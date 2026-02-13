帶蛋餅皮飛韓國「被罰500萬韓幣」！內行曝關鍵：踩隱形肉地雷

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

旅遊粉專「不奇而遇 Steven & Sia」12日分享一則入境韓國被罰錢的案例，有旅客從台灣帶了冷凍蛋餅皮到韓國，結果在海關被攔下、開罰500萬韓幣（約10萬9千塊新台幣），問題就出在成分表裡的「豬油」，粉專特別整理2026年入境韓國的高風險物品清單，提醒大家關鍵不是品名，而是「有沒有動物來源」。

「不奇而遇 Steven & Sia」表示，在社群平台上看到一篇文，有人從台灣帶了「冷凍蛋餅皮」到韓國，結果在海關被攔下，還被開罰。看到貼文當下真的傻住，「蛋餅皮不能帶？不是肉乾、不是香腸，只是蛋餅皮耶。」但實際查了成分表後發現，裡面真的含有「豬油」。他強調，「韓國海關看的不是『你覺得這是不是肉』，而是成分裡有沒有動物來源。」

「隱形肉」地雷易誤踩 高風險清單曝

粉專指出，所有肉類製品都是高風險區，「肉乾、香腸、臘肉、肉鬆、含肉即食包、真空肉品」幾乎不用想就是禁止類。更容易讓人誤踩地雷的是「隱形肉」，像是含豬油或動物油脂的加工食品、泡麵裡有肉粉或肉萃取、肉燥罐頭，甚至含動物明膠的軟糖、果凍、保健品，只要成分出現「豬、牛、雞、羊、肉粉、豬油、lard、beef extract」等字樣，就建議不要帶。

除了肉類，新鮮蔬果與植物也是檢疫重點。他提醒，「任何新鮮水果、蔬菜、種子、帶土植物」都屬高風險，「我只是帶一顆水果給朋友」或「只有少量」都不行，就算真空包裝也不是重點。乾燥蔬果雖然風險較低，但仍可能被詢問來源與成分，不建議賭運氣。

藥品部分同樣不能大意。他特別提到，部分日本止痛藥含有Allylisopropylacetylurea成分，在韓國屬於管制範圍，曾有旅客因此被攔查或沒收。另外，不明粉末、分裝藥丸、沒有標示成分的保健品，以及看起來像大量囤貨的藥品，也容易被盤查。他提醒，「出發前務必確認藥品成分，以免因為一盒藥影響行程。」

包裝成分多檢查「不確定就走申報通道」

此外，CBD產品在韓國屬高度管制，「看到成分有CBD、Cannabidiol、Cannabis、Hemp extract就不要帶。」罌粟籽食品也要避開，只要包裝寫「poppy seeds」就有風險。

他也補充，內建鋰電池的無線美髮器材在韓國機場安檢特別嚴格，尤其電池不可拆卸的款式，無論手提或託運都可能被攔下，很多人是回程時才踩雷。暖暖包則常在出境時被要求從託運行李中取出，數量多更容易被檢查。

最後他給超實用版安全過關小提醒，「不要用品名判斷，要用成分判斷」、「看到動物來源先當高風險」、「最容易出事的不是你帶了，而是你沒申報」、「不確定就走紅色申報通道」，與其抱著「應該沒事」的心態通關，不如在第一時間走紅色申報通道，直接詢問海關說清楚。

他感嘆，多數人不是故意違規，只是覺得「這應該沒差吧？」但各國海關不看「應該」，只看成分。「與其在仁川機場心跳加速，不如在台灣打包行李時多看一眼。」最後更反問一句，「畢竟5包冷凍蛋餅皮，真的值得500萬韓幣嗎？」

※本文獲「不奇而遇 Steven & Sia」授權引用。