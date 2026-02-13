　
地方 地方焦點

台南學甲慈濟宮大年初一、初二登場　保生金幣加持啟運摸彩送紅包

▲台南學甲慈濟宮董事長王文宗宣布大年初一、初二舉辦保生金幣加持及新春摸彩活動。（記者林東良攝，下同）

▲台南學甲慈濟宮董事長王文宗宣布大年初一、初二舉辦保生金幣加持及新春摸彩活動。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆新年走春祈福去哪裡？學甲慈濟宮宣布，大年初一、初二將盛大舉辦「開基保生二大帝加持保生金幣啟運」及新春大紅包摸彩活動，恭請廟內保生大帝等神明坐鎮七星平安橋，讓信眾手持替身過橋消災解厄，祈求新的一年平安順遂、好運旺旺來。

董事長王文宗表示，凡於大年初一、初二參與過平安橋的信眾，可領取馬年紀念保生金幣（限量8000枚）。每枚金幣皆先置於內殿，由開基保生二大帝加持，象徵增添神力與福氣。金幣正面鑄有彩色開基保生二大帝聖像，背面以牌樓廟景設計，紀念保生大帝來台365周年，並搭配「馬上添福」外框飾紋，兼具質感與收藏價值。

▲台南學甲慈濟宮董事長王文宗宣布大年初一、初二舉辦保生金幣加持及新春摸彩活動。（記者林東良攝，下同）

除了祈福啟運，現場也安排新春摸彩活動，準備現金大紅包與新春大禮包，讓信眾把好運帶回家。廟方另備有1000份百元保生金符（錢母）供信眾添油香結緣。此外，光明燈、太歲燈、文昌燈等服務同步開放，為民眾點亮新年願望。

今年慈濟宮也推出多款文創商品，包括「馬上有錢」、「馬上有緣」保生紀念金幣系列、「保生大帝刺繡鑰匙圈」、「報馬牛刺繡杯墊」、「古早味保你健康加持袋」、「保生大帝平安悠遊卡」與Q版造型卡，以及結合國寶葉王交趾陶元素的時尚彈跳保溫瓶等；另有以抹草、艾草、芙蓉、香茅與平安鹽製成的手工平安香皂，讓信眾淨身除穢、安心迎春。

▲台南學甲慈濟宮董事長王文宗宣布大年初一、初二舉辦保生金幣加持及新春摸彩活動。（記者林東良攝，下同）

新年走春，不只是熱鬧，更是一份心安。走一趟七星平安橋，領一枚加持金幣，把祝福握在手裡，也把希望帶回家。

台南正副議長賄選案　9人二審仍無罪

備受矚目的台南市正副議長選舉賄選案，一審以檢方提出事證未達「證明犯罪」之程度，以「罪證不足」判決台南市議長邱莉莉、副議長林志展及郭再欽、李文俊、黃麗招、李鎮國、黃怡萍、林士傑、高玫仙、楊志強等共10人均無罪，其中9人上訴二審後，台南高分院13日下午宣判，認原審認事用法並無違誤，駁回上訴，維持一審無罪判決。

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

