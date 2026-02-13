　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一杯珍奶看關稅談判縮影　張惇涵：「有為有守」最好印證

▲▼台美關稅記者會-卓榮泰 。（圖／記者黃克翔攝）

▲行政院召開台美關稅總體說明記者會，會後院長卓榮泰與列席官員喝珍奶。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台美今（13日）正式完成「台美對等貿易協定」簽署，對等關稅將調降為15%不疊加原稅率，並爭取到232條款產品最惠待遇。行政院今下午召開總體說明記者會，秘書長張惇涵在總結時，特別拿起桌上的珍奶表示，杯子裡的茶葉豁免關稅、珍珠的原料樹薯粉零關稅，未來也只有台灣的鮮奶標示為「鮮乳」，這杯珍奶，就是這次談判團隊辛苦的縮影、就是「有為有守」最好印證。

張惇涵說，這次關稅談判的結果就是「有為有守」，出口有為、進口有守。台美貿易關稅談判得到兩個成果，對等關稅15%不疊加MFN、232條款最惠國待遇。台灣的產業、農業一直不怕競爭，在這次談判過程中，也確保台灣不會落於不公平的競爭。

▲▼行政院秘書長張惇涵以手中這杯珍珠奶茶為例，其內含原料，就是這次談判團隊有為有守的縮影。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院秘書長張惇涵以手中這杯珍珠奶茶為例，直指就是這次談判團隊有為有守的縮影。（圖／記者陳家祥攝）

此外，更在對等關稅15%不疊加MFN基礎上，進一步談到2072項出口貨品的豁免，這代表了增加2成的貨品出口豁免對等關稅，這2成的貨品換算是將近4成的出口金額，豁免對等關稅，「農產品佔了261項、工業產品佔了1811項，這就是拼出口有為」。

張惇涵表示，在這一年左右的談判過程中，很多輿論批評鄭麗君副院長念哲學系、只當過文化部長，不會懂談判。事實證明，鄭麗君副院長談到15%不疊加、232最惠國待遇，也因為鄭麗君副院長擔任過文化部長，因此額外爭取到印刷品豁免對等關稅，包括書籍、報章雜誌、期刊、繪本等印刷品，都豁免對等關稅。

第二，在進口部分有守。張惇涵說，這次美國對世界各國的談判不是傳統關稅談判，美國對各國也要求全面性市場開放，對台灣也不例外。台灣出口到美國的工業產品1811項豁免對等關稅，出口值95.6億美元；這次進口降到零關稅的項目，進口總值是64.4億美元，「95.6億大於64.4億，也就是，爭取到出口豁免的金額遠大於進口降稅的金額，也就是為什麼產業可以轉守為攻、擴大美國市場的重要原因」。

「就農產品來講，守住了73項關鍵農產品，有27項不降稅、46項降到一定稅率。」張惇涵特別跟6個縣市的鄉親報告，彰化雲林嘉義台南高雄屏東的鄉親朋友、農民朋友，稻米守住了、雞肉守住了，牡蠣、文蛤也守住了，大蒜、紅豆都守住了，這就是進口有守，不只守住糧食安全，還守住國人健康。

張惇涵強調，敏感品相管制不變、原產地標示不變、校園採購國產不變、食安管理機制不變，談判團隊在美國要求全面開放市場的狀況下，堅守四個不變原則守住糧食安全食品健康。

而今在台上、新聞中心外也擺著珍奶。張惇涵說，今天大家桌上有這杯珍奶，就是「有為有守」最好印證。杯子裡的茶葉豁免關稅、做珍珠的原料樹薯粉零關稅，鮮奶部分，未來只有台灣的鮮乳會標示為「鮮乳」，請酪農朋友安心、消費者也可以放心。這杯珍奶，就是這次談判團隊辛苦的縮影。

張惇涵強調，後續會把台美對等貿易協定跟之前簽的MOU一併送到立法院，談判團隊有為有守，也衷心希望立法院朝野政黨理性討論審議，每位立委喝到珍奶時，想一想這就是這次談判最後的結果縮影。

▲▼台美關稅記者會-卓榮泰 。（圖／記者黃克翔攝）

02/11 全台詐欺最新數據

372 1 9849 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

科大生遭輾亡！女友心碎「想到你就哭」　淚求影片還原真相
詹雅雯直奔金寶山看大S！　激動蹲地痛哭
快訊／球員認了來台賭博！球團：性騷擾絕非事實
創史上新高！桃機明運量估爆16.7萬人次天量

台美今（13日）清晨完成「對等貿易協定（ART）」的簽署，當中包含美國牛肉，僅開放絞肉及心、肝、腎等內臟，其他敏感品項仍維持禁令。不過外界仍憂心美牛開放帶來的食安風險。行政院祕書長張惇涵表示，2013年美國就被世界動物衛生組織列為風險可忽略國家，而被列為風險可忽略國家還有日本、澳洲，「如果大家覺得日本和牛沒有問題澳洲牛肉沒有問題，依照一樣的標準，美國牛肉在科學證據跟國際標準下，也不會有任何疑慮」。

行政院卓榮泰張惇涵台美關稅對等關稅

