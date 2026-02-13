快訊／10麻油雞店被撒不明粉末成分曝　幕後藏鏡人是「SHI」

▲連鎖麻油雞店10間門市遭人潑灑不明粉末，檢方起訴到案4嫌。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者黃哲民／新北報導

雙北地區知名的莊家班連鎖麻油雞店，去年（2025年）跨年夜遭3名男子往店內鍋底丟撒不明粉末後離去，共10間分店受害，新北檢警查獲江姓男子等4嫌到案、確認他們是以砂糖、芥末粉製造店家與顧客恐慌，今（13日）起訴均在押的4嫌涉犯恐嚇危害安全、毀損等罪嫌，建請從重量刑。

「莊家班」在雙北地區有36間分店，由莊姓家族4位兄妹及母親創立，有各自經營的門市，去年12月31日下午3點多，新北中和區景安店、北市文山店先後遭不明男子，趁隙朝鍋底潑灑不明粉末，之後又有2名男子分別在蘆洲、淡水及北市北投，士林中正路店以同樣手法襲擊，共10間門市受害。

雙北警方陸續接獲報案，報請新北地檢署打擊民生犯罪專組檢察官顏韻庭指揮偵辦，循線逮捕涉案的22歲江男、25歲李男、21歲謝男與卓男共4嫌，均聲押禁見獲准。

▲新北地檢署查明4嫌朝麻油雞店湯鍋倒入砂糖、芥末粉鬧事。（圖／記者陸運陞翻攝）

4嫌承認犯行，分別辯稱食用店家商品後身體發生不適、或店家態度不好等理由，檢警查明4嫌撒入鍋底的粉末是砂糖、芥末等物，且手機對話紀錄顯示，犯案前接獲暱稱為「SHI」之人指示，犯案過程及事後滅證都有預謀性。

警方懷疑麻油雞店其中一名股東，疑似在外與桃園地區黑幫有債務糾紛，引發本件一連串報復行為，目的是製造店家與顧客恐慌，並造成麻油雞鍋底不堪使用的損失。

檢方偵結，依恐嚇危害安全、毀損等罪嫌起訴江男4人，並以本件犯罪手法將引起社會大眾恐慌，甚而容易造成他人仿效犯案，且案發時間與台北捷運無差別攻擊發生時間接近，時值人心惶惶之際，更易造成民眾對於公共場所安全的恐懼，因此建請法院從重量刑。

新北檢強調，農曆春節將近，檢察官維護社會治安之工作不停歇，對於造成人心恐慌、危害治安之重大案件，檢方必將嚴查速辦，讓民眾過個好年。