屏東六堆運動會61週年「一甲子＋一」佳冬登場　展現客庄新動能

▲第61屆六堆運動會在佳冬鄉舉行。（圖／佳冬鄉公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

第61屆六堆運動會於3月14、15日兩天在屏東縣佳冬鄉舉行，佳冬鄉以「六堆心動力，佳冬再啟航」為題，融合百年祭典與全民運動，展現客庄文化與世代傳承新氣象。

六堆中左堆的佳冬鄉，又稱為「茄苳腳」，是六堆重要歷史據點之一，保存百年建築樣貌，更是高屏六堆唯一臨海的客庄聚落，蘊含在地特有的集體生活記憶。

第61屆六堆運動會是另一個重要里程碑，象徵「一甲子加一」的嶄新起點，佳冬鄉公所以「六堆心動力，佳冬再啟航」為主題，寓意傳承與創新並行，邀集六堆地區鄉親與全台民眾齊聚佳冬，共同感受客庄文化魅力與運動活力。

本屆運動會結合在地文化特色，特別融入佳冬鄉擁有147年歷史的傳統祭典「作福新丁新枝祭」，每年農曆正月十二日於六根庄三山國王廟廣場，皆遵循古禮搭福廠，進行做福拜新丁、新枝為新生兒祈福儀式。佳冬鄉公所亦呼應「甲子新生」的意義，於今年國曆2月28日「作福新丁新枝祭」期間配合舉辦寶寶爬行與抓週活動，透過溫馨有趣的親子互動，為新生代獻上祝福，也讓更多家庭實際參與六堆文化的傳承，進一步感受客家文化的深厚魅力。

為使六堆運動會內涵更加多元，並推動全民運動風氣，促進六堆客庄各鄉區之間良性競爭與交流互動，同時活絡客庄間情感，於3月1日舉辦健行路跑活動，吸引約2,000名民眾熱情參與。健行路跑路線特別安排經過步月樓、敬字亭、新丁新枝祭百年福廠、蕭屋洋樓、蕭家祖屋、羅屋理學第及楊氏宗祠等「活的博物館」古蹟聚落，讓民眾沿途感受佳冬在地風情與人文景觀，不僅展現全民運動的熱絡氛圍，也象徵六堆團結向前、健康活力的精神意象。

佳冬鄉鄉長賴文一表示：「六堆運動會不僅是體育賽事，更是凝聚族群情感與傳承客家文化的重要平台。今年透過多元運動項目與周邊活動的整體設計，讓不同年齡層都能找到合適的參與方式，從寶寶到長者皆能一同加入，打造真正屬於全民共享的文化運動盛會。」

本屆運動會除於賽事中保留傳統民俗技藝趣味競賽外，亦在運動競賽項目中融入籐球、疊杯競賽等新興元素；活動週間並規劃客庄文化之旅，邀請民眾放慢腳步，深入認識六堆鄉區唯一臨海的客家聚落。遊程內容相當豐富，結合塭豐社區的海味漁村文化深度體驗小旅行，以及屏東縣茄冬文史協會規劃的客庄古蹟聚落探索之旅，透過實地走讀與親身體驗，重新感受傳統客家生活的溫度與人情味。更多有關第61屆六堆運動會活動資訊，請搜尋「佳冬鄉公所」臉書粉絲專頁查詢。