　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美光告聯電竊DRAM機密和解　2跳槽工程師認罪《速審法》輕判

▲▼美光A3新廠。（圖／美光提供）

▲記憶體大廠美商美光公司。（圖／美光提供）

記者黃哲民／台北報導

記憶體大廠美商美光科技公司於2017年向台灣檢調單位告發，指控2名工程師涉竊取機密技術資料，帶槍投靠聯電子公司，使聯電與中國晉華公司快速研發出32奈米製程DRAM，智慧財產及商業法院更一審今（13日）依《營業秘密法》，判2名工程師各10月、6月徒刑，皆得易科罰金，均緩刑2年，可上訴。

涉案工程師何建廷與王永銘，一審被台中地院各重判5年6月、4年6月，各併科罰金500萬元、400萬元且須沒收犯罪所得543萬餘元及152萬餘元，上訴二審智財商業法院審理後，改判2人各1年、6月徒刑，併科罰金各100萬元，且各緩刑4年與2年。

差別在於二審認定何、王2人不構成「意圖在大陸地區使用」的加重要件，最高法院發回更審後，智財商業法院更一審維持二審此部分見解，加上本案繫屬一審至今，已審理逾8年尚未確定，且無可歸責被告事由，因此依《刑事妥速審判法》酌減其刑。

▲▼聯電。（圖／記者高兆麟攝）

▲聯華電子公司（聯電）。（圖／記者高兆麟攝）

此外，時任聯電協理戎樂天是王男主管，被控指示王男運用竊取美光的技術加快研發，戎男一審被判刑6年6月、併科罰金600萬元，沒收犯罪所得161萬餘元。二審認定戎男雖參與研發，但沒參與跟中國晉華簽約合作等事項，改判戎男無罪，更一審也判戎男無罪。

至於聯電一審被判罰新台幣1億元，二審改判罰2000萬元，且因聯電和美光達成和解，二審准許聯電緩刑2年，沒上訴已先確定。

本案源於晶圓代工大廠聯電於2016年1月間，與中國福建的晉華集成電路公司合作研發32奈米DRAM記憶體，晉華提供聯電7億美元研發資金，未來將在對岸量產，聯電同時在台南科學園區第2廠區成立「新事業發展中心」執行本案。

何建廷原任台灣美光公司量產整合部課長，2015年10月離職、同年11月到聯電專案技術部門（簡稱PM2）擔任經理，他違反與美光簽訂的「保密及智慧財產合約」，未刪除離職前從美光公司伺服器下載的DRAM製程相關營業秘密，反而帶到聯電繼續使用。

王永銘原任台灣美光公司品質工程部副理，2016年4月26日辭職、2天後跳槽聯電，擔任專案技術二處（即PM2 ）元件部（即Device）技術經理，同樣違反與美光簽訂的「保密及智慧財產合約」，將離職前下載的美光DRAM製程數據等營業秘密資料，帶到聯電客服研發瓶頸、順利縮短時程，並因此升任經理。

更一審認為何男、王男均明知本件竊取自美光的營業秘密，具有高度經濟價值，足以影響美光在高科技領域的競爭力，何男利用職務機會持有營業秘密卻逾越授權範圍使用，王男擅自非法重製營業秘密使用，造成美光受到損害。

合議庭考量何、王2人已認罪，並由聯電與台灣美光公司達成和解，積極填補損害，獲得美光諒解，2人經過本案偵審教訓，應知所警惕，無再犯之虞，准2人緩刑、須付保護管束，且各應提供100小時、80小時義務勞務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
銀樓搶案「鐵錘猛砸5下」玻璃沒破　歹徒被抓了
帶蛋餅皮飛韓國「被罰500萬韓幣」！　內行曝關鍵
快訊／10麻油雞店被撤不明粉末　幕後藏鏡人是「SHI」
穿迷你裙參拜！網美被攔下「強制圍布」　網怒罵：別再來了
快訊／高金素梅現身！步出北檢　眼眶泛紅噙淚畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假裝買金飾「鐵錘猛砸5下」玻璃沒破　搶匪毀門逃逸3小時被逮

