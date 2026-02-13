　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女客戶嫌掃不乾淨「一直碎唸」清潔工爬牆性侵她　重判10年8月

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東吳姓清潔工不滿打掃時，女客戶嫌他掃不乾淨，頻頻刁難還碎唸，竟深夜翻牆侵入女子住處，掐頸摀嘴性侵並強盜2萬400元。屏東地方法院審理後，依強盜性交罪判處有期徒刑10年8月，全案還可上訴。

判決書指出，吳男與被害成年女子素不相識，僅曾至女子位於屏東縣住處從事清潔工作，過程中，吳不滿女子嫌他打掃不乾淨，頻頻刁難還碎唸，心生不滿打算報復。

2025年8月28日凌晨，吳男騎乘機車前往女子住處，先翻越外圍牆，再由一樓攀爬外牆至二樓進入住處內，著手搜尋財物，未料行竊過程遭女子發現，吳男犯意升高，改以強盜方式遂行犯行。

檢方調查，吳男先以手掐住女子脖子、摀住其嘴巴加以壓制，使女子無法抗拒，過程中因身體接觸，竟要求女子為其口交。其後更喝令女子交付錢包內現金新臺幣400元，並強迫女子以轉帳方式匯款2萬元至其帳戶。得手後即騎乘機車逃逸。

法院審理認為，被告不思以正當方式謀生，僅因工作接觸及心生不滿，即利用熟悉環境之機會，於凌晨時分踰越安全設備侵入住宅，原欲竊盜，遭發現後竟以暴力壓制被害人，進而實施強制性交並強奪財物，嚴重侵害被害人性自主權與財產權，致其身心受創，犯罪情節重大，惡性非輕。

法官並指出，吳男雖坦承犯行，然未與被害人達成和解或調解，未見積極填補損害之誠意；且其前已有竊盜、傷害、侵占、詐欺等前科紀錄，其中部分構成累犯，素行不佳。綜合犯罪動機、手段、侵害程度，以及其智識程度、家庭經濟狀況與告訴人意見等情狀，判處有期徒刑10年8月。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
科大生遭輾亡！女友心碎「想到你就哭」　淚求影片還原真相
詹雅雯直奔金寶山看大S！　激動蹲地痛哭
快訊／球員認了來台賭博！球團：性騷擾絕非事實
創史上新高！桃機明運量估爆16.7萬人次天量

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

勤益科大生遭輾亡！女友心碎「想到你就哭」　淚求影片還原真相

快訊／國道3號福德隧道「大客車、槽車追撞」！車流紫爆回堵5km

不爽沒禮讓！高雄男攔車咆哮「安全帽爆擊」　自小客後照鏡慘碎

女客戶嫌掃不乾淨「一直碎唸」清潔工爬牆性侵她　重判10年8月

快訊／過年趕工！台中工人電鋸修樹「手裂開」　同事驚：筋都斷了

快訊／國3新店隧道火燒車2人急逃！佔用2車道　後方紫爆回堵6km

台南正副議長賄選案二審宣判　邱莉莉、林志展等9人仍無罪

台中全年建物火警295件　電氣問題佔半....遵守「五不一沒有」

屏東男拐少女離家！她想回家「被硬扛上樓」　判刑1年3月

快訊／桃園銀樓搶案！劫匪持榔頭「敲碎玻璃櫃」　警鈴大作嚇奔逃

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

狗狗想撒嬌又怕吸塵器　見爸爸吸地板陷入天人交戰

勤益科大生遭輾亡！女友心碎「想到你就哭」　淚求影片還原真相

快訊／國道3號福德隧道「大客車、槽車追撞」！車流紫爆回堵5km

不爽沒禮讓！高雄男攔車咆哮「安全帽爆擊」　自小客後照鏡慘碎

女客戶嫌掃不乾淨「一直碎唸」清潔工爬牆性侵她　重判10年8月

快訊／過年趕工！台中工人電鋸修樹「手裂開」　同事驚：筋都斷了

快訊／國3新店隧道火燒車2人急逃！佔用2車道　後方紫爆回堵6km

台南正副議長賄選案二審宣判　邱莉莉、林志展等9人仍無罪

台中全年建物火警295件　電氣問題佔半....遵守「五不一沒有」

屏東男拐少女離家！她想回家「被硬扛上樓」　判刑1年3月

快訊／桃園銀樓搶案！劫匪持榔頭「敲碎玻璃櫃」　警鈴大作嚇奔逃

陸男子摔傷就醫「反覆喊餓」　醫生檢查發現竟是「血快流乾」

六龜守護獸「咕朵朵」降臨！串聯音樂、溫泉　一日慢活輕旅

連等4班才擠上高鐵！過來人曝返鄉「搭車密技」：別死守自由座

台美關稅協定應「完整通過」　卓榮泰盼立法院能有國際共識

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂、讚搭檔林家正引導精準

賴清德籲立院速審台美協定　藍營提3訴求：政院快送審不會耽擱

春節雙鐵總運量衝1096.4萬人次　初三高鐵挑戰創新高

紐西蘭皇后鎮必解鎖「深夜甜甜圈」　爆漿香草奶油餡太過癮

快過年了還在亂！中國海警一周3次闖金門水域遭驅離

怨小姑常住婆家「占用小孩房」　網一面倒不挺：不爽就搬走

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

社會熱門新聞

15歲少女遭男友壓床　他媽傳訊：先辦簡單婚禮

乾哥割頸PO照「最美風景」！楊爸爸顫抖崩潰

桃園女師爆虐待學生　校方要查了

悶殺腦麻兒獲特赦！老母吐「媽媽沒罪了」：孩子可以放心了

即／台中27歲女高處墜落　躺大樓通道前當場身亡

割頸案定讞！楊爸18點聲明：法官是加害者幫兇

新北割頸案定讞！死者父怒：法官敢帶回去教嗎

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

割頸案乾哥最快4年假釋！死者父明記者會公布一切

即／美女里長洪佳君不忍了　對資深前輩提告性騷擾

即／超貴車禍畫面曝　6000萬雲梯車擦撞保時捷

酒店妹勾上人夫　一年榨乾2400萬

快訊／高金素梅來了！重返北檢召開偵查庭

即／台中工人電鋸修樹「手裂開」　同事驚：筋都斷了

更多熱門

相關新聞

父兄全是狼！女童6歲起「遭全家性侵虐待」

父兄全是狼！女童6歲起「遭全家性侵虐待」

英國西薩塞克斯郡驚傳人倫慘案，一名年僅13歲的少女遭全家人性侵、凌虐長達6年，父親、母親、祖父、叔叔及2名親兄弟都對她下毒手，6名嫌犯日前被路易斯刑事法院重判，合計刑期高達95年6個月。

玖壹壹嗨翻屏東　逛市集+聽好歌交通攻略報你知

玖壹壹嗨翻屏東　逛市集+聽好歌交通攻略報你知

幼兒園狼師毛畯珅案　一審判賠1女童60萬

幼兒園狼師毛畯珅案　一審判賠1女童60萬

即／國10里港匝道「3大車連環撞」！　1男身亡

即／國10里港匝道「3大車連環撞」！　1男身亡

遇詐騙提現買金條　一原因反而賺進20萬

遇詐騙提現買金條　一原因反而賺進20萬

關鍵字：

屏東性侵強盜判刑犯罪

讀者迴響

熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

美國車0關稅賓士5大車型可望降價

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

威力彩中2注　彩券行秀出「鎮店金雞」

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　吐真實心情！

郭台銘1000萬特別獎「籤筒名單」傳貓膩：他很厲害的地方

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到

更多

最夯影音

更多
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面