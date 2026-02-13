標榜純水濕紙巾　其實「添加防腐劑」！兒科醫：保久乳反而沒有

▲濕紙巾。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

其實，濕紙巾裡面除了水，還可能會添加其他成分，小兒科醫師巫漢盟點出日常生活中的常見迷思，「純水濕紙巾『有』防腐劑，保久乳『沒有』防腐劑」，並分享使用濕紙巾最安全的做法。貼文曝光，許多網友驚呼「我現在才知道」。

濕紙巾標榜純水 其實有添加防腐劑



小兒科醫師巫漢盟在Threads發文，市面上許多濕紙巾主打「純水」、「無添加」等字樣，讓消費者誤以為成分單純，其實大多都有添加防腐劑。反而，大家誤以為「可以放很久」的保久乳，其實沒有加防腐劑。醫師表示，如果在戶外需要濕紙巾，可以用紙巾加水，是最安全的作法。

貼文曝光，有內行網友進一步指出，「保久乳」常見的殺菌方式為135℃以上的超高溫瞬間殺菌（UHT），相較於一般鮮奶，保久乳在製程上更強調「幾乎無菌」的環境控制。至於營養部分，保久乳依然保有牛奶的主要營養，包括蛋白質、鈣質與乳脂肪等核心成分。

網友強調，保久乳、鮮奶都是有遵守法規《食品添加物使用範圍及限量暨規格標準》規範，皆不得添加防腐劑，「所以它很安全、沒有防腐劑，請安心使用。」

婦產科醫師謝筱芸曾指出，嬰兒濕紙巾成分不是只有水和不織布而已，若沒有防腐劑或抗菌劑，在打開包裝的那一刻開始，隨時間一長，就可能就變成細菌溫床，而防腐抗菌劑是必需的添加物。