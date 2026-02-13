快訊／高金素梅涉貪案！偵查庭開完了　「100萬交保」限境限海

▲高金素梅11日因身體不適離開北檢前往就醫，今日下午再度現身北檢。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

無黨籍立委高金素梅捲入詐領補助款、助理費等多項案件，10日遭檢調大規模搜索約談後，一度因身體不適送醫，直到13日下午才再度重返北檢接受複訊，因涉犯貪汙等罪嫌，以100萬元金額交保。

檢方於10日清晨6時許，前往高金素梅位於陽明山的住處執行搜索，隨後轉往立法院國會辦公室等共30處場所進行查緝。據了解，高金素梅所創立的「台灣原住民多族群文化交流協會」，涉嫌於2015年至2018年間利用舉辦活動機會，向廠商調用發票墊高成本，藉此向原民會、中油、台電等單位詐領補助款。此外，檢調也懷疑負責協會款項的助理張俊傑，涉嫌利用女兒帳戶掩飾不法金流。

高金素梅於11日凌晨移送北檢時，因突發身體不適緊急送往台大醫院掛急診，經治療後於當日上午出院。檢方考量其身體狀況，先行諭知限制出境、出海，直到13日下午確認其體力恢復後，再度傳喚高金素梅到案說明。

全案先前已發動大規模約談，其中關鍵人助理張俊傑（金曲歌王Matzka岳父）因涉嫌重大，已遭聲押禁見獲准；其餘助理、特助及相關廠商負責人等11人，則分別獲10萬元至50萬元不等金額交保。檢方於今日下午展開偵查庭，訊後高金素梅以100萬元金額交保。