偶像夢竟遇騙局！女僕咖啡廳欠薪500萬　雇主不付錢還罵員工賠錢貨

民眾黨北市議員張志豪召開「文策院補助欠薪公司？積欠560萬薪資，勞工年關難過」記者會。



記者陳家祥／台北報導

台北市議員張志豪今揭露，名下坐擁「火星貓股份有限公司」、「綺麗堂」、「絢星娛樂」、「閃耀堂」 四家公司的洪姓雇主自詡「台灣之光」，表面風光亮麗，背後卻是一場欠薪騙局，以「國發會文策院入股」當幌子惡意欠薪，至今積欠36名勞工薪資高達564萬餘元。受害者今出面控訴，遭到雇主當天開除、被罵賠錢貨，甚至積欠多個月薪資等。對此，北市勞工局表示，會持續勞檢，若需要可補助律師費、裁判費。

張志豪指出，洪姓雇主運用兩面手法，一方面以國發會文策院已入股投資，營造「值得信賴」的企業形象；另一方面卻持續拖欠勞工血汗錢；先信誓旦旦承諾「幾號一定發薪」、「新的投資即將到位」，等日期屆至，僅發放部分人員薪資敷衍了事，就再編造新的藉口繼續拖欠。

張志豪說，有員工長達半年未領到完整薪水，讓人難以置信。受害員工指出，資方於2025年12月間，聲稱公司營運與排班出現困難，先將部分員工自原有排班表中移除，使其無法繼續上班與領取工資。當員工發現自己未被排入班表而主動詢問時，資方才透過人事回覆，表示其已「被離職處理」或將由人事聯繫。

張志豪表示，洪姓雇主因資金調度困難，自114年8月起要求全體員工「共體時艱」，8月至12月份薪資、資遣費及6%退休金，除了自家親戚外，幾乎全體員工都未給付，目前初估受害者達36人，積欠金額約564萬餘元。

張志豪要求勞動局應做勞工最堅實的後盾，要求業者主動面對，若屆期仍不履行，應針對積欠資遣費等依法加重處罰。且若勞工若後續提起訴訟，政府應主動提供涉訟補助，讓勞工不因經濟弱勢而放棄維權。並協助受害勞工進行職涯輔導及就業媒合，讓他們儘速重返職場。

對此，北市勞工局回應，洪姓雇主幾間公司過去分別被查出有工資延遲給付、超工時、使員工連續出勤超過7日等情事，共被罰28萬元。目前接到申訴後會去勞檢，再依照積欠薪資、影響人數加重裁罰；受影響的薪資給付部分，也持續走調解，勞動局這邊能夠協助補助律師費、裁判費。北市警察局也說，會全力協助被害人，依法辦理。