樂天巨人球員被控來台賭博、性騷　台南警介入調查...結果曝光

71歲翁台3線「衝上邊坡」翻車　卡5m高「鋼索救命」畫面曝

賭客來不及跑！士林警突襲地下六合彩3賭場　一口氣抓44人

快訊／10麻油雞店被撒不明粉末成分曝　幕後藏鏡人是「SHI」

花蓮男騎車心肌梗塞「昏倒躺路中」　送醫急救3天不治

快訊／高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

84歲翁回收半個月賺1500　執行署分署不追罰款先贈慰問金

香豔畫面！泰、越撈金女藏1樓1鳳　警破門抄查銷魂價碼曝

美光告聯電竊DRAM機密和解　2跳槽工程師認罪《速審法》輕判

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

女毒蟲毒駕判處死刑！　侯友宜：感謝司法正義成為堅實後盾

假裝買金飾「鐵錘猛砸5下」玻璃沒破　搶匪毀門逃逸3小時被逮

樂天巨人球員被控來台賭博、性騷　台南警介入調查...結果曝光

71歲翁台3線「衝上邊坡」翻車　卡5m高「鋼索救命」畫面曝

賭客來不及跑！士林警突襲地下六合彩3賭場　一口氣抓44人

快訊／10麻油雞店被撒不明粉末成分曝　幕後藏鏡人是「SHI」

花蓮男騎車心肌梗塞「昏倒躺路中」　送醫急救3天不治

快訊／高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

84歲翁回收半個月賺1500　執行署分署不追罰款先贈慰問金

香豔畫面！泰、越撈金女藏1樓1鳳　警破門抄查銷魂價碼曝

美光告聯電竊DRAM機密和解　2跳槽工程師認罪《速審法》輕判

李貞秀稱27年前就除籍　梁文傑：當年根本還沒要求！

嘉義民雄分局推智慧社區　防詐騙與交通安全全面升級

假裝買金飾「鐵錘猛砸5下」玻璃沒破　搶匪毀門逃逸3小時被逮

Lucy砸百萬跨足時尚與美妝市場！過年前夕拋喜訊　澄清和黑男婚變謠言

被酸KMT是Kill Me in Taiwan　藍反嗆：DPP是破壞和平繁榮

刮刮卡逢刮必中！　《大學生》男星親揭撇步「不藏私全公開」

台美協定僅「冰山一角」　江啟臣促政院速揭完整衝擊評估

4月開始！饗食天堂假日預約要收訂金　24小時內沒付錢就取消

春節連假交通管制攻略出爐　民雄分局強化疏導

樂天巨人球員被控來台賭博、性騷　台南警介入調查...結果曝光

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　揭19年傷疤：至今無法放下

社會熱門新聞

15歲少女遭男友壓床　他媽傳訊：先辦簡單婚禮

乾哥割頸PO照「最美風景」！楊爸爸顫抖崩潰

桃園女師爆虐待學生　校方要查了

悶殺腦麻兒獲特赦！老母吐「媽媽沒罪了」：孩子可以放心了

割頸案定讞！楊爸18點聲明：法官是加害者幫兇

即／台中27歲女高處墜落　躺大樓通道前當場身亡

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

新北割頸案定讞！死者父怒：法官敢帶回去教嗎

即／美女里長洪佳君不忍了　對資深前輩提告性騷擾

割頸案乾哥最快4年假釋！死者父明記者會公布一切

即／台中工人電鋸修樹「手裂開」　同事驚：筋都斷了

即／超貴車禍畫面曝　6000萬雲梯車擦撞保時捷

酒店妹勾上人夫　一年榨乾2400萬

更多熱門

相關新聞

美光提前量產HBM4　澄清市場疑慮、2026年產能已售罄

美光提前量產HBM4　澄清市場疑慮、2026年產能已售罄

美光（Micron）股價一度大漲近10%，主因財務長Mark Murphy於Wolfe Research活動中透露，公司已開始量產並出貨最新一代高頻寬記憶體HBM4，且進度較原先規劃提前一季。

美股記憶體滿血復活！　美光駁傳言攜手SanDisk大漲逾10%

美股記憶體滿血復活！　美光駁傳言攜手SanDisk大漲逾10%

記憶體漲勢加劇售價壓力　集邦：手機產量面臨顯著衰退

記憶體漲勢加劇售價壓力　集邦：手機產量面臨顯著衰退

美光傳錯失輝達新訂單連跌2天　外銀力挺「目標價500美元」

美光傳錯失輝達新訂單連跌2天　外銀力挺「目標價500美元」

法說利多大放送！華邦電漲半根停板　旺宏刷26年新高

法說利多大放送！華邦電漲半根停板　旺宏刷26年新高

關鍵字：

記憶體營業秘密32奈米美光聯電

讀者迴響

熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

美國車0關稅賓士5大車型可望降價

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

蔣少宏、吳念庭高飛犧牲打　中華隊獵鷹

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　吐真實心情！

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到

更多

最夯影音

更多
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面