　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「金曲+韓團+啦啦隊女神」全到位　嘉義春嬉風鈴嗨翻八掌溪畔

▲▼ 2026春嬉風鈴｜光之炫影演唱會 跨世代金曲天王、天后、男團女團、啦啦隊女神，八掌溪畔最強卡司炸裂公佈！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 2026春嬉風鈴｜光之炫影演唱會 跨世代金曲天王、天后、男團女團、啦啦隊女神，八掌溪畔最強卡司炸裂公佈！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

作為2026台灣燈會衛星燈區重點活動之一，「春嬉風鈴－2026閃耀明亮」將於2月27日至28日在中埔忠義橋八掌溪畔盛大登場，結合燈藝展演、流行音樂與煙火秀，打造嘉義春季最璀璨的夜間盛會。主辦單位宣布跨世代金曲歌手、人氣偶像團體與超強應援陣容齊聚，兩天活動卡司全面公開，勢必引爆人潮。

▲▼ 2026春嬉風鈴｜光之炫影演唱會 跨世代金曲天王、天后、男團女團、啦啦隊女神，八掌溪畔最強卡司炸裂公佈！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

2月27日（五）由金曲實力派歌手**許富凱與朱海君**攜手獻唱經典好歌揭開序幕，DJ妖嬌、帕拉斯樂團與SmileDash輪番上陣，帶來熱力十足的舞台演出；統一啦啦隊Uni-Girls（瑟七、JOY、斐祺、妮妮）現場應援，炒熱全場氣氛。

2月28日（六）則由「不老神話」陽帆與Julie登台演出，金曲歌后李翊君壓軸獻唱經典情歌；中信啦啦隊Passion Sisters（峮峮、莎莎、衣宸）帶來最強應援演出。此外，人氣歌手許志豪、女團TPE48與韓國出道男團SEVENTOEIGHT也將登場，展現新世代偶像魅力。

▲▼ 2026春嬉風鈴｜光之炫影演唱會 跨世代金曲天王、天后、男團女團、啦啦隊女神，八掌溪畔最強卡司炸裂公佈！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

活動現場除精彩演唱會外，還規劃150攤「熠光大市集」，集結全台特色美食與文創攤位；夜間更安排璀璨中高空煙火秀點亮八掌溪天際。主燈「嬉春．曳影花綻」與副燈「凝光之綻」同步展出，透過光影藝術展現春日綻放意象。

▲▼ 2026春嬉風鈴｜光之炫影演唱會 跨世代金曲天王、天后、男團女團、啦啦隊女神，八掌溪畔最強卡司炸裂公佈！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

主辦單位表示，「春嬉風鈴」結合燈會藝術與流行音樂，期盼帶動在地觀光與夜間經濟，邀請民眾攜家帶眷共襄盛舉，在八掌溪畔感受光影與音樂交織的春日盛典。

▲▼ 2026春嬉風鈴｜光之炫影演唱會 跨世代金曲天王、天后、男團女團、啦啦隊女神，八掌溪畔最強卡司炸裂公佈！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
銀樓搶案「鐵錘猛砸5下」玻璃沒破　歹徒被抓了
帶蛋餅皮飛韓國「被罰500萬韓幣」！　內行曝關鍵
快訊／10麻油雞店被撤不明粉末　幕後藏鏡人是「SHI」
穿迷你裙參拜！網美被攔下「強制圍布」　網怒罵：別再來了
快訊／高金素梅現身！步出北檢　眼眶泛紅噙淚畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義民雄分局推智慧社區　防詐騙與交通安全全面升級

春節連假交通管制攻略出爐　民雄分局強化疏導

嘉義男童走失街頭無助徘徊　警方、民眾攜手助祖孫團圓

「金曲+韓團+啦啦隊女神」全到位　嘉義春嬉風鈴嗨翻八掌溪畔

春節安全有保障　朴子警創意宣導假投資詐騙防範術

下班找不到機車！嘉義男急瘋了　太保警20分鐘神速尋回

ART簽署美牛美豬開放在即　周春米祭補貼+品牌戰護屏東畜牧

嘉義市春節交通大疏導　初三初四高乘載管制上路

太保市公所融合文史意象　發布2026年春聯「駿耀得祿」迎金馬

回憶殺！復古街機搬進駁二動漫倉免費玩　「咖波」變最萌反派

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

女毒蟲毒駕判處死刑！　侯友宜：感謝司法正義成為堅實後盾

嘉義民雄分局推智慧社區　防詐騙與交通安全全面升級

春節連假交通管制攻略出爐　民雄分局強化疏導

嘉義男童走失街頭無助徘徊　警方、民眾攜手助祖孫團圓

「金曲+韓團+啦啦隊女神」全到位　嘉義春嬉風鈴嗨翻八掌溪畔

春節安全有保障　朴子警創意宣導假投資詐騙防範術

下班找不到機車！嘉義男急瘋了　太保警20分鐘神速尋回

ART簽署美牛美豬開放在即　周春米祭補貼+品牌戰護屏東畜牧

嘉義市春節交通大疏導　初三初四高乘載管制上路

太保市公所融合文史意象　發布2026年春聯「駿耀得祿」迎金馬

回憶殺！復古街機搬進駁二動漫倉免費玩　「咖波」變最萌反派

李貞秀稱27年前就除籍　梁文傑：當年根本還沒要求！

嘉義民雄分局推智慧社區　防詐騙與交通安全全面升級

假裝買金飾「鐵錘猛砸5下」玻璃沒破　搶匪毀門逃逸3小時被逮

Lucy砸百萬跨足時尚與美妝市場！過年前夕拋喜訊　澄清和黑男婚變謠言

被酸KMT是Kill Me in Taiwan　藍反嗆：DPP是破壞和平繁榮

刮刮卡逢刮必中！　《大學生》男星親揭撇步「不藏私全公開」

台美協定僅「冰山一角」　江啟臣促政院速揭完整衝擊評估

4月開始！饗食天堂假日預約要收訂金　24小時內沒付錢就取消

春節連假交通管制攻略出爐　民雄分局強化疏導

樂天巨人球員被控來台賭博、性騷　台南警介入調查...結果曝光

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　揭19年傷疤：至今無法放下

地方熱門新聞

西濱第4座！彰化漢寶增地磅站

府城普濟燈會登場！台南燈藝跨足米蘭、日本走向國際

日東紡百億投資　嘉義新廠正式啟用

呂慧瑜攜翁章梁合照　宣布參選太保市長

以海為名連結亞洲　台東美術館國際當代藝術交流展開幕

台東「自然醒慢活祭」獲國際永續認證

基隆爸媽必收！育兒福利懶人包　最高月領19000元

春節9天連假湧車潮　金山警2／14起交通管制一次看

水上車輛基地聯外道路正式通車

國際大提琴家MON-PUO拜會黃偉哲盼台南躍升亞洲文化之都

檳榔攤掛羊頭賣狗肉！官田警抄「目賊仔」職業賭場14人全送辦

新北行動治理座談　侯友宜：打造東北角宜居環境

新北長福橋改建　主橋人行通道明率先啟用

新北推烘爐地、太極嶺步道賞花秘境

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

美國車0關稅賓士5大車型可望降價

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

蔣少宏、吳念庭高飛犧牲打　中華隊獵鷹

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　吐真實心情！

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到

更多

最夯影音

更多
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面