台中全年建物火警295件　電氣問題佔半....遵守「五不一沒有」

▲▼台中全年建物火警295件，電氣問題就佔了一半。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市消防局統計，114年全市建築物火災共計295件，其中「電氣因素」高達165件，佔比達56%，顯見用電不慎已成為火災案件的頭號殺手，消防局呼籲民眾落實「五不一沒有」原則，包含電源插座不用不插、電線不綑綁折損、插頭不潮溼汙損、用電不超過負載、電器周圍不放可燃物，以及絕不使用沒有安全標章的電器。

消防局表示，除了居家火警之外，辦公室家電的使用習慣亦不容忽視。日前發生一起碎紙機火災案例，員工因碎紙不順，對連續運作30分鐘的機頭噴灑含丁烷成分的潤滑油，結果一插電啟動隨即引發氣爆燃燒。

丁烷為極易燃氣體，蓄積在機殼內遇馬達火花極易引爆。因此，嚴禁對碎紙機噴灑易燃性噴劑，保養時應選用專用的「潤滑油片」，並避免長時間連續運作以防馬達過熱。

消防局也提醒時下流行的「自帶插頭行動電源」，此類產品設計是將重數百公克的鋰電池懸掛於插頭上，長期使用會使兩片金屬插腳承受極大扭力，容易造成金屬疲勞或接觸不良，進而引發電弧導致插座燒毀，建議將行動電源平放桌面，並避免在無人看管或高溫潮濕環境下充電。

此外，消費者應選購貼有「商品檢驗標識」的延長線，目前市面上可以找到含「過載蜂鳴器」的新型款式，當用電負荷過重時，會先發出「嗶—嗶—」警報聲，若持續過載則會觸發自動斷電，透過雙重防護機制保障居家安全。

消防局表示，透過多元對策，台中市建築火警在8年內已大降7成，成效亮眼。春節期間，救護人員守護城市安全不打烊，也請市民務必留意用電細節，平平安安過好年 。