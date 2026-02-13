香豔畫面！泰、越撈金女藏1樓1鳳　警破門抄查銷魂價碼曝

記者沈繼昌／桃園報導

春節連假將至，為淨化轄區治安法，中壢警分局昨（12）日持搜索票在三光路、環北路某大樓查獲2處「一樓一鳳」色情據點，總共查獲泰國籍3女、越南籍2女與本國籍男子媒介性交易，其中本國籍邱姓男子偵訊後依妨害風化罪嫌移送桃園地檢署偵辦，其餘外籍女子則依社會秩序維護法裁罰。

▲桃園市中壢警方昨日持搜索票查獲「一樓一鳳」色情據點，泰國籍女子從事色情交易。（圖／中壢警方提供）

▲桃園市中壢警方昨日持搜索票查獲「一樓一鳳」色情據點。（圖／中壢警方提供）

中壢警分局興國派出所於日前執行網路巡邏時，發現轄區內疑有色情交易情資，經行政組共組專案小組蒐證完備後，向桃園地院聲請搜索票於昨日下午3時許在三光路執行搜索。當場查獲持觀光簽證之泰國籍33歲女子、24歲女子與23歲女子，以「一樓一鳳」方式，每次以1,200元至3,000元不等代價從事半套及全套性交易。

▲桃園市中壢警方昨日持搜索票查獲「一樓一鳳」色情據點，越南籍女子從事色情交易。（圖／中壢警方提供）

同日晚間9時許，專案小組再持搜索票，前往中壢區環北路執行第二波查緝行動，警方搜索後，當場查獲24歲邱姓男子媒介越南籍40歲張女、41歲范女從事性交易，當場查扣保險套、帳冊資料等證物，另查扣不法所得15萬3,000元。邱男於警詢後，依妨害風化罪嫌移送桃檢偵辦，張女及范女則依社會秩序維護法裁罰。

中壢警分局長林鼎泰強調，警方持續透過網路巡邏與實體查緝雙軌並行，嚴正打擊妨害風化行為，絕不容許不法業者破壞社會風氣與治安環境，讓市民在春節期間能安心過節。