除夕鋒面通過「北東有雨」　初二起西半部好天氣

▲▼羽絨衣,行人,路人,過馬路,行人穿越道,斑馬線,口罩,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲除夕鋒面和東北季風影響，北東轉濕涼。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(14日)至小年夜溫暖，不過日夜溫差可達10度，除夕將有鋒面通過、東北季風增強，桃園以北、宜花降雨多，東部和中部山區也有零星雨，初二水氣減少，不過初六收假日又要變天，東北季風再增強，北東轉濕涼持續至開工日。今晚到除夕北部和金馬易有濃霧影響春節疏運。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，15日小年夜之前，各地晴到多雲，氣溫溫暖，日夜溫差可達10度以上。降雨的部分，只有恆春半島會有局部短暫雨，花東也可能會有一些零星降雨，其他地方的天氣都不錯。

曾昭誠指出，除夕將有鋒面通過，隨後東北季風增強，除夕和初一東北季風南下期間，桃園以北、宜蘭、花蓮降雨較多，有局部短暫雨；台東、恆春半島、中部山區有零星降雨，其他地區維持多雲到晴。

曾昭誠說明，這波東北季風影響從除夕一直持續到初三、初四，初二水氣減少，降雨趨緩，初二到初四基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區轉為多雲到晴，初五也僅東半部、恆春半島會有局部短暫雨。

不過初六開始，台灣附近的天氣將轉為不穩定，水氣慢慢增多，曾昭誠指出，初六收假日和23日開工第一天，東北季風增強，北部、東半部仍會有局部降雨，其他地區多雲。初五過後天氣的不確定性相對較大，可能過年期間天氣預報會有調整。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲春節期間天氣預測。（圖／氣象署提供）

溫度的變化方面，曾昭誠說明，今天開始到小年夜，各地日夜溫差相當大。白天高溫大約26到28度，南部可能更高；低溫約15到20度，部分地區的溫差更大，可能有15度以下的低溫，類似天氣維持到小年夜。除夕白天，北部與宜蘭溫度會降到20到22度，中南部氣溫略降，但幅度不明顯，大約24到27度。低溫部分影響不大。

曾昭誠指出，初一、初二，北部整天溫度在16到19度，感受稍涼，東半部白天高溫約21度左右，中南部、花東白天21到25度，白天溫度略降，但不會太冷，清晨低溫約16到19度。初三、初四氣溫回升。白天北部約22到25度，中南部23到27度，整體溫度逐漸回到舒適範圍。

此外，曾昭誠提醒，春節天氣比較重要的是霧的影響，從今晚開始一直到除夕上午，金門、馬祖地區可能整天有霧；中部以北地區在夜晚到清晨容易起霧。特別是除夕清晨，西半部容易起霧，往返半島或南來北往開車要特別留意。後期收假期間，東北季風減弱後，初五、初六南風可能再度增強，東部及近山區仍容易起霧。

02/11 全台詐欺最新數據

372 1 9849 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

銀樓搶案「鐵錘猛砸5下」玻璃沒破　歹徒被抓了
帶蛋餅皮飛韓國「被罰500萬韓幣」！　內行曝關鍵
快訊／10麻油雞店被撤不明粉末　幕後藏鏡人是「SHI」
穿迷你裙參拜！網美被攔下「強制圍布」　網怒罵：別再來了
快訊／高金素梅現身！步出北檢　眼眶泛紅噙淚畫面曝

關鍵字：

春節天氣氣象氣象署東北季風鋒面降雨濃霧氣溫

