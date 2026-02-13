　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

84歲翁回收半個月賺1500　執行署分署不追罰款先贈慰問金

▲▼ 法務部行政執行署嘉義分署年前送暖獨居老伯 。（圖／執行署嘉義分署提供）

▲▼ 法務部行政執行署嘉義分署長柯怡伶及人員，年前送暖獨居老伯 。（圖／執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

84歲曾姓老翁，每半個月撿拾資源回收收入僅約1,500元，平日睡在租屋處客廳沙發上度日，生活清苦卻從不怨天尤人。因積欠《廢棄物清理法》罰鍰1萬1,200元，案件移送法務部行政執行署嘉義分署強制執行，卻也因此讓執行人員走進他孤單的晚年，農曆年前為他送上一份溫暖。

嘉義分署指出，曾男因未繳納廢棄物清理法罰鍰遭移送執行，接獲通知後主動申請開立超商分期繳款單，自114年8月至11月間分期繳清全部罰鍰。繳清最後一期款項時，曾男與執行人員閒談，提及早年離婚，子女自幼隨母生活，成年後亦無意扶養，目前獨自租屋生活。

▲▼ 法務部行政執行署嘉義分署年前送暖獨居老伯 。（圖／執行署嘉義分署提供）

執行人員隨後前往其租屋處訪視，發現屋內環境簡陋，因經濟拮据與他人分租房間，僅能以客廳沙發為床鋪。老翁罹患慢性病，仍拖著年邁身軀外出撿拾回收物維生，半月收入僅約1,500元，目前主要仰賴每月5,437元的中度身心障礙補助金勉強度日，生活處境令人不捨。

了解其實際狀況後，嘉義分署感恩社募集同仁愛心捐款，於農曆春節前夕前往關懷訪視，致贈慰問金8,000元、毛毯、清潔用品及生活物資，並細心關心其身體狀況與生活需求。老翁靦腆地說：「有你們來看我，我就很感謝了。」一句簡單的話，道出長期獨居的孤單，也讓在場人員深受觸動。

▲▼ 法務部行政執行署嘉義分署年前送暖獨居老伯 。（圖／執行署嘉義分署提供）

嘉義分署表示，未來將持續落實「執行有愛、公義無礙」核心理念，結合民間團體與社福資源，或通報地方政府相關單位，主動關懷轄內弱勢族群，透過實地關懷與傾聽，在依法執行之餘，也為弱勢長者帶來實質協助與社會溫暖。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
銀樓搶案「鐵錘猛砸5下」玻璃沒破　歹徒被抓了
帶蛋餅皮飛韓國「被罰500萬韓幣」！　內行曝關鍵
快訊／10麻油雞店被撤不明粉末　幕後藏鏡人是「SHI」
穿迷你裙參拜！網美被攔下「強制圍布」　網怒罵：別再來了
快訊／高金素梅現身！步出北檢　眼眶泛紅噙淚畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假裝買金飾「鐵錘猛砸5下」玻璃沒破　搶匪毀門逃逸3小時被逮

