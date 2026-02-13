　
生活

美牛「30月齡以下」特定部位開放　食藥署：機械分離肉仍禁輸

▲▼美國伊利諾州超市的牛肉。美牛。（圖／達志影像／美聯社）

▲台美關稅協定拍板，美牛可進口品項也擴增。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱俊吉／台北報導

台美完成關稅貿易協定，美牛輸台規範備受關注。食藥署說明，將依食安法開放30月齡以下牛隻部分頭骨、腦、眼睛與脊髓，及不分牛齡的絞肉與心肝腎等內臟；機械分離肉、機械回復肉與30月齡以上特定部位則維持禁止。衛福部強調，萊克多巴胺殘留容許量對齊國際標準，食安把關機制不變。

針對美國牛產品輸台規定，食藥署稱，現行依《食品安全衛生管理法》規範，不可輸入項目包括不分牛齡的頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉及內臟等；另依「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」，禁止輸台品項尚包含機械回復肉、機械分離肉、迴腸末端，及30月齡以上牛隻頭骨與脊柱所取得的進階回復肉。

不過，在本次關稅協定架構下，部分品項有所調整。食藥署稱，將開放30月齡以下牛隻的頭骨、腦、眼睛與脊髓，同時開放不分牛齡的絞肉，及心、肝、腎等部分內臟輸入。相關品項須符合檢驗與風險評估標準，並經邊境查驗合格後方可上市。

至於原依「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」所列禁止項目，包括機械回復肉、機械分離肉、迴腸末端，及30月齡以上牛隻頭骨與脊柱取得的進階回復肉，仍全面禁止輸台。

食藥署指出，此次協定是在確保食安前提下進行調整，並未放寬風險較高品項，未來也將持續透過邊境查驗、流向管理及市場抽驗等機制，確保進口牛肉產品符合我國標準。

▲▼ 美牛 。（圖／食藥署提供）

▲食藥署說明美牛維持禁輸項目 。（圖／食藥署提供）

免費訂閱《ETtoday電子報》

關鍵字：

美牛輸台關稅協定食藥署食安規範萊克多巴胺

