生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃機明天運量估爆16.7萬人次天量　創史上新高

▲航警局陳姓員警多次非法放行旅客夾帶加熱菸入境，圖為桃園機場二航廈入境大廳。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園機場預估明天運量突破16.7萬人次，創歷史新高。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者李姿慧／台北報導

國人瘋出國，春節9天連假明天(14日)開跑，桃園機場昨(12日)就湧現爆量人潮，根據桃機統計，昨天已出現16.1萬出入境人次，創下疫後新高，桃機也預估最高峰將出現在明天，單日約有16.7萬人次，將創下史上新高紀錄。

桃機公司董事長楊偉甫表示，看到兩個明顯現象，國人生活環境改變，出國機會變多，年輕人因薪資高或有發展機會，樂於出國挑戰，桃機地理特色發揮，北美、加拿大、東北亞、東南亞航線運量越來越多，國人高運量成為新常態，國門穩定度成大考驗，昨天桃園機場運量達16.1萬人次，創疫情後新高運量，明天預估將達尖峰，單日運量約16.7萬人次，將創歷史新高，過去運量最高紀錄為2019年的16.6萬人次，114年春節最高峰為15.9萬人次。

楊偉甫說，出發尖峰將落在2月14日，有8萬8233人次，抵達尖峰為2月21日，將有8萬6904人次，也會創下歷史新高外，今年春節有6天也會超越去年紀錄。

交通部長陳世凱表示，國人出遊意願高，昨天桃機出入境16.1萬人次，為疫情後最高峰，預估過年期間最高峰在明天，可能達16.7萬人次，疫情後以及疫情前最高峰運量可能落在明天，挑戰新紀錄，顯示民眾出國意願高。

▲▼交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

因應春節出入境人潮，桃機第一航廈人工櫃台有150座，自助託運30台，第二航廈人工櫃台200座，自助託運26台，楊偉甫指出，桃機加強推廣旅客可自助報到，航空公司也提早開櫃服務旅客，行李系統維護人力24小時駐守，及時排除狀況；安檢也增派人力，預排295名安檢人員，並進行場預分流，每天上午5點開滿全線安檢，並透過AI人流監控，依序排隊消化。

桃機公司也說明，旅客抵達桃機後的入境作業，人員彈性調度也有255名人力，檢疫檢查線有16線並提早全開，航機採南北分流，平衡南北側人流；提領行李部分，地勤優先處理行李卸載作業，由資深地勤處理尖峰時段行李調度，設置行李暫存區避免提領行李塞車，地勤加派100人，海關儀器檢測人力18線卸載道且尖峰全開。

02/11 全台詐欺最新數據

科大生遭輾亡！女友心碎「想到你就哭」　淚求影片還原真相
詹雅雯直奔金寶山看大S！　激動蹲地痛哭
快訊／球員認了來台賭博！球團：性騷擾絕非事實
桃機明天運量估爆16.7萬人次天量　創史上新高

桃機明天運量估爆16.7萬人次天量　創史上新高

春節就醫免排隊！台南啟動醫療服務不打烊專區

農曆春節9天連假將至，返鄉、旅遊與聚餐活動增加，醫療需求也隨之升溫，台南市衛生局啟動「春節醫療服務不打烊」專案，整合全市醫療量能與即時資訊，讓市民就醫更便利、更安心，黃偉哲提醒，連假期間注意氣溫變化與飲食節制，如有就醫需求，請善用專區資訊並落實急診分流，把醫療資源留給最需要的人。

春節防火不打烊　遵守爆竹煙火「五要五不」

春節守護不打烊　基隆急救醫療網與雙照護平台啟動

春節走春更安心　瑞芳警設機動派出所加強巡邏

春節9天連假湧車潮　金山警2／14起交通管制一次看

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

