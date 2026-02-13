快訊／高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

記者劉昌松、黃宥寧、劉人豪／台北報導

無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理費、補助款與非法輸入藥材等3案，日前由於身體不適送往台大急診，經檢方諭知限制出境、出海。今（13）日高金素梅下午2時許抵達北檢召開偵查庭，經過約3.5小時複訊，因涉犯貪汙等罪100萬元交保。高金素梅步出北檢時眼眶泛紅噙淚，不會屈服賴清德政府的政治目的。

▲高金素梅100萬交保步出北檢。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

檢調調查，高金素梅涉嫌以人頭方式詐領立委助理費，還疑似透過自行成立的「台灣原住民多族群文化交流協會」辦活動申請補助，浮報金額向原民會及台電、中油等國營事業詐取經費。

高金素梅於11日凌晨移送北檢時，因突發身體不適緊急送往台大醫院掛急診，經治療後於當日上午出院。檢方考量其身體狀況，先行諭知限制出境、出海，直到13日下午確認其體力恢復後，再度傳喚高金素梅到案說明。

高金素梅今下午2時許抵達北檢召開偵查庭，經過3.5小時複訊，因涉犯貪汙等罪100萬元交保。高金素梅步出北檢時眼眶泛紅噙淚，「首先我要對我的族人還有愛我、 關心我以及立法院的同事們說聲抱歉，讓你們擔心了。我希望台灣能夠和平，人民能夠幸福。我更祈願我的族人能夠保佑這片美麗的寶島。對於賴清德政府的政治目的，我不會屈服，因為這是我的責任。希望大家過上一個好年，馬上幸福。謝謝」。