　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

香豔畫面！泰、越撈金女藏1樓1鳳　警破門抄查銷魂價碼曝

記者沈繼昌／桃園報導

春節連假將至，為淨化轄區治安法，中壢警分局昨（12）日持搜索票在三光路、環北路某大樓查獲2處「一樓一鳳」色情據點，總共查獲泰國籍3女、越南籍2女與本國籍男子媒介性交易，其中本國籍邱姓男子偵訊後依妨害風化罪嫌移送桃園地檢署偵辦，其餘外籍女子則依社會秩序維護法裁罰。

▲桃園市中壢警方昨日持搜索票查獲「一樓一鳳」色情據點，泰國籍女子從事色情交易。（圖／中壢警方提供）

▲桃園市中壢警方昨日持搜索票查獲「一樓一鳳」色情據點，泰國籍女子從事色情交易。（圖／中壢警方提供）

▲桃園市中壢警方昨日持搜索票查獲「一樓一鳳」色情據點。（圖／中壢警方提供）

▲桃園市中壢警方昨日持搜索票查獲「一樓一鳳」色情據點。（圖／中壢警方提供）

中壢警分局興國派出所於日前執行網路巡邏時，發現轄區內疑有色情交易情資，經行政組共組專案小組蒐證完備後，向桃園地院聲請搜索票於昨日下午3時許在三光路執行搜索。當場查獲持觀光簽證之泰國籍33歲女子、24歲女子與23歲女子，以「一樓一鳳」方式，每次以1,200元至3,000元不等代價從事半套及全套性交易。

▲桃園市中壢警方昨日持搜索票查獲「一樓一鳳」色情據點，越南籍女子從事色情交易。（圖／中壢警方提供）

▲桃園市中壢警方昨日持搜索票查獲「一樓一鳳」色情據點，越南籍女子從事色情交易。（圖／中壢警方提供）

同日晚間9時許，專案小組再持搜索票，前往中壢區環北路執行第二波查緝行動，警方搜索後，當場查獲24歲邱姓男子媒介越南籍40歲張女、41歲范女從事性交易，當場查扣保險套、帳冊資料等證物，另查扣不法所得15萬3,000元。邱男於警詢後，依妨害風化罪嫌移送桃檢偵辦，張女及范女則依社會秩序維護法裁罰。

中壢警分局長林鼎泰強調，警方持續透過網路巡邏與實體查緝雙軌並行，嚴正打擊妨害風化行為，絕不容許不法業者破壞社會風氣與治安環境，讓市民在春節期間能安心過節。

 【更多新聞】

快訊／桃園銀樓搶案！劫匪持榔頭「敲碎玻璃櫃」　警鈴大作嚇奔逃

自小客暴衝「保齡球式」撞翻7車　機車就地解體...零件噴滿地

►搬家沒申報戶籍！教育召集令送不到　桃園後備軍人這下慘了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
銀樓搶案「鐵錘猛砸5下」玻璃沒破　歹徒被抓了
帶蛋餅皮飛韓國「被罰500萬韓幣」！　內行曝關鍵
快訊／10麻油雞店被撤不明粉末　幕後藏鏡人是「SHI」
穿迷你裙參拜！網美被攔下「強制圍布」　網怒罵：別再來了
快訊／高金素梅現身！步出北檢　眼眶泛紅噙淚畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假裝買金飾「鐵錘猛砸5下」玻璃沒破　搶匪毀門逃逸3小時被逮