樂天巨人球員被控來台賭博、性騷　台南警介入調查...結果曝光

71歲翁台3線「衝上邊坡」翻車　卡5m高「鋼索救命」畫面曝

賭客來不及跑！士林警突襲地下六合彩3賭場　一口氣抓44人

快訊／10麻油雞店被撒不明粉末成分曝　幕後藏鏡人是「SHI」

花蓮男騎車心肌梗塞「昏倒躺路中」　送醫急救3天不治

快訊／高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

84歲翁回收半個月賺1500　執行署分署不追罰款先贈慰問金

香豔畫面！泰、越撈金女藏1樓1鳳　警破門抄查銷魂價碼曝

美光告聯電竊DRAM機密和解　2跳槽工程師認罪《速審法》輕判

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

女毒蟲毒駕判處死刑！　侯友宜：感謝司法正義成為堅實後盾

假裝買金飾「鐵錘猛砸5下」玻璃沒破　搶匪毀門逃逸3小時被逮

樂天巨人球員被控來台賭博、性騷　台南警介入調查...結果曝光

71歲翁台3線「衝上邊坡」翻車　卡5m高「鋼索救命」畫面曝

賭客來不及跑！士林警突襲地下六合彩3賭場　一口氣抓44人

快訊／10麻油雞店被撒不明粉末成分曝　幕後藏鏡人是「SHI」

花蓮男騎車心肌梗塞「昏倒躺路中」　送醫急救3天不治

快訊／高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

84歲翁回收半個月賺1500　執行署分署不追罰款先贈慰問金

香豔畫面！泰、越撈金女藏1樓1鳳　警破門抄查銷魂價碼曝

美光告聯電竊DRAM機密和解　2跳槽工程師認罪《速審法》輕判

李貞秀稱27年前就除籍　梁文傑：當年根本還沒要求！

嘉義民雄分局推智慧社區　防詐騙與交通安全全面升級

假裝買金飾「鐵錘猛砸5下」玻璃沒破　搶匪毀門逃逸3小時被逮

Lucy砸百萬跨足時尚與美妝市場！過年前夕拋喜訊　澄清和黑男婚變謠言

被酸KMT是Kill Me in Taiwan　藍反嗆：DPP是破壞和平繁榮

刮刮卡逢刮必中！　《大學生》男星親揭撇步「不藏私全公開」

台美協定僅「冰山一角」　江啟臣促政院速揭完整衝擊評估

4月開始！饗食天堂假日預約要收訂金　24小時內沒付錢就取消

春節連假交通管制攻略出爐　民雄分局強化疏導

樂天巨人球員被控來台賭博、性騷　台南警介入調查...結果曝光

【好有過年氣氛】牙醫全員換紅色旗袍上班 新年裝扮超喜慶

社會熱門新聞

15歲少女遭男友壓床　他媽傳訊：先辦簡單婚禮

乾哥割頸PO照「最美風景」！楊爸爸顫抖崩潰

桃園女師爆虐待學生　校方要查了

悶殺腦麻兒獲特赦！老母吐「媽媽沒罪了」：孩子可以放心了

割頸案定讞！楊爸18點聲明：法官是加害者幫兇

即／台中27歲女高處墜落　躺大樓通道前當場身亡

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

新北割頸案定讞！死者父怒：法官敢帶回去教嗎

即／美女里長洪佳君不忍了　對資深前輩提告性騷擾

割頸案乾哥最快4年假釋！死者父明記者會公布一切

即／台中工人電鋸修樹「手裂開」　同事驚：筋都斷了

即／超貴車禍畫面曝　6000萬雲梯車擦撞保時捷

酒店妹勾上人夫　一年榨乾2400萬

更多熱門

相關新聞

南投焚化爐計畫將嚴審　彭啓明：建議先做好垃圾減量

南投焚化爐計畫將嚴審　彭啓明：建議先做好垃圾減量

南投縣長許淑華規劃在名間鄉興建焚化爐引發爭議。環境部長彭啓明（12日）表示，未來若審查時，將針對焚化爐的戴奧辛排放量、各式污染物排放是否合乎最新標準予以嚴格審查。而目前南投資源回收率僅58%，若提高到和台北市一樣的71%，估一年可減少1萬噸垃圾，建議南投先從破袋檢查做起。

踹飛逼讓座婦人　裁罰4000元！Fumi阿姨回應了

踹飛逼讓座婦人　裁罰4000元！Fumi阿姨回應了

陸敬民／愈罰愈賣？　夾層成預售行銷工具、罰鍰變成本

陸敬民／愈罰愈賣？　夾層成預售行銷工具、罰鍰變成本

基隆髒亂空地比照亂丟垃圾開罰4800元起

基隆髒亂空地比照亂丟垃圾開罰4800元起

高雄資源回收廠大火原因曝！竟是切割作業釀禍

高雄資源回收廠大火原因曝！竟是切割作業釀禍

關鍵字：

執行署嘉義分署獨居老人罰鍰資源回收春節關懷

讀者迴響

熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

美國車0關稅賓士5大車型可望降價

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

蔣少宏、吳念庭高飛犧牲打　中華隊獵鷹

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　吐真實心情！

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到

更多

最夯影音

更多
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面