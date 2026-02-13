「金曲+韓團+啦啦隊女神」全到位　嘉義春嬉風鈴嗨翻八掌溪畔

▲▼ 2026春嬉風鈴｜光之炫影演唱會 跨世代金曲天王、天后、男團女團、啦啦隊女神，八掌溪畔最強卡司炸裂公佈！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

作為2026台灣燈會衛星燈區重點活動之一，「春嬉風鈴－2026閃耀明亮」將於2月27日至28日在中埔忠義橋八掌溪畔盛大登場，結合燈藝展演、流行音樂與煙火秀，打造嘉義春季最璀璨的夜間盛會。主辦單位宣布跨世代金曲歌手、人氣偶像團體與超強應援陣容齊聚，兩天活動卡司全面公開，勢必引爆人潮。

2月27日（五）由金曲實力派歌手**許富凱與朱海君**攜手獻唱經典好歌揭開序幕，DJ妖嬌、帕拉斯樂團與SmileDash輪番上陣，帶來熱力十足的舞台演出；統一啦啦隊Uni-Girls（瑟七、JOY、斐祺、妮妮）現場應援，炒熱全場氣氛。

2月28日（六）則由「不老神話」陽帆與Julie登台演出，金曲歌后李翊君壓軸獻唱經典情歌；中信啦啦隊Passion Sisters（峮峮、莎莎、衣宸）帶來最強應援演出。此外，人氣歌手許志豪、女團TPE48與韓國出道男團SEVENTOEIGHT也將登場，展現新世代偶像魅力。

活動現場除精彩演唱會外，還規劃150攤「熠光大市集」，集結全台特色美食與文創攤位；夜間更安排璀璨中高空煙火秀點亮八掌溪天際。主燈「嬉春．曳影花綻」與副燈「凝光之綻」同步展出，透過光影藝術展現春日綻放意象。

主辦單位表示，「春嬉風鈴」結合燈會藝術與流行音樂，期盼帶動在地觀光與夜間經濟，邀請民眾攜家帶眷共襄盛舉，在八掌溪畔感受光影與音樂交織的春日盛典。