地方 地方焦點

嘉義市春節交通大疏導　初三初四高乘載管制上路

▲ 初三初四高乘載啟動，嘉市警全面疏導守護春節順暢 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 初三初四高乘載啟動，嘉市警全面疏導守護春節順暢 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

115年春節連續假期自2月14日起至2月22日止，共計9天，預期將湧現大量返鄉與出遊人潮。嘉義市政府警察局超前部署交通疏導措施，針對南下、北上返鄉要道及市區重要幹道加強指揮管制，盼讓市民與返鄉旅客「順順走、安心行」，平安歡度新春假期。

市警局表示，已鎖定嘉義火車站前、後站周邊、外環道路世賢路段、北港路嘉義交流道周邊道路，以及市區易壅塞路段中山路、忠孝路、林森東路及林森西路等重點區域，加派警力執行交通疏導與路口指揮，全力紓解返鄉與旅遊車潮。

▲▼ 初三初四高乘載啟動　嘉市警全面疏導守護春節順暢 。（圖／嘉義市警局提供）

此外，115年春節期間，國道1號嘉義交流道將實施「入口匝道儀控管制」，並於2月19日（初三）、2月20日（初四）下午1時至6時實施「高乘載管制」措施。警方提醒駕駛人提前規劃行程，配合現場交管人員指揮或依交通號誌循序行駛，以避免延誤行程。

如遇壅塞情形，市警局建議駕駛人可改道利用林森東路（往國3竹崎交流道）、彌陀路（往國3中埔交流道）及博愛路（往國1水上交流道）等聯外道路，避開往國1北港交流道車潮，提升行車效率。

▲▼ 初三初四高乘載啟動　嘉市警全面疏導守護春節順暢 。（圖／嘉義市警局提供）

民眾亦可至嘉義市政府警察局官網首頁交通專區「嘉義市即時交通路況影像監看系統」查詢即時路況，或掃描公告附圖QR Code，隨時掌握道路資訊，提前調整行程規劃。

▲▼ 初三初四高乘載啟動　嘉市警全面疏導守護春節順暢 。（圖／嘉義市警局提供）

嘉義市政府警察局長陳明志呼籲，春節連假期間外出旅遊應遵守交通規則，降低事故風險，切勿酒後駕車，做到「快快樂樂出門，平平安安回家」，共同打造嘉義心、嘉義情、嘉義力量我+1的幸福城市

02/11 全台詐欺最新數據

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

女毒蟲毒駕判處死刑！　侯友宜：感謝司法正義成為堅實後盾

嘉義市交通春節疏導高乘載管制返鄉車潮行車安全

