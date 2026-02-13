白領工作也難保？　微軟AI執行長：1年半內「幾乎全面AI自動化」

▲微軟AI部門執行長蘇萊曼 。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

微軟（Microsoft）AI部門執行長蘇萊曼（Mustafa Suleyman）預測，未來1年半之內，幾乎所有白領工作都將被人工智慧全面自動化，從律師、會計師、專案經理到行銷人員無一倖免。

AI全自動化 一年半內發生

蘇萊曼在《金融時報》（Financial Times）11日刊出的採訪中說道，AI「將在絕大多數，甚至全部的專業任務上，達到人類水準的表現。因此，坐在電腦前的白領工作，不論是律師、會計師、專案經理（PM）或營銷人員，這些任務絕大多數，都將在未來12個月至18個月內，被AI完全自動化。」

蘇萊曼說，這股趨勢已在軟體工程領域發酵，工程師們正在使用AI輔助編碼，完成「絕大部分的程式碼生產」，「這是一種完全不同的技術關係，並且在過去6個月才出現。」

不過，《商業內幕》（Business Insider）指出，軟體工程師已出現「AI疲勞」（AI fatigue）現象，雖然靠著人工智慧提升生產力，卻也因此被要求同時處理更多工作而心力交瘁。

多名權威預言 AI取代大量工作

此前，一些產業先驅及領袖也曾表示，AI將會進步到足以取代整個勞動力的程度。

AI業界領袖對此發出更嚴峻警告。AI權威、電腦科學家羅素（Stuart Russell）去年受訪時表示，政治領袖正面臨「失業率高達80%」的未來，因為從外科醫師到執行長的各種工作，都可能被AI取代。

Anthropic執行長阿莫代伊（Dario Amodei）則預測，AI可能消滅一半的白領入門職缺，「身為這項技術的生產者，我們有義務誠實面對即將到來的衝擊。」