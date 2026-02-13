豪宅變淫窟！90分鐘收費2.8萬　吉隆坡40男女遭逮

▲現場總計40名男女落網。（圖／翻攝自中國報）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞吉隆坡一處豪宅驚傳淪為色情場所！一名中國籍男子租下豪宅把房間改裝後進行非法賣淫活動，專門鎖定外籍與華裔人士，性服務每45分鐘收費1000令吉（約新台幣8045元）、90分鐘3500令吉（約新台幣2.8萬元）。該集團營運半年後遭執法單位突擊搗毀，共計40名男女當場落網。

改造豪宅躲查緝 配備齊全物品

中國報報導，當局根據長期掌握的情資，於12日凌晨零時27分率隊前往隆市Desa Pahlawan一處豪宅展開執法行動。賣淫集團挑選三層樓豪宅作為隱蔽據點，內部經過大幅改裝，所有性服務物品配備齊全。據信豪宅是由中國籍男子管理，並聘用中國籍男子擔任銷售員，透過社群媒體招攬特定客群。

▲女子發現相關人員的身影之後，嚇到躲進床底。（圖／翻攝自中國報）

鎖定華人外籍人士 費用驚人

根據移民局副總監（行動）拿督洛曼的說法，這處淫窟提供不同的性服務方案，有45分鐘1000令吉（約新台幣8045元）的收費項目，若延長至90分鐘，費用增至3500令吉（約新台幣2.8萬元），目標客群鎖定外籍人士與華裔人士。

洛曼表示，現場總計逮捕40名男女，年齡介於21歲至43歲之間，包括中國籍主嫌、中國籍11男19女、5名越南籍女子、2名日本籍女子與2名緬甸籍女子。當局也針對一名新加坡男子及一名馬來西亞男子發出通知，要求協助後續調查。

此外，當局充公36本護照、一輛本田轎車、一輛特斯拉Model 3以及2萬6600令吉（約新台幣21.4萬元）現款。

▼中國籍男子租下豪宅把房間改裝後進行非法賣淫活動。（圖／翻攝自中國報）