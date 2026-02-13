261項農產品輸美0關稅「可省2億美元」　蘭花業：過年前大紅包

▲陳駿季表示，簽訂台美貿易協定讓台灣農業更有競爭力，也帶來升級與外銷契機。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

「台美對等貿易協定」完成簽署，農業部長陳駿季今（13日）表示，這讓台灣農業更有競爭力，也是升級與外銷契機，因261項農產品降到0關稅，省下2.19億美元，對外銷更有利，而包括牛肉等降稅品項當中，85.3%是高度仰賴進口，對產業與消費者都受益。產業界更直言，這是過年前收到最大的紅包。

行政院副院長鄭麗君帶領的談判團隊，完成「台美對等貿易協定」簽署，確立我國對等關稅將調降為15%且不疊加原MFN稅率。農業部長陳駿季今天下午也召開記者會，說明這次貿易協定的影響。

陳駿季表示，美國是台灣農產品出口的第一大市場，2024年高達8.9億美元，主要出口品項包括蝴蝶蘭、吳郭魚、茶葉、毛豆等，同時美國也是台灣農產品進口第一大來源，進口項目包括大豆、飼料玉米、小麥、牛肉等，2024年高達8.9億美元，占農產品進口總金額165.6億美元的22.3%。

陳駿季進一步指出，這次關稅15%不疊加、爭取到261項豁免，很多輸美重要農產品都是零關稅，達成當初農業部設定四大目標，對台灣外銷更有利，像是毛豆新關稅為15%，享受最惠國待遇，優於競爭對手中國的48.8%、越南的23.8%。其他包括吳郭魚、秋刀魚等，也都是從32%降為15%，維持台灣競爭優勢。

陳駿季強調，貿易協定還爭取261項農產品降至0關稅，豁免輸美項目高達3.74億美元，占農產品輸美總金額的42.1%，業者因此節省2.19億美元成本，對農產品外銷更有利。

此外，在重要農產品中，陳駿季表示，成功爭取到稻米、雞肉等27項重要農產品進口不降稅，維護糧食安全，保障農民權益。另對於美國農產品進口台灣降稅部分，包括龍蝦、牛肉、蘋果、櫻桃都降稅，上述品項高達95.3都是台灣高度仰賴進口，這次降稅是產業與消費者都受惠。

而針對總統賴清德揭示要成立300億農安基金，陳駿季指出，農安基金是為掌握台美協定新契機，希望藉此達到「扶植農業、確保競爭優勢、擴大外銷根基、鞏固產業韌性」等四大目標，讓農民安心、農村安定。

台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮表示，「今天收到很大很大紅包」，蝴蝶蘭銷售美國占40%，去年最高43%關稅，現在0關稅，為產業注入強心針，並迎來重大利多，也是過年前收到最大紅包，業者可降低出口成本，並提升價格彈性。

▲▼台美對等貿易協定簽署，賴清德宣布成立300億元農安基金。（圖／農業部提供）