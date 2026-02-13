台美關稅協定立院應「完整通過」　卓揆：內容變動就會造成風險

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

台美今（13日）正式完成「台美對等貿易協定」簽署，由於後續仍要進入立法院審議，行政院長卓榮泰表示，國際條約締約之後，回到各國國會都必須是一套完整內容的審議跟通過，「如果內容做了任何變動，就會造成風險」，希望國會能儘速完成審議，讓整個條約的內容是完整有效的生效。

行政院副院長鄭麗君今在美國召開記者會時說，在第5輪談判時，美方曾經告知談判團隊，希望協議送國會後才讓降稅生效，「我們不確定是美方一致的原則？還是美方跟其他國家達成協議後有不同情形發生」，但當時談判團對據理力爭，盼在洽簽協議後以最快時間生效。

鄭麗君表示，在後續與美方溝通過程時表達希望降稅最快生效的想法，「美方也表達，信任我們的，相信這兩項協議的洽簽，都是對台美雙方未來共同願景、發展經貿關係，因此美方願意在循國內程序，讓降稅先生效」。

鄭麗君指出，近期有國家發生稅率回漲的情況，但不預設、不希望台灣會有這樣的情況，所以再次誠懇期待，國會能審查並支持台美洽簽的協議。

今下午行政院召開對等貿易協定總體說明記者會，有媒體問到，貿易協定屬於《條約締結法》中的條約性質，依第10條規範，協定若在立法院被修正就要退回重新談判，且若未獲得立法院審議通過，主辦機關是否也要通知締約對方？

卓榮泰說，國際條約締約之後，回到各國國會都必須是一套完整內容的審議跟通過，「如果內容做了任何變動，就會造成風險」，因為雙方談判代表在談判桌上簽署的，就是基於各自國家以及共同利益所簽訂的合約內容文字，所以應該是完整的內容，期待立法院能有這樣的國際共識。

卓榮泰指出，鄭副院長今天早上說，美方願意依照行政程序率先讓談判內容生效，並不會把國會當作條件，這是一個善意也是一個信任，「在這種國際的善意與信任下，我們也要更有互信的可靠」。

卓榮泰說，期待中華民國台灣是一個國際信賴可靠的夥伴，所以在這過程中，政府也會啟動最快的程序，完成必要的法定流程，希望國會能儘速完成審議，讓整個條約的內容是完整有效的生效。