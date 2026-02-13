女客戶嫌掃不乾淨「一直碎唸」清潔工爬牆性侵她　重判10年8月

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東吳姓清潔工不滿打掃時，女客戶嫌他掃不乾淨，頻頻刁難還碎唸，竟深夜翻牆侵入女子住處，掐頸摀嘴性侵並強盜2萬400元。屏東地方法院審理後，依強盜性交罪判處有期徒刑10年8月，全案還可上訴。

判決書指出，吳男與被害成年女子素不相識，僅曾至女子位於屏東縣住處從事清潔工作，過程中，吳不滿女子嫌他打掃不乾淨，頻頻刁難還碎唸，心生不滿打算報復。

2025年8月28日凌晨，吳男騎乘機車前往女子住處，先翻越外圍牆，再由一樓攀爬外牆至二樓進入住處內，著手搜尋財物，未料行竊過程遭女子發現，吳男犯意升高，改以強盜方式遂行犯行。

檢方調查，吳男先以手掐住女子脖子、摀住其嘴巴加以壓制，使女子無法抗拒，過程中因身體接觸，竟要求女子為其口交。其後更喝令女子交付錢包內現金新臺幣400元，並強迫女子以轉帳方式匯款2萬元至其帳戶。得手後即騎乘機車逃逸。

法院審理認為，被告不思以正當方式謀生，僅因工作接觸及心生不滿，即利用熟悉環境之機會，於凌晨時分踰越安全設備侵入住宅，原欲竊盜，遭發現後竟以暴力壓制被害人，進而實施強制性交並強奪財物，嚴重侵害被害人性自主權與財產權，致其身心受創，犯罪情節重大，惡性非輕。

法官並指出，吳男雖坦承犯行，然未與被害人達成和解或調解，未見積極填補損害之誠意；且其前已有竊盜、傷害、侵占、詐欺等前科紀錄，其中部分構成累犯，素行不佳。綜合犯罪動機、手段、侵害程度，以及其智識程度、家庭經濟狀況與告訴人意見等情狀，判處有期徒刑10年8月。