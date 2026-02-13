　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高金素梅涉貪案！偵查庭開完了　「100萬交保」限境限海

▲高金素梅11日因身體不適離開北檢前往就醫，今日下午再度現身北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲高金素梅11日因身體不適離開北檢前往就醫，今日下午再度現身北檢。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

無黨籍立委高金素梅捲入詐領補助款、助理費等多項案件，10日遭檢調大規模搜索約談後，一度因身體不適送醫，直到13日下午才再度重返北檢接受複訊，因涉犯貪汙等罪嫌，以100萬元金額交保。

檢方於10日清晨6時許，前往高金素梅位於陽明山的住處執行搜索，隨後轉往立法院國會辦公室等共30處場所進行查緝。據了解，高金素梅所創立的「台灣原住民多族群文化交流協會」，涉嫌於2015年至2018年間利用舉辦活動機會，向廠商調用發票墊高成本，藉此向原民會、中油、台電等單位詐領補助款。此外，檢調也懷疑負責協會款項的助理張俊傑，涉嫌利用女兒帳戶掩飾不法金流。

▲高金素梅11日因身體不適離開北檢前往就醫，今日下午再度現身北檢。（圖／記者劉昌松攝）

高金素梅於11日凌晨移送北檢時，因突發身體不適緊急送往台大醫院掛急診，經治療後於當日上午出院。檢方考量其身體狀況，先行諭知限制出境、出海，直到13日下午確認其體力恢復後，再度傳喚高金素梅到案說明。

全案先前已發動大規模約談，其中關鍵人助理張俊傑（金曲歌王Matzka岳父）因涉嫌重大，已遭聲押禁見獲准；其餘助理、特助及相關廠商負責人等11人，則分別獲10萬元至50萬元不等金額交保。檢方於今日下午展開偵查庭，訊後高金素梅以100萬元金額交保。

02/11 全台詐欺最新數據

快訊／高金素梅來了！重返北檢召開偵查庭

快訊／高金素梅來了！重返北檢召開偵查庭

無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理費、補助款與非法輸入藥材等3案，北檢10日兵分30路展開大搜索，並於11日凌晨移送高金至北檢，但高金由於身體不適送往台大急診，經檢方諭知限制出境、出海後，高金於當天上午9時離開醫院。今(13日)高金素梅經評估身體狀況後，下午再度重返北檢召開偵查庭。

即／高金素梅重回北檢　涉貪3案繼續偵訊

即／高金素梅重回北檢　涉貪3案繼續偵訊

王世堅引「蔡英文金句」挺高金　蔡政府政務官批：這種人並非我同志

王世堅引「蔡英文金句」挺高金　蔡政府政務官批：這種人並非我同志

稱高金素梅台灣派遭圍剿　王世堅：莫名其妙

稱高金素梅台灣派遭圍剿　王世堅：莫名其妙

王世堅指高金素梅是台灣派　吳思瑤舉3例：個人覺得不是

王世堅指高金素梅是台灣派　吳思瑤舉3例：個人覺得不是

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

