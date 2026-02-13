春節安全有保障　朴子警創意宣導假投資詐騙防範術

▲▼ 朴子警方裝扮成財神爺、騎馬裝現身市場宣導，強化春節防竊、防搶、防詐騙 。（圖／朴子分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升春節期間轄內治安與民眾防犯罪意識，嘉義縣警察局朴子分局於春節前夕，由分局長率隊前往朴子市第二市場及果菜市場等人潮聚集處，辦理「防搶、防竊、防詐騙」犯罪預防宣導活動，強化民眾識詐、防竊與自我保護能力，讓市民安心迎新年。

本次活動特別安排員警穿著財神爺裝扮及充氣騎馬造型服裝現身市場，吸引大量民眾目光，紛紛駐足拍照互動，現場洋溢濃濃年節喜氣。警方藉由創意吸睛方式，向攤商及採買年貨的市民提前拜年，同時在輕鬆熱鬧氛圍中傳達重要犯罪預防觀念。

活動中，警方針對近期頻傳的「假投資詐騙」案例加強宣導，提醒民眾切勿輕信網路投資群組、假冒名人代言或標榜保證獲利等訊息，尤其標榜「高報酬、零風險」的話術，往往就是詐騙陷阱。警方也同步宣導假檢警詐騙、網路購物詐騙、釣魚簡訊及假交友投資等常見手法，呼籲民眾遇有疑問時務必撥打165反詐騙專線查證，避免財產損失。

此外，警方也提醒，春節期間外出走春、返鄉團聚或出國旅遊時，應妥善保管財物，避免攜帶大量現金；居家部分應加強門窗防護，長時間外出可請鄰里協助留意動態，降低宵小犯案機會。

朴子分局分局長莊于瑩表示，春節期間為民眾返鄉團聚及消費高峰期，也是犯罪集團伺機而動時機。透過創意且貼近生活的宣導方式，希望讓防詐、防竊觀念更深入人心，提升全民識詐與自我保護能力，共同營造平安、祥和的春節環境。