地方 地方焦點

回憶殺！復古街機搬進駁二動漫倉免費玩　「咖波」變最萌反派

▲《KO格鬥祭》設置機台及搖桿，讓民眾重溫街機時代對戰手感。（圖／駁二藝術特區提供）

▲《KO格鬥祭》設置機台及搖桿，讓民眾重溫街機時代對戰手感。（圖／駁二藝術特區提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄駁二動漫倉庫「漫畫便當店」再次突破次元壁，聯名日本SNK遊戲公司的經典格鬥遊戲《拳皇’97》，明（14日）起至6月7日推出限定企劃《K.O.格鬥祭》，將復古街機搬進展場，邀請民眾重溫街機年代的熱血對戰記憶，並結合多組台灣原創IP角色，將電玩與動漫的世界延伸至現實場域，打造跨越年代的沉浸式體驗。

《K.O.格鬥祭》於展場入口設置多組《拳皇’97》像素風格角色立牌，引導觀眾踏入格鬥賽場；遊戲介面中熟悉的提示語「Ready」、「GO!」亦成爲展覽的動線引導元素，喚起玩家對經典之作的集體記憶。現場並設置復古街機遊玩區，包含SNK NEOGEO MVSX Home Arcade遊戲機台及NEOGEO Arcade Stick Pro操作搖桿，讓觀眾重溫街機時代的格鬥對戰手感。

▲《KO格鬥祭》設置機台及搖桿,讓民眾重溫街機時代對戰手感。（圖／駁二藝術特區提供）

▲《KO格鬥祭》設置機台及搖桿，讓民眾重溫街機時代對戰手感。（圖／駁二藝術特區提供）

▲經典「3對3組隊對戰」掀起回憶殺。（圖／高雄市政府文化局及SNK CORPORATION授權提供）

▲經典「3對3組隊對戰」掀起回憶殺。（圖／高雄市政府文化局及SNK CORPORATION授權提供）

展場中的巨大化街機裝置成為互動亮點，觀眾走進場景合影，如同置身遊戲畫面的格鬥氛圍。多組台灣原創IP角色也以像素風格登場，化身仿遊戲盒封面，陳列於展場的積分排名榜。其中，大貓工作室《勇者動畫系列2》透過勇者與魔族的對立設定，變身「超級女主角隊」與「三神器隊」的組隊配置，以角色陣營的價值選擇呼應動畫主題；人氣角色《貓貓蟲咖波》則顛覆既有印象，化身「最萌反派大魔王」，形塑多元而鮮明的角色光譜。

▲▼駁二動漫倉庫限定企劃《KO格鬥祭》聯名《拳皇97》，2月14日起熱血登場。（圖／駁二藝術特區提供）

漫畫家TaaRO創作的《我才沒有哭》，將美型男性角色的精緻氣質轉譯為兼具優雅與柔韌特質的格鬥角色，呈現跨越性別印象的角色魅力；而漫畫家阿慢筆下的《百鬼夜行誌》女鬼隊，則以看似恐怖卻富含幽默感的角色設定，形成鮮明的風格對照。

▲巨大街機裝置讓民眾與《拳皇》經典角色，及台灣原創角色同台合影互尬。（圖／駁二藝術特區提供）

▲巨大街機裝置讓民眾與《拳皇》經典角色，及台灣原創角色同台合影互尬。（圖／駁二藝術特區提供）

文化局長王文翠表示，在電玩遊戲中，街機文化與格鬥對戰是某個世代重要的成長記憶。此次動漫倉庫推出的限定企劃《K.O.格鬥祭》，串聯了經典遊戲《拳皇’97》，展場規劃成格鬥場景，現場不僅能以復古街機對戰，也將台灣原創IP轉化爲格鬥角色，十分有趣。

漫畫便當店《K.O.格鬥祭》將於2月14日至6月7日，在駁二藝術特區大義區C7動漫倉庫免費展出。展覽期間，大貓工作室亦將於2月21日下午3點舉辦《勇者動畫系列2》美術設定集新書分享會，分享角色設計與世界觀創作歷程。

▲多組台灣原創IP角色化身像素風遊戲盒封面，陳列於展場排行榜。（圖／駁二藝術特區提供）

▲多組台灣原創IP角色化身像素風遊戲盒封面，陳列於展場排行榜。（圖／駁二藝術特區提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

回憶殺！復古街機搬進駁二動漫倉免費玩　「咖波」變最萌反派

高雄文化局駁二藝術特區過年走春展覽駁二街機復古格鬥拳皇咖波

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

