嘉義市春節交通大疏導　初三初四高乘載管制上路

▲▼ 初三初四高乘載啟動，嘉市警全面疏導守護春節順暢 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

115年春節連續假期自2月14日起至2月22日止，共計9天，預期將湧現大量返鄉與出遊人潮。嘉義市政府警察局超前部署交通疏導措施，針對南下、北上返鄉要道及市區重要幹道加強指揮管制，盼讓市民與返鄉旅客「順順走、安心行」，平安歡度新春假期。

市警局表示，已鎖定嘉義火車站前、後站周邊、外環道路世賢路段、北港路嘉義交流道周邊道路，以及市區易壅塞路段中山路、忠孝路、林森東路及林森西路等重點區域，加派警力執行交通疏導與路口指揮，全力紓解返鄉與旅遊車潮。

此外，115年春節期間，國道1號嘉義交流道將實施「入口匝道儀控管制」，並於2月19日（初三）、2月20日（初四）下午1時至6時實施「高乘載管制」措施。警方提醒駕駛人提前規劃行程，配合現場交管人員指揮或依交通號誌循序行駛，以避免延誤行程。

如遇壅塞情形，市警局建議駕駛人可改道利用林森東路（往國3竹崎交流道）、彌陀路（往國3中埔交流道）及博愛路（往國1水上交流道）等聯外道路，避開往國1北港交流道車潮，提升行車效率。

民眾亦可至嘉義市政府警察局官網首頁交通專區「嘉義市即時交通路況影像監看系統」查詢即時路況，或掃描公告附圖QR Code，隨時掌握道路資訊，提前調整行程規劃。

嘉義市政府警察局長陳明志呼籲，春節連假期間外出旅遊應遵守交通規則，降低事故風險，切勿酒後駕車，做到「快快樂樂出門，平平安安回家」，共同打造嘉義心、嘉義情、嘉義力量我+1的幸福城市