過年捕捉野生邁邁！陳其邁連發6天「春節小紅包」　完整行程曝

春節連假即將展開！為迎接馬年到來，高雄市長陳其邁特別安排在連假期間發送市民《超人精神一馬當先》開運小紅包，向市民朋友拜年。他今日也公布一連6天的「發紅包行程」，向市民朋友拜年。

高雄今年超人力霸王小紅包一推出，受到不分年齡、跨世代民眾的喜愛，不少人扶老攜幼想領取紅包，盼將幸福好運帶回家。陳其邁今年也特別安排一連6天緊湊的發紅包行程，歡迎市民來相遇領取，並祝福馬上幸福、馬上平安。

陳其邁2026小紅包發送行程

2/14（六）

09:30 鳳山區 五甲龍成宮（鳳山區五甲二路730巷6號）

10:20 鳳山區 財團法人鳳山文衡殿（鳳山區文殿街2號）

11:00 三民區 財團法人高雄市覆鼎金保安宮（三民區鼎金一巷36號）

11:40 三民區 財團法人高雄市大港保安宮（三民區十全一路52號）

14:30 鼓山區 財團法人高雄市鼓山區內惟神福祠(鎮安宮)（鼓山區九如四路1450號）

15:10 鼓山區 代天宮（鼓山區鼓波街27號）

2/15（日）

09:30 楠梓區 右昌元帥府（楠梓區右昌1巷1號）

10:10 楠梓區 鳳屏宮（楠梓區後勁東路22號）

10:45 楠梓區 中埔代天府（楠梓區建楠橫路2號）

11:15 楠梓區 楠梓東門王爺廟（楠梓區興楠路300號）

13:30 橋頭區 九甲圍義山宮（橋頭區甲新路82號）

14:20 燕巢區 威靈寺（燕巢區中民路548號）

15:05 大社區 財團法人高雄市大社區青雲宮（大社區中華路127號）

15:55 左營區 左營元帝廟（左營區左營下路87號）

2/17（二）初一

09:30 阿蓮區 薦善堂（阿蓮區民族路206巷26號）

10:10 田寮區 大南天福德祠（田寮區崗安路107號）

11:00 內門區 內門紫竹寺（內門區中正路115巷18號）

11:35 內門區 內門南海紫竹寺（內門區內埔82號）

14:30 旗山區 天后宮（旗山區永福街23巷16號）

15:25 美濃區 美濃天后宮（美濃區永安路269巷1號）

16:20 旗山區 鯤洲宮（旗山區中洲路84號）

2/18（三）初二

09:40 彌陀區 彌壽宮（彌陀區中正西路11號）

10:20 梓官區 梓官中崙城隍廟（梓官區梓官路城隍巷3號）

11:25 岡山區 岡山壽天宮（岡山區公園路40號） *陪同賴清德總統

12:30 前鎮區 財團法人高雄市前鎮鎮南宮（前鎮區鎮旺街1號）*陪同賴清德總統

14:30 旗津區 中洲廣濟宮（旗津區旗津二路255號）

15:10 旗津區 旗津天后宮（旗津區廟前路93號）

2/19（四）初三

09:20 永安區 永安宮（永安區永安路49號）

10:20 茄萣區 萬福宮（茄萣區白砂路237號）

10:55 湖內區 慈濟宮（湖內區信義路255號）

11:40 路竹區 路竹天后宮（路竹區聖母街60-1號）

2/20（五）初四

10:00 前鎮區 財團法人高雄市草衙朝陽寺（前鎮區草衙中街34號）

10:45 小港區 鳳儀宮（小港區漢民路188巷32號）

11:35 林園區 清水巖清水寺（林園區清水岩路214號）

14:00 大寮區 朝中宮（大寮區八德路132號）

14:40 大樹區 九曲堂北極殿（大樹區九曲路270-1號）

15:30 仁武區 福清宮（仁武區文化巷76號）

16:10 鳥松區 財團法人琅環宮（鳥松區夢裡路29之1號）