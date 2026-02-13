垃圾堆驚見屍塊！71歲翁被毀婚暴怒　聯手兒子「肢解未婚妻」

▲ 男子因女友悔婚改嫁他人痛下毒手。（圖／翻攝自中國報）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞沙巴州亞庇驚傳分屍命案，清潔人員在英達柏邁公共住宅區垃圾堆中發現遭肢解的女性遺體，警方獲報後火速偵破，逮捕71歲男嫌與其19歲兒子，疑似因不滿女方毀婚憤而行兇。

垃圾車工人清運時驚見屍塊 遺體遭肢解棄置

根據《光芒日報》，當地一名垃圾車工人12日上午約7時在清運垃圾時，發現黑色塑膠袋內裝有不明屍塊，經警方初步調查確認死者為女性，遺體遭人肢解後丟棄。

亞庇代警區主任賽羅警監表示，警方接獲目擊者通報，曾看見死者神色慌張從一間住宅跑出來，隨後被一名男子強行拖回屋內。

警方8小時火速破案 父子檔先後落網

警方迅速鎖定嫌犯，於12日晚間8時10分在伊麗莎白女王二院急診室逮捕正在接受治療的71歲主嫌，隨後於當晚10時30分在實邦加一處住宅拘捕他19歲的兒子。

賽羅指出，主嫌落網後坦承犯案，動機據信出於嫉妒和訂婚聘金引發的糾紛。主嫌曾是女子的未婚夫，但女子後來與他人結婚，導致兩人關係破裂，爆發爭執後兇嫌痛下毒手。

警方已起獲嫌犯作案時穿著的衣物及一輛休旅車作為證物，目前依刑事法典第302條謀殺罪展開調查，並呼籲知情民眾提供線索。