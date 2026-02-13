　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

過年捕捉野生邁邁！陳其邁連發6天「春節小紅包」　完整行程曝

▲▼ 過年捕捉野生邁邁！陳其邁連發6天「春節小紅包」　完整行程公布。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁連發6天「春節小紅包」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

春節連假即將展開！為迎接馬年到來，高雄市長陳其邁特別安排在連假期間發送市民《超人精神一馬當先》開運小紅包，向市民朋友拜年。他今日也公布一連6天的「發紅包行程」，向市民朋友拜年。

高雄今年超人力霸王小紅包一推出，受到不分年齡、跨世代民眾的喜愛，不少人扶老攜幼想領取紅包，盼將幸福好運帶回家。陳其邁今年也特別安排一連6天緊湊的發紅包行程，歡迎市民來相遇領取，並祝福馬上幸福、馬上平安。

▲▼ 過年捕捉野生邁邁！陳其邁連發6天「春節小紅包」　完整行程公布。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼過年捕捉野生邁邁！陳其邁連發6天「春節小紅包」，完整行程公布。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 過年捕捉野生邁邁！陳其邁連發6天「春節小紅包」　完整行程公布。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁2026小紅包發送行程

2/14（六）

09:30 鳳山區 五甲龍成宮（鳳山區五甲二路730巷6號）

10:20 鳳山區 財團法人鳳山文衡殿（鳳山區文殿街2號）

11:00 三民區 財團法人高雄市覆鼎金保安宮（三民區鼎金一巷36號）

11:40 三民區 財團法人高雄市大港保安宮（三民區十全一路52號）

14:30 鼓山區 財團法人高雄市鼓山區內惟神福祠(鎮安宮)（鼓山區九如四路1450號）

15:10 鼓山區 代天宮（鼓山區鼓波街27號）

2/15（日）

09:30 楠梓區 右昌元帥府（楠梓區右昌1巷1號）

10:10 楠梓區 鳳屏宮（楠梓區後勁東路22號）

10:45 楠梓區 中埔代天府（楠梓區建楠橫路2號）

11:15 楠梓區 楠梓東門王爺廟（楠梓區興楠路300號）

13:30 橋頭區 九甲圍義山宮（橋頭區甲新路82號）

14:20 燕巢區 威靈寺（燕巢區中民路548號）

15:05 大社區 財團法人高雄市大社區青雲宮（大社區中華路127號）

15:55 左營區 左營元帝廟（左營區左營下路87號）

2/17（二）初一

09:30 阿蓮區 薦善堂（阿蓮區民族路206巷26號）

10:10 田寮區 大南天福德祠（田寮區崗安路107號）

11:00 內門區 內門紫竹寺（內門區中正路115巷18號）

11:35 內門區 內門南海紫竹寺（內門區內埔82號）

14:30 旗山區 天后宮（旗山區永福街23巷16號）

15:25 美濃區 美濃天后宮（美濃區永安路269巷1號）

16:20 旗山區 鯤洲宮（旗山區中洲路84號）

2/18（三）初二

09:40 彌陀區 彌壽宮（彌陀區中正西路11號）

10:20 梓官區 梓官中崙城隍廟（梓官區梓官路城隍巷3號）

11:25 岡山區 岡山壽天宮（岡山區公園路40號） *陪同賴清德總統

12:30 前鎮區 財團法人高雄市前鎮鎮南宮（前鎮區鎮旺街1號）*陪同賴清德總統

14:30 旗津區 中洲廣濟宮（旗津區旗津二路255號）

15:10 旗津區 旗津天后宮（旗津區廟前路93號）

2/19（四）初三

09:20 永安區 永安宮（永安區永安路49號）

10:20 茄萣區 萬福宮（茄萣區白砂路237號）

10:55 湖內區 慈濟宮（湖內區信義路255號）

11:40 路竹區 路竹天后宮（路竹區聖母街60-1號）

2/20（五）初四

10:00 前鎮區 財團法人高雄市草衙朝陽寺（前鎮區草衙中街34號）

10:45 小港區 鳳儀宮（小港區漢民路188巷32號）

11:35 林園區 清水巖清水寺（林園區清水岩路214號）

14:00 大寮區 朝中宮（大寮區八德路132號）

14:40 大樹區 九曲堂北極殿（大樹區九曲路270-1號）

15:30 仁武區 福清宮（仁武區文化巷76號）

16:10 鳥松區 財團法人琅環宮（鳥松區夢裡路29之1號）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
銀樓搶案「鐵錘猛砸5下」玻璃沒破　歹徒被抓了
帶蛋餅皮飛韓國「被罰500萬韓幣」！　內行曝關鍵
快訊／10麻油雞店被撤不明粉末　幕後藏鏡人是「SHI」
穿迷你裙參拜！網美被攔下「強制圍布」　網怒罵：別再來了
快訊／高金素梅現身！步出北檢　眼眶泛紅噙淚畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被酸KMT是Kill Me in Taiwan　藍反嗆：DPP是破壞和平繁榮

