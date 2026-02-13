六龜守護獸「咕朵朵」降臨！串聯音樂、溫泉　一日慢活輕旅

▲咕朵朵藏身於六龜聚寶來轉角處。（圖／六龜區公所提供）



記者許宥孺／高雄報導

為迎接春節假期，高雄市六龜區公所特別推出守護獸「咕朵朵」，響應「2026 山城奇幻生物祭」。即日起至3月3日，這隻背負著山林雲霧的烏龜造型幻獸將現身聚寶來轉角處，串聯在地溫泉、音樂饗宴與自然美景，邀請旅客走進山林，體驗六龜的慢活魅力。

山城守護獸現身 融合溫泉文化意象

「咕朵朵」以烏龜造型為基底，外型融合六龜層巒疊翠的山景與熱氣繚繞的溫泉文化。其設計象徵山城慢活、療癒、守護的精神，可愛且溫暖的形象已成為社群拍照打卡新亮點。

音樂交織文化 打造感官慢旅節奏

除了視覺亮點，六龜觀光藝文季「樂動山城．音樂饗宴」也將於春節同步登場。2月14日至22日、2月27日至28日，在檨仔腳文化共享空間及寶來社區活動中心將舉辦多場音樂演出，讓民眾在賞景之餘，能透過音樂獲得心靈洗滌，親身感受山城的慢旅生活。

▲有「小桂林」之稱的十八羅漢山，欣賞壯麗礫岩地形景觀。（圖／六龜區公所提供）



▲六龜寶來感受日式溫泉風情。（圖／六龜區公所提供）



網紅帶路一日遊 走訪小桂林與溫泉美食

旅遊網紅「伊茲」實地走訪六龜，也推薦在春節期間慢活一日輕旅行路線。行程涵蓋有「小桂林」之稱的十八羅漢山，欣賞壯麗礫岩地形景觀；前往檨仔腳文化共享空間體驗窯烤麵包手作樂趣；登高造訪六龜大佛祈福迎新年；並至寶來感受日式溫泉風情，順遊寶來大街品嚐在地美食。

六龜區公所表示，期望透過守護獸「咕朵朵」與網紅推薦一日遊路線的串聯，邀請旅客在春節期間走進山林，以慢活步調為旅程畫下美好句點。