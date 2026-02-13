　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德籲立院速審台美協定　藍營提3訴求：政院快送審不會耽擱

▲▼ 國民黨團召開記者會，回應台美關稅協議 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨團召開記者會，回應台美關稅協定。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台美正式完成對等貿易協定(ART)簽署，總統賴清德今（13日）召開記者會，呼籲立法院儘速審議通過，才符合國人期待。對此國民黨團下午召開記者會提出三大要求，包括，要求行政院說明，是否已完成對全產業的經濟影響評估；要求政院承諾召開全產業公聽會，讓產學界參與政策討論；要求行政院提出完整的產業配套措施說明。黨團表示，只要行政院盡快送來，立院會很快審查，不會有一絲耽擱。

國民黨團書記長林沛祥稱，一個負責任的政府應該在談判準備好保護人民。國民黨提出三大要求，也期待審查關稅協定，會審慎實質審查，該走程序不會落下，這是近50年來最大的對外貿易協定。

藍委許宇甄也說，民進黨政府先前宣示對美投資5,000億美元，如今協定再加碼848億美元，總額接近6,000億美元，折合約18兆新台幣，相當於中央政府六年以上的年度預算規模。這已不是政策調整，而是對國家未來的重大賭注，但政府事前黑箱、事後也未提出完整產業衝擊評估，立法院勢必嚴審。

許宇甄說，這筆18兆元的帳單，最終仍由台灣納稅人承擔。政府卻未說明資金來源、回收機制與風險分攤架構，令人質疑決策是否負責任。協定也對農業帶來結構性衝擊。以雲林花生為例，國產價格每公斤約140至160元，美國零關稅進口預估僅48元，價差近三倍，一旦加工端採購結構改變，產地價格勢必下探，整體農村經濟將承受衝擊。政府若有完整評估，理應提出價格穩定基金、產業轉型等配套，而非讓農民成為談判籌碼。

對於台美協定，陳菁徽表示，國人最關心的不只是關稅，更是美國肉品將以何種方式進入台灣。食安向來是社會最敏感的議題，但近兩年接連爆發「蘇丹紅」致癌色素風暴，以及多起連鎖餐飲諾羅病毒與集體食物中毒事件，顯示政府連國內食品溯源與監管都難以落實，食安信任早已動搖。在這樣的情況下，卻打算進一步開放檢驗難度更高的美國牛絞肉與內臟，形同把國人健康置於更大風險之中。

陳菁徽指出，台灣飲食文化與歐美不同，內臟食用比例遠高於西方國家，Codex標準未必符合台灣實際攝食情況。政府是否依台灣飲食型態重新評估風險，社會至今未見完整報告。依據WTO《SPS協定》，各國本就有權為保護國民健康採取更嚴格措施，甚至在科學證據不足時暫停進口。問題是，政府是否已完成完整、可信的風險評估？呼籲執政者正視選區農民與酪農、養豬養牛產業的處境，不要讓國人健康與基層產業在貿易談判中被犧牲。

藍委牛煦庭則針對採購部分提出質疑，2025年至2029年要採購444億美元液化天然氣及石油，這在台灣進口最大宗就是國營企業中油，2025年台灣液化天然氣中油採購2187.6億新台幣，換算成美金才68.4億美元。若按照協議內容，5年要買444億美元，一年要買88億美元，這已經超過我國天然氣總需求量，而且這還是單向美國一國進口。

牛煦庭說，若按照協議，未來我國採購天然氣只可能向美國一國，這很危險，過去經濟部說，因為天然氣跟石油長期依賴單一來源，造成成本大幅上漲，台電嚴重虧損，俄烏戰爭發生後，經濟部就採分散採購來源，穩定價格貨源。牛煦庭擔憂，未來若單一向美國採購，將承擔更高風險，政府應該明確說明。
 

02/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

春節雙鐵總運量衝1096.4萬人次　初三高鐵挑戰創新高

春節雙鐵總運量衝1096.4萬人次　初三高鐵挑戰創新高

春節9天連假明天(14日)開跑，台鐵和高鐵今天已啟動疏運，雙鐵春節疏運期預估運量上看1096.4萬人次，其中2月18日初三將是最高峰，高鐵預估擠進35.7萬人次，挑戰歷史新高。

美「保健品關稅」降至10%　業界：能否降價仍是未知數

美「保健品關稅」降至10%　業界：能否降價仍是未知數

國防佔GDP3%寫入關稅協定　賴清德：今年度預算已超過「與談判無關」

國防佔GDP3%寫入關稅協定　賴清德：今年度預算已超過「與談判無關」

龔明鑫：美規小客車零關稅影響產值約40億　已準備30億預算助業者

龔明鑫：美規小客車零關稅影響產值約40億　已準備30億預算助業者

賴清德拋300億農安基金　農業部：擴大外銷根基、鞏固國產韌性

賴清德拋300億農安基金　農業部：擴大外銷根基、鞏固國產韌性