台美協定僅「冰山一角」　江啟臣促政院速揭完整衝擊評估

偶像夢竟遇騙局！女僕咖啡廳欠薪500萬　雇主不付錢還罵員工賠錢貨

過年捕捉野生邁邁！陳其邁連發6天「春節小紅包」　完整行程曝

親弟是環保蟑螂涉官司！　李四川：這年紀了「自己做事自己負責」

台美關稅協定立院應「完整通過」　卓揆：內容變動就會造成風險

賴清德籲立院速審台美協定　藍營提3訴求：政院快送審不會耽擱

快過年了還在亂！中國海警一周3次闖金門水域遭驅離

一杯珍奶看關稅談判縮影　張惇涵：「有為有守」最好印證

開放絞肉內臟有食安風險？　政院：日本和牛沒問題「美牛也無疑慮」

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

女毒蟲毒駕判處死刑！　侯友宜：感謝司法正義成為堅實後盾

被酸KMT是Kill Me in Taiwan　藍反嗆：DPP是破壞和平繁榮

台美協定僅「冰山一角」　江啟臣促政院速揭完整衝擊評估

偶像夢竟遇騙局！女僕咖啡廳欠薪500萬　雇主不付錢還罵員工賠錢貨

過年捕捉野生邁邁！陳其邁連發6天「春節小紅包」　完整行程曝

親弟是環保蟑螂涉官司！　李四川：這年紀了「自己做事自己負責」

台美關稅協定立院應「完整通過」　卓揆：內容變動就會造成風險

賴清德籲立院速審台美協定　藍營提3訴求：政院快送審不會耽擱

快過年了還在亂！中國海警一周3次闖金門水域遭驅離

一杯珍奶看關稅談判縮影　張惇涵：「有為有守」最好印證

開放絞肉內臟有食安風險？　政院：日本和牛沒問題「美牛也無疑慮」

李貞秀稱27年前就除籍　梁文傑：當年根本還沒要求！

嘉義民雄分局推智慧社區　防詐騙與交通安全全面升級

假裝買金飾「鐵錘猛砸5下」玻璃沒破　搶匪毀門逃逸3小時被逮

Lucy砸百萬跨足時尚與美妝市場！過年前夕拋喜訊　澄清和黑男婚變謠言

被酸KMT是Kill Me in Taiwan　藍反嗆：DPP是破壞和平繁榮

刮刮卡逢刮必中！　《大學生》男星親揭撇步「不藏私全公開」

台美協定僅「冰山一角」　江啟臣促政院速揭完整衝擊評估

4月開始！饗食天堂假日預約要收訂金　24小時內沒付錢就取消

春節連假交通管制攻略出爐　民雄分局強化疏導

樂天巨人球員被控來台賭博、性騷　台南警介入調查...結果曝光

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

政治熱門新聞

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

台美關稅拍板15％　美牛降至0關稅、美規車取消進口數量限制

美製小客車0關稅！美規車進口無上限　取得我國3證明文件可上市

林于凱宣布加入民眾黨再戰高雄市議員

平均關稅12.3%！2072項產品豁免對等關稅　蝴蝶蘭、茶葉等只課最惠國稅率

卓榮泰喊接受新核能　核四前廠長質疑

王世堅引「蔡英文金句」挺高金　蔡政府政務官批：這種人並非我同志

10藍綠立委互告遭起訴　韓國瑜臉書吐心聲

示警台美關稅簽署2大衝擊！　媒體人：食安、產業防線被突破撤守

親弟是環保蟑螂涉官司！　李四川：這年紀了「自己做事自己負責」

美國稻米、米製品、雞肉等不降稅　美豬3年後降半稅

成吉思汗爆主管集體性霸凌　女教練現身控被逼簽自願離職書

快訊／賴清德宣布成立「國家經濟戰略指導小組」　親自擔任召集人

藍黨團民調曝光！61%挺增國防預算　1.25兆版本45%反對44%贊成

更多熱門

相關新聞

春節賞屋抽福禮　發寶貼圖免費下載

春節賞屋抽福禮　發寶貼圖免費下載

農曆春節將至，馬年想要和大家來點不一樣的新年賀詞嗎？興富發集團推出發寶春節祝賀LINE貼圖，即日起至3月12日凡加入官方LINE帳號，即可免費下載使用，完成指定任務還有新春好禮台南雅樂軒住宿券、全家禮物卡500元、LINE POINTS點數等你抽。

回憶殺！復古街機搬進駁二動漫倉免費玩

回憶殺！復古街機搬進駁二動漫倉免費玩

音樂、溫泉慢活串聯　網紅揭六龜山城輕旅路線

音樂、溫泉慢活串聯　網紅揭六龜山城輕旅路線

連等4班才擠上高鐵！眾人曝「搭車密技」

連等4班才擠上高鐵！眾人曝「搭車密技」

春節「雙鐵總運量」估衝1096萬人次　初三高鐵挑戰創新高

春節「雙鐵總運量」估衝1096萬人次　初三高鐵挑戰創新高

關鍵字：

高雄春節陳其邁紅包開運

讀者迴響

熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

美國車0關稅賓士5大車型可望降價

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

蔣少宏、吳念庭高飛犧牲打　中華隊獵鷹

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　吐真實心情！

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到

更多

最夯影音

更多
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面