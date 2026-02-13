ART簽署美牛美豬開放在即　周春米祭補貼+品牌戰護屏東畜牧

▲屏東生產鳳梨。（圖／屏東縣政府提供)

記者陳崑福／屏東報導

台美對等貿易協定（ART）今（13）日完成簽署，其中面對美牛、美豬開放進口可能造成的衝擊，屏東縣長周春米已指示縣府團隊研議因應，希望透過加強輔導農戶避免超養供需失衡、建立本土肉品品牌提升競爭力、提供飼料價差暫時性補貼等措施，全力穩定本縣畜牧產業。

雖然畜牧產業可能受到影響，但此次協定台灣取得豁免261項農產品及1811項工業產品，共2072項產品免稅，屏東縣也有農產品受益，包括蝴蝶蘭、台灣鯛、鳳梨、芒果、蓮霧、蜜棗及毛豆等，縣府將引導業者善用優勢，爭取美國市場的佔有率。同時，縣府現正籌建農產品冷鏈物流系統及媒合海外通路，未來將持續升級農業基礎建設，強化國內品牌行銷，全面提升屏東產製品的品質與國際品牌形象。

周春米縣長強調，屏東是農業大縣，也是屏東重要的立基，台美對等貿易協定攸關台灣經濟發展及全球競爭力，縣府支持國家政策，但也會和農民朋友站在一起，努力把衝擊降到最低。

縣府指出，屏東畜牧養殖以豬為經濟大宗，屏東養豬場全國最多、豬隻總數第二，美豬開放進口雖影響本土豬肉肉品，但國人較喜愛國產豬肉，這是本土豬農的優勢。目前國產豬肉佔全國的88.4%，進口豬肉則主要來自美國、加拿大、丹麥等國家，美豬進口將與這些國家競爭，雖然開放進口帶來衝擊，對本土豬農仍是較為有利。

縣府將加強輔導本土豬肉品牌，例如鼓勵產地標示與資訊透明，包括產銷履歷、增加抽驗頻率與公布結果、落實萊劑檢測等，並幫助推廣產業特色，市場定位朝高端豬肉發展，與美豬從價格競爭轉為品質競爭。

養牛產業部分，因國產牛肉新鮮度高，縣府認為可以比照日本和牛的模式，推廣特定產地或品種；或是利用國人對溫體肉的偏好，屠宰後溫體肉直送餐廳，以綁定通路的方式穩定產銷。鮮乳部分，國內酪農的優勢在於鮮乳新鮮、運輸距離短，可以強化鮮乳品牌的附加價值，例如產銷履歷認證、動福標章等。

對養雞產業，雖本次「台美對等貿易協定（ART）」中未有簽訂協定，惟因美國雞肉價格仍低於台灣雞肉零售售價，將密切觀察並加強養禽產業的產銷履歷驗證，發展特殊性產品，提高產品價值。