19歲少女赴約慘死！遭情敵「轟爛臉龐」　清真寺外喪命

▲莎菲卡（左）據傳因捲入三角戀而被殺害。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度孟買（Mumbai）10日下午發生一起駭人命案，一名年僅19歲的少女，竟在光天化日下遭近距離槍殺，警方初步研判，這起血案源於三角戀情糾紛。

清真寺外被殺 12小時內逮2嫌

19歲的莎菲卡（Shifa Shaikh）在孟買希瓦吉那加爾（Shivaji Nagar）的福康尼亞清真寺（Furqania Masjid）一帶。

由於發生在大白天的熱鬧街區，此案震驚當地社區，並被當局列為重大刑案優先偵辦。

警方根據監視器畫面及初步線索，在案發12小時內逮捕2名嫌犯，除了25歲女性主嫌外，還有一名23歲男性共犯。

赴約竟奪命 近距離槍殺

根據孟買警方調查，莎菲卡接到一通來電後離家，與25歲女主嫌見面，兩人很快爆發激烈爭執。隨後，女主嫌突然拔槍，朝著莎菲卡臉部近距離開槍。

目擊者將重傷的莎菲卡緊急送往加特科帕爾（Furqania Masjid）的拉賈瓦迪醫院（Rajawadi Hospital），但送醫途中她已因傷勢過重身亡。

醫療團隊向警方表示，死者是在極近距離內被槍殺的。驗屍結果也指出，子彈從被害人臉頰射入後卡在頭骨，奪走了她的性命。

目前尚不清楚，莎菲卡與女主嫌，當時究竟是為了什麼問題發生爭執，警方僅宣稱案件涉及三角戀糾葛，目前正進一步偵訊釐清作案動機。