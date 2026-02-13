關稅豁免95.6億美元＞台灣減稅64.4億　產業界肯定、經長喊轉守為攻

▲經濟部長龔明鑫。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（13日）清晨台美完成「對等貿易協定（ART）」的簽署，確立對等關稅15%且不疊加、232條款關稅上的優惠待遇，超過2072項輸美產品豁免對等關稅。經濟部長龔明鑫說明，此次談判最後談到豁免對等關稅金額達到95.6億美元、台灣提供的零關稅部分則是64.4億美元，產業界非常肯定，工總聯合七大工商團體也有發聲明，大家一起加油，撥雲見日後要轉守為攻，這樣的有利條件下更要進軍美國擴大市場。

對於談判內容，龔明鑫表示，確定15%關稅不疊加還有232條款豁免甚至有最優惠待遇，談完後跟其他國家立足點平等，比一些東南亞國家條件更優，昨天談完後又比本來條件更好，主要原因有二，第一、1811項獲得關稅豁免，佔全部項目金額36%、95.6億美元，工業項目從原本非常高一路降到12.32%水準。

龔明鑫指出，我國也對美國有一些商品開放、關稅減讓，出口到美國部分工業產品大概1128.7億美元，屬於232項目比例76.3%、大概8百多億，主要就是半導體、汽車零組件、航空零組件等獲得最優惠待遇，剩下23.7%項目分成兩部分適用對等關稅，其中36%豁免關稅、剩餘適用15%對等關稅，約171億美元。

龔明鑫說明，豁免對等關稅主要項目包含發電機組、通訊儀器、藥品、化妝品、癌用藥物、肥料、印刷品、輕油製品等等，這些項目台灣競爭力非常強，加上豁免對等關稅，可以進一步強化競爭力搶佔市場。

龔明鑫指出，美國工業產品到台灣原本就有八成零關稅，剩下19%左右其中有18.3%降到0關稅，主要是小客車跟零組件，大概64.4億，也維持一些工業產品，把小貨車、工具機跟發電機分離出來維持關稅。這一次談判最後談到豁免對等關稅金額達到95.6億美元、台灣提供的零關稅部分則是64.4億美元，是蠻好結果。

對於經濟影響，龔明鑫說明，把出口跟進口加起來，因為對等關稅談太好，從負面影響變正面影響，進口部分當然還是有一些挑戰，但因為有一些原物料進口跟我們互補，可以讓台灣提高競爭力，負面影響沒有想像中大，開放項目主要是提供汽車零關稅給美國。

龔明鑫說明，460億支持產業方案會持續進行，撥雲見日後要轉守為攻，這樣的有利條件下更要進軍美國擴大市場，產業界對這輪談判非常肯定，工總聯合七大工商團體發聲明，希望立法院盡快通過這個方案，除此之外一月份出口數據已經出來，達到657.7億美元，創單月歷史新高，所有產業幾乎都恢復到正成長，非常好的開始，政府準備好了、企業界也起跑，會一起加油。