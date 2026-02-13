　
社會 社會焦點 保障人權

勤益科大生遭輾亡！女友心碎「想到你就哭」　淚求影片還原真相

▲▼烏日混凝土車輾壓雙載機車，雙胞胎兄弟就讀勤益科大。（圖／民眾提供）

▲烏日混凝土車輾壓雙載機車造成雙胞胎兄弟1死1傷，2人都就讀勤益科大。（圖／民眾提供，下同）

記者劉人豪／台中報導

台中市烏日區溪南橋11日發生交通意外，一對就讀勤益科技大學的23歲蘇姓雙胞胎兄弟，遭右轉預拌混凝土車輾壓，造成哥哥死亡弟弟重傷。哥哥的女友今（13）日在社群發文，求大家提供當時車禍的影片，並表示今天去看男友，原本想好好跟說話道別，「但是我做不到，一想到你曾經對我的所有好，我就一直一直流眼淚一直一直哭。」

11日蘇姓兄弟雙載行經溪南橋，卻遭一輛蔡男駕駛的預拌混凝土車撞上，機車瞬間被捲入車底，兄弟倆雙雙被壓在右後輪下。騎車的哥哥因頭顱破裂當場身亡；後座的弟弟則下半身重傷、大量出血，目前仍在醫院救治。蘇姓哥哥在2024年9月代表台灣前往法國里昂，參加被譽為「技職界奧運」的第47屆國際技能競賽，他在強敵環伺的「CNC銑床」職類中脫穎而出，獲得優勝肯定，展現精湛技藝。

▲▼被混凝土車輾斃的死者，是機械加工金牌國手。（圖／民眾提供，下同）

哥哥的女友在Threads發文，希望事發當時有看到車禍現場的人能提供行車紀錄影片，並表示再過兩個月就是交往三週年，「我禮物都開始做了，你怎麼就這樣離開我了」、「明明上週你才睡在我旁邊，你不是說要帶我體驗台中夜生活的嗎？」

她也表示今天去看男友，「禮儀師很怕我嚇到怕承受不住，怕我以後會有陰影，但我最後堅持要去看你一眼，你就靜靜的躺在那裡，像是睡著了」，原本想好好跟說話道別，「但是我做不到，一想到你曾經對我的所有好，我就一直一直流眼淚一直一直哭。」

02/11 全台詐欺最新數據

大貨車駕駛疑恍神　國1追撞2車畫面曝

國道1號南向203.4公里彰化埔鹽路段今(13)日上午發生一起交通事故，一名49歲許姓男子駕駛營業大貨車行經輔助車道時，疑似未注意前方車況，追撞前方由53歲汪姓女子駕駛的自小客車，汪女車輛再推撞前方50歲賀姓男子駕駛的自小客車，造成三車連環追撞，此次事故造成汪女肢體擦挫傷，所幸並無生命危險。

