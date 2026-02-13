84歲翁回收半個月賺1500　執行署分署不追罰款先贈慰問金

▲▼ 法務部行政執行署嘉義分署長柯怡伶及人員，年前送暖獨居老伯 。（圖／執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

84歲曾姓老翁，每半個月撿拾資源回收收入僅約1,500元，平日睡在租屋處客廳沙發上度日，生活清苦卻從不怨天尤人。因積欠《廢棄物清理法》罰鍰1萬1,200元，案件移送法務部行政執行署嘉義分署強制執行，卻也因此讓執行人員走進他孤單的晚年，農曆年前為他送上一份溫暖。

嘉義分署指出，曾男因未繳納廢棄物清理法罰鍰遭移送執行，接獲通知後主動申請開立超商分期繳款單，自114年8月至11月間分期繳清全部罰鍰。繳清最後一期款項時，曾男與執行人員閒談，提及早年離婚，子女自幼隨母生活，成年後亦無意扶養，目前獨自租屋生活。

執行人員隨後前往其租屋處訪視，發現屋內環境簡陋，因經濟拮据與他人分租房間，僅能以客廳沙發為床鋪。老翁罹患慢性病，仍拖著年邁身軀外出撿拾回收物維生，半月收入僅約1,500元，目前主要仰賴每月5,437元的中度身心障礙補助金勉強度日，生活處境令人不捨。

了解其實際狀況後，嘉義分署感恩社募集同仁愛心捐款，於農曆春節前夕前往關懷訪視，致贈慰問金8,000元、毛毯、清潔用品及生活物資，並細心關心其身體狀況與生活需求。老翁靦腆地說：「有你們來看我，我就很感謝了。」一句簡單的話，道出長期獨居的孤單，也讓在場人員深受觸動。

嘉義分署表示，未來將持續落實「執行有愛、公義無礙」核心理念，結合民間團體與社福資源，或通報地方政府相關單位，主動關懷轄內弱勢族群，透過實地關懷與傾聽，在依法執行之餘，也為弱勢長者帶來實質協助與社會溫暖。