政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快過年了還在亂！中國海警一周3次闖金門水域遭驅離

▲▼中國海警春節前再度侵擾金門海域。（圖／海巡署金馬澎分署提供）

▲中國海警春節前再度侵擾金門海域。（圖／海巡署金馬澎分署提供）

記者鄭逢時／金門報導

農曆春節將至，中國海警船仍頻繁侵擾金門海域。海洋委員會海巡署金馬澎分署指出，本週已3度偵獲中國海警船闖入金門限制水域，今（13）日上午再度編隊進入，海巡立即調度巡防艇強勢對應，成功將其驅離出境。

金馬澎分署說明，繼2月9日及10日兩度發生侵擾事件後，第十二巡防區於13日上午8時許透過情監偵系統掌握中國海警船動向，隨即將預置巡防艇推進至限制水域線部署警戒。上午9時，中國海警「14603」、「14529」、「14609」及「14530」等4艘船隻，採兩兩編隊方式，分別自料羅東方與烈嶼南方航入金門限制水域，並以相向航行方式行動。

海巡署立即派出4艘巡防艇實施「一對一」併航監控與阻隔，採取強勢拒止作為，防止其進一步深入我方海域。經近兩小時對應處置，中國海警船於上午11時轉向，陸續航出金門限制水域。

海巡署重申，我國對金門水域擁有管轄權，相關海域治安穩定良好。面對中國海警灰色地帶襲擾，海巡單位秉持「不挑釁、不退讓」原則，結合科技監控與岸海整合應變機制，全天候掌握海上動態，堅守第一線崗位，全力維護國家主權與海域安全。同時也呼籲對岸停止相關行動，共同為區域和平與兩岸民眾安定生活努力。

