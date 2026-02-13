　
國際

19歲少女赴約慘死！遭情敵「轟爛臉龐」　清真寺外喪命

▲▼19歲少女赴約慘死！遭情敵「轟爛臉龐」　清真寺外身亡（圖／翻攝X）

▲莎菲卡（左）據傳因捲入三角戀而被殺害。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

印度孟買（Mumbai）10日下午發生一起駭人命案，一名年僅19歲的少女，竟在光天化日下遭近距離槍殺，警方初步研判，這起血案源於三角戀情糾紛。

清真寺外被殺　12小時內逮2嫌

19歲的莎菲卡（Shifa Shaikh）在孟買希瓦吉那加爾（Shivaji Nagar）的福康尼亞清真寺（Furqania Masjid）一帶。

由於發生在大白天的熱鬧街區，此案震驚當地社區，並被當局列為重大刑案優先偵辦。

警方根據監視器畫面及初步線索，在案發12小時內逮捕2名嫌犯，除了25歲女性主嫌外，還有一名23歲男性共犯。

赴約竟奪命　近距離槍殺

根據孟買警方調查，莎菲卡接到一通來電後離家，與25歲女主嫌見面，兩人很快爆發激烈爭執。隨後，女主嫌突然拔槍，朝著莎菲卡臉部近距離開槍。

目擊者將重傷的莎菲卡緊急送往加特科帕爾（Furqania Masjid）的拉賈瓦迪醫院（Rajawadi Hospital），但送醫途中她已因傷勢過重身亡。

醫療團隊向警方表示，死者是在極近距離內被槍殺的。驗屍結果也指出，子彈從被害人臉頰射入後卡在頭骨，奪走了她的性命。

目前尚不清楚，莎菲卡與女主嫌，當時究竟是為了什麼問題發生爭執，警方僅宣稱案件涉及三角戀糾葛，目前正進一步偵訊釐清作案動機。

 
02/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

科大生遭輾亡！女友心碎「想到你就哭」　淚求影片還原真相
詹雅雯直奔金寶山看大S！　激動蹲地痛哭
快訊／球員認了來台賭博！球團：性騷擾絕非事實
創史上新高！桃機明運量估爆16.7萬人次天量

孟買槍擊三角戀清真寺

