15%關稅若審太久「恐步南韓後塵」　卓揆：會向韓國瑜院長強烈要求

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（13日）清晨台美完成「對等貿易協定（ART）」簽署，確立台灣在美國對等關稅15%且不疊加、232條款關稅上的優惠待遇，超過2072項輸美產品豁免對等關稅。相關協定也將送國會審查，外界憂心，若在野黨杯葛、審查拖太久，美方會比照對韓國調回原本稅率。對此，行政院長卓榮泰表示，會鍥而不捨透過法定程序向國會說明，年後總統會邀集五院院長茶敘，自己會利用那個時段向韓國瑜院長提出強烈要求。

卓榮泰表示，投資也好採購也好都是美方平衡貿易手段，我方投資2500億美元是產業自主，政府則是透過金融機構提供投資保證，採購則是基於國家需求、財政考量及全球採購市場分布平均化，也可以轉單、調整內容，至於國防預算佔GDP3%這是今年預算就達成，跟談判沒有任何關係，軍購特別條例是另外針對國安需求提出，跟談判無關。

卓榮泰指出，清晨接到鄭麗君副院長訊息的那一刻非常感動，也把感動化作說明讓國人了解，那是不是國會也會被感動？感動應該是主動才有價值，如果被感動願意配合國家政策，也很歡迎，會鍥而不捨透過法定程序向國會說明、溝通。

卓榮泰透露，年後總統會邀集五院院長茶敘，自己會利用那個時段，代表行政院像韓國瑜院長提出強烈要求，就談判協定、之前的MOU、年度總預算、軍購特別條例拜託立法院協助。

卓榮泰指出，總統跟自己會持續到各產業關懷之旅，也想了解產業現在面臨的衝擊，930億的產業支持夠不夠用？原本預估衝擊比較大，現在感覺比較平緩，但總統早上已經說，支持方案不會縮減，可以轉守為攻，尤其關於汽車產業30億、農安基金300億都會納入。

卓榮泰表示，930億特別預算加上預留200億，會一併做最有效率使用，把每一筆錢發揮到極致，希望產業多多利用政府支持政策，不管是金融支持、開拓市場、協助轉型，各產業可以盡量使用，政府也會讓勞工安心、社會安定，有為有守轉守為攻就是下階段目標。