樂天巨人球員被控來台賭博、性騷　台南警介入調查...結果曝光

71歲翁台3線「衝上邊坡」翻車　卡5m高「鋼索救命」畫面曝

賭客來不及跑！士林警突襲地下六合彩3賭場　一口氣抓44人

快訊／10麻油雞店被撒不明粉末成分曝　幕後藏鏡人是「SHI」

花蓮男騎車心肌梗塞「昏倒躺路中」　送醫急救3天不治

快訊／高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

84歲翁回收半個月賺1500　執行署分署不追罰款先贈慰問金

香豔畫面！泰、越撈金女藏1樓1鳳　警破門抄查銷魂價碼曝

美光告聯電竊DRAM機密和解　2跳槽工程師認罪《速審法》輕判

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

女毒蟲毒駕判處死刑！　侯友宜：感謝司法正義成為堅實後盾

假裝買金飾「鐵錘猛砸5下」玻璃沒破　搶匪毀門逃逸3小時被逮

樂天巨人球員被控來台賭博、性騷　台南警介入調查...結果曝光

71歲翁台3線「衝上邊坡」翻車　卡5m高「鋼索救命」畫面曝

賭客來不及跑！士林警突襲地下六合彩3賭場　一口氣抓44人

快訊／10麻油雞店被撒不明粉末成分曝　幕後藏鏡人是「SHI」

花蓮男騎車心肌梗塞「昏倒躺路中」　送醫急救3天不治

快訊／高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

84歲翁回收半個月賺1500　執行署分署不追罰款先贈慰問金

香豔畫面！泰、越撈金女藏1樓1鳳　警破門抄查銷魂價碼曝

美光告聯電竊DRAM機密和解　2跳槽工程師認罪《速審法》輕判

李貞秀稱27年前就除籍　梁文傑：當年根本還沒要求！

嘉義民雄分局推智慧社區　防詐騙與交通安全全面升級

假裝買金飾「鐵錘猛砸5下」玻璃沒破　搶匪毀門逃逸3小時被逮

Lucy砸百萬跨足時尚與美妝市場！過年前夕拋喜訊　澄清和黑男婚變謠言

被酸KMT是Kill Me in Taiwan　藍反嗆：DPP是破壞和平繁榮

刮刮卡逢刮必中！　《大學生》男星親揭撇步「不藏私全公開」

台美協定僅「冰山一角」　江啟臣促政院速揭完整衝擊評估

4月開始！饗食天堂假日預約要收訂金　24小時內沒付錢就取消

春節連假交通管制攻略出爐　民雄分局強化疏導

樂天巨人球員被控來台賭博、性騷　台南警介入調查...結果曝光

【歐告命懸一線】誤食毒餌倒地狂吐　疑鄰居多次下手！

社會熱門新聞

15歲少女遭男友壓床　他媽傳訊：先辦簡單婚禮

乾哥割頸PO照「最美風景」！楊爸爸顫抖崩潰

桃園女師爆虐待學生　校方要查了

悶殺腦麻兒獲特赦！老母吐「媽媽沒罪了」：孩子可以放心了

割頸案定讞！楊爸18點聲明：法官是加害者幫兇

即／台中27歲女高處墜落　躺大樓通道前當場身亡

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

新北割頸案定讞！死者父怒：法官敢帶回去教嗎

即／美女里長洪佳君不忍了　對資深前輩提告性騷擾

割頸案乾哥最快4年假釋！死者父明記者會公布一切

即／台中工人電鋸修樹「手裂開」　同事驚：筋都斷了

即／超貴車禍畫面曝　6000萬雲梯車擦撞保時捷

酒店妹勾上人夫　一年榨乾2400萬

更多熱門

相關新聞

朝罷免連署站咆哮嗆聲「翻桌」　桃園醉男判3月

朝罷免連署站咆哮嗆聲「翻桌」　桃園醉男判3月

桃園市鄭姓男子於去年1月酒醉後，在桃園區第4選區罷免連署站向志工咆哮遭制止，鄭質疑「誰准你們在這邊」？還揚言「翻桌」等語威嚇，志工事後報警提告，桃檢偵結依違反選罷法之妨害他人為罷免案之連署罪嫌起訴；桃園地院犯審結，被告犯公職人員選舉罷免法之妨害他人為罷免案之連署罪，處有期徒刑3月，得易科罰金，褫奪公權1年，還可上訴。

擴廠申請被打槍　開提袋秀300萬想賄賂

擴廠申請被打槍　開提袋秀300萬想賄賂

每紮偷幾張！1年半A走629萬　銀行主任慘了

每紮偷幾張！1年半A走629萬　銀行主任慘了

桃園役男拒服兵役遭通緝　桃檢提起公訴

桃園役男拒服兵役遭通緝　桃檢提起公訴

留學生出國拒返台當兵　「報病號」仍被起訴

留學生出國拒返台當兵　「報病號」仍被起訴

關鍵字：

一樓一鳳色情據點中壢警分局桃園地檢署

讀者迴響

熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

美國車0關稅賓士5大車型可望降價

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

蔣少宏、吳念庭高飛犧牲打　中華隊獵鷹

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　吐真實心情！

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到

更多

最夯影音

更多
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面