勞工不因經濟弱勢而放棄維權。並協助受害勞工進行職涯輔導及就業媒合，讓他們儘速重返職場。

對此，北市勞工局回應，洪姓雇主幾間公司過去分別被查出有工資延遲給付、超工時、使員工連續出勤超過7日等情事，共被罰28萬元。目前接到申訴後會去勞檢，再依照積欠薪資、影響人數加重裁罰；受影響的薪資給付部分，也持續走調解，勞動局這邊能夠協助補助律師費、裁判費。北市警察局也說，會全力協助被害人，依法辦理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
銀樓搶案「鐵錘猛砸5下」玻璃沒破　歹徒被抓了
帶蛋餅皮飛韓國「被罰500萬韓幣」！　內行曝關鍵
快訊／10麻油雞店被撤不明粉末　幕後藏鏡人是「SHI」
穿迷你裙參拜！網美被攔下「強制圍布」　網怒罵：別再來了
快訊／高金素梅現身！步出北檢　眼眶泛紅噙淚畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被酸KMT是Kill Me in Taiwan　藍反嗆：DPP是破壞和平繁榮

台美協定僅「冰山一角」　江啟臣促政院速揭完整衝擊評估

偶像夢竟遇騙局！女僕咖啡廳欠薪500萬　雇主不付錢還罵員工賠錢貨

過年捕捉野生邁邁！陳其邁連發6天「春節小紅包」　完整行程曝

親弟是環保蟑螂涉官司！　李四川：這年紀了「自己做事自己負責」

台美關稅協定立院應「完整通過」　卓揆：內容變動就會造成風險

賴清德籲立院速審台美協定　藍營提3訴求：政院快送審不會耽擱

快過年了還在亂！中國海警一周3次闖金門水域遭驅離

一杯珍奶看關稅談判縮影　張惇涵：「有為有守」最好印證

開放絞肉內臟有食安風險？　政院：日本和牛沒問題「美牛也無疑慮」

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

女毒蟲毒駕判處死刑！　侯友宜：感謝司法正義成為堅實後盾

被酸KMT是Kill Me in Taiwan　藍反嗆：DPP是破壞和平繁榮

台美協定僅「冰山一角」　江啟臣促政院速揭完整衝擊評估

偶像夢竟遇騙局！女僕咖啡廳欠薪500萬　雇主不付錢還罵員工賠錢貨

過年捕捉野生邁邁！陳其邁連發6天「春節小紅包」　完整行程曝

親弟是環保蟑螂涉官司！　李四川：這年紀了「自己做事自己負責」

台美關稅協定立院應「完整通過」　卓揆：內容變動就會造成風險

賴清德籲立院速審台美協定　藍營提3訴求：政院快送審不會耽擱

快過年了還在亂！中國海警一周3次闖金門水域遭驅離

一杯珍奶看關稅談判縮影　張惇涵：「有為有守」最好印證

開放絞肉內臟有食安風險？　政院：日本和牛沒問題「美牛也無疑慮」

李貞秀稱27年前就除籍　梁文傑：當年根本還沒要求！

嘉義民雄分局推智慧社區　防詐騙與交通安全全面升級

假裝買金飾「鐵錘猛砸5下」玻璃沒破　搶匪毀門逃逸3小時被逮

Lucy砸百萬跨足時尚與美妝市場！過年前夕拋喜訊　澄清和黑男婚變謠言

被酸KMT是Kill Me in Taiwan　藍反嗆：DPP是破壞和平繁榮

刮刮卡逢刮必中！　《大學生》男星親揭撇步「不藏私全公開」

台美協定僅「冰山一角」　江啟臣促政院速揭完整衝擊評估

4月開始！饗食天堂假日預約要收訂金　24小時內沒付錢就取消

春節連假交通管制攻略出爐　民雄分局強化疏導

樂天巨人球員被控來台賭博、性騷　台南警介入調查...結果曝光

【歐告命懸一線】誤食毒餌倒地狂吐　疑鄰居多次下手！

政治熱門新聞

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

台美關稅拍板15％　美牛降至0關稅、美規車取消進口數量限制

美製小客車0關稅！美規車進口無上限　取得我國3證明文件可上市

林于凱宣布加入民眾黨再戰高雄市議員

平均關稅12.3%！2072項產品豁免對等關稅　蝴蝶蘭、茶葉等只課最惠國稅率

卓榮泰喊接受新核能　核四前廠長質疑

王世堅引「蔡英文金句」挺高金　蔡政府政務官批：這種人並非我同志

10藍綠立委互告遭起訴　韓國瑜臉書吐心聲

示警台美關稅簽署2大衝擊！　媒體人：食安、產業防線被突破撤守

親弟是環保蟑螂涉官司！　李四川：這年紀了「自己做事自己負責」

美國稻米、米製品、雞肉等不降稅　美豬3年後降半稅

成吉思汗爆主管集體性霸凌　女教練現身控被逼簽自願離職書

快訊／賴清德宣布成立「國家經濟戰略指導小組」　親自擔任召集人

藍黨團民調曝光！61%挺增國防預算　1.25兆版本45%反對44%贊成

更多熱門

相關新聞

「小鳥吃吐司」爆倒閉！負責人欠百萬薪跑路

「小鳥吃吐司」爆倒閉！負責人欠百萬薪跑路

知名連鎖品牌「小鳥吃吐司」老闆林致兵爆欠薪跑路，至今已積欠逾20名員工超過150萬元薪資。對此，林致兵也透過聲明致歉，因為借高利貸來發放薪資、償還貸款，導致債台高築、負債破千萬元，接下來將出售工廠設備，用以支付積欠的薪水。

北北基桃僅新北未跟進免費營養午餐　他籲侯友宜：要不要做而已

北北基桃僅新北未跟進免費營養午餐　他籲侯友宜：要不要做而已

勞動新制上路　調整最低工資+3項增修

勞動新制上路　調整最低工資+3項增修

國光客運4度欠薪　業者：下午2時前補發200員工薪資

國光客運4度欠薪　業者：下午2時前補發200員工薪資

消防局無線電30公尺就斷訊　張志豪轟：進火場就像「賭命」

消防局無線電30公尺就斷訊　張志豪轟：進火場就像「賭命」

關鍵字：

女僕咖啡廳欠薪雇主張志豪台北市勞工局

讀者迴響

熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

美國車0關稅賓士5大車型可望降價

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

蔣少宏、吳念庭高飛犧牲打　中華隊獵鷹

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　吐真實心情！

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到

更多

最夯影音

更多
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面