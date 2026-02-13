　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸男子摔傷就醫「反覆喊餓」　醫生檢查發現竟是「血快流乾」

▲輸血,血液。（圖／CFP）

▲陸男子送醫後反覆喊餓，醫生檢查後發現竟是體內血液快流乾。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

黑龍江雞西一名男子近日於深夜因摔傷送醫，在就醫期間反覆表示「餓了！要吃麵包」，讓照護人員感到困惑。經醫師檢查才發現，男子受到內傷，脾臟破裂、腹腔積血近5000毫升，情況危急，醫院緊急安排手術才轉危為安，後續經提醒報警，警方查明實為交通事故所致。

《濟寧新聞》報導，近日，黑龍江雞西一男子深夜因「摔傷」就醫時，卻反覆呼喊「餓了要吃麵包」，令人疑惑。

據悉，男子就診時神志清醒，自述於夜間摔傷，但不久後病況逐漸惡化。主治醫師進一步檢查才發現，患者脾動脈持續出血，出血量約5000毫升，而正常成年人全身血液總量也才5000至6000毫升，情況十分危急。

醫院緊急送男子進入開刀房急救，經約一個半小時手術後，患者情況才趨於穩定。醫師事後分析認為，脾臟損傷程度不太可能僅因單純摔傷造成，推測可能遭遇車禍。家屬表示，事發當晚男子飯後外出散步，跌入路邊溝渠，當事人則稱「什麼都不知道」。

在醫師提醒下，家屬向當地交警報案。家屬稱，警方隔日即排查出涉事車輛，肇事駕駛未察覺撞到人，最終，雙方達成理賠和解協議。

02/11 全台詐欺最新數據

關鍵字：

黑龍江摔傷脾臟破裂交通事故手術輸血

