　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中全年建物火警295件　電氣問題佔半....遵守「五不一沒有」

▲▼台中全年建物火警295件，電氣問題就佔了一半。（圖／台中消防局提供，下同）

▲▼台中全年建物火警295件，電氣問題就佔了一半。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市消防局統計，114年全市建築物火災共計295件，其中「電氣因素」高達165件，佔比達56%，顯見用電不慎已成為火災案件的頭號殺手，消防局呼籲民眾落實「五不一沒有」原則，包含電源插座不用不插、電線不綑綁折損、插頭不潮溼汙損、用電不超過負載、電器周圍不放可燃物，以及絕不使用沒有安全標章的電器。

消防局表示，除了居家火警之外，辦公室家電的使用習慣亦不容忽視。日前發生一起碎紙機火災案例，員工因碎紙不順，對連續運作30分鐘的機頭噴灑含丁烷成分的潤滑油，結果一插電啟動隨即引發氣爆燃燒。

丁烷為極易燃氣體，蓄積在機殼內遇馬達火花極易引爆。因此，嚴禁對碎紙機噴灑易燃性噴劑，保養時應選用專用的「潤滑油片」，並避免長時間連續運作以防馬達過熱。

▲▼台中全年建物火警295件，電氣問題就佔了一半。（圖／台中消防局提供，下同）

消防局也提醒時下流行的「自帶插頭行動電源」，此類產品設計是將重數百公克的鋰電池懸掛於插頭上，長期使用會使兩片金屬插腳承受極大扭力，容易造成金屬疲勞或接觸不良，進而引發電弧導致插座燒毀，建議將行動電源平放桌面，並避免在無人看管或高溫潮濕環境下充電。

此外，消費者應選購貼有「商品檢驗標識」的延長線，目前市面上可以找到含「過載蜂鳴器」的新型款式，當用電負荷過重時，會先發出「嗶—嗶—」警報聲，若持續過載則會觸發自動斷電，透過雙重防護機制保障居家安全。

消防局表示，透過多元對策，台中市建築火警在8年內已大降7成，成效亮眼。春節期間，救護人員守護城市安全不打烊，也請市民務必留意用電細節，平平安安過好年 。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
科大生遭輾亡！女友心碎「想到你就哭」　淚求影片還原真相
詹雅雯直奔金寶山看大S！　激動蹲地痛哭
快訊／球員認了來台賭博！球團：性騷擾絕非事實
創史上新高！桃機明運量估爆16.7萬人次天量

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

勤益科大生遭輾亡！女友心碎「想到你就哭」　淚求影片還原真相

快訊／國道3號福德隧道「大客車、槽車追撞」！車流紫爆回堵5km

不爽沒禮讓！高雄男攔車咆哮「安全帽爆擊」　自小客後照鏡慘碎

女客戶嫌掃不乾淨「一直碎唸」清潔工爬牆性侵她　重判10年8月

快訊／過年趕工！台中工人電鋸修樹「手裂開」　同事驚：筋都斷了

快訊／國3新店隧道火燒車2人急逃！佔用2車道　後方紫爆回堵6km

台南正副議長賄選案二審宣判　邱莉莉、林志展等9人仍無罪

台中全年建物火警295件　電氣問題佔半....遵守「五不一沒有」

屏東男拐少女離家！她想回家「被硬扛上樓」　判刑1年3月

快訊／桃園銀樓搶案！劫匪持榔頭「敲碎玻璃櫃」　警鈴大作嚇奔逃

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

狗狗想撒嬌又怕吸塵器　見爸爸吸地板陷入天人交戰

勤益科大生遭輾亡！女友心碎「想到你就哭」　淚求影片還原真相

快訊／國道3號福德隧道「大客車、槽車追撞」！車流紫爆回堵5km

不爽沒禮讓！高雄男攔車咆哮「安全帽爆擊」　自小客後照鏡慘碎

女客戶嫌掃不乾淨「一直碎唸」清潔工爬牆性侵她　重判10年8月

快訊／過年趕工！台中工人電鋸修樹「手裂開」　同事驚：筋都斷了

快訊／國3新店隧道火燒車2人急逃！佔用2車道　後方紫爆回堵6km

台南正副議長賄選案二審宣判　邱莉莉、林志展等9人仍無罪

台中全年建物火警295件　電氣問題佔半....遵守「五不一沒有」

屏東男拐少女離家！她想回家「被硬扛上樓」　判刑1年3月

快訊／桃園銀樓搶案！劫匪持榔頭「敲碎玻璃櫃」　警鈴大作嚇奔逃

陸男子摔傷就醫「反覆喊餓」　醫生檢查發現竟是「血快流乾」

六龜守護獸「咕朵朵」降臨！串聯音樂、溫泉　一日慢活輕旅

連等4班才擠上高鐵！過來人曝返鄉「搭車密技」：別死守自由座

台美關稅協定應「完整通過」　卓榮泰盼立法院能有國際共識

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂、讚搭檔林家正引導精準

賴清德籲立院速審台美協定　藍營提3訴求：政院快送審不會耽擱

春節雙鐵總運量衝1096.4萬人次　初三高鐵挑戰創新高

紐西蘭皇后鎮必解鎖「深夜甜甜圈」　爆漿香草奶油餡太過癮

快過年了還在亂！中國海警一周3次闖金門水域遭驅離

怨小姑常住婆家「占用小孩房」　網一面倒不挺：不爽就搬走

【千鈞一髮】急救技術員被食物噎到！　他冷靜運用「座椅」自救

社會熱門新聞

15歲少女遭男友壓床　他媽傳訊：先辦簡單婚禮

乾哥割頸PO照「最美風景」！楊爸爸顫抖崩潰

桃園女師爆虐待學生　校方要查了

悶殺腦麻兒獲特赦！老母吐「媽媽沒罪了」：孩子可以放心了

即／台中27歲女高處墜落　躺大樓通道前當場身亡

割頸案定讞！楊爸18點聲明：法官是加害者幫兇

新北割頸案定讞！死者父怒：法官敢帶回去教嗎

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

割頸案乾哥最快4年假釋！死者父明記者會公布一切

即／美女里長洪佳君不忍了　對資深前輩提告性騷擾

即／超貴車禍畫面曝　6000萬雲梯車擦撞保時捷

酒店妹勾上人夫　一年榨乾2400萬

快訊／高金素梅來了！重返北檢召開偵查庭

即／台中工人電鋸修樹「手裂開」　同事驚：筋都斷了

更多熱門

相關新聞

全國24組搜救犬拚功力　台中消防奪2高1中佳績

全國24組搜救犬拚功力　台中消防奪2高1中佳績

內政部消防署主辦的「115年度全國災害搜救犬IRO國際評量暨全國排名賽」昨（5）日圓滿落幕，全國有24組隊伍參賽，台中市搜救犬隊榮獲「2隻高級（B級）通過、1隻中級（A級）通過」的優異成績，不但展現台中隊伍在災難搜救的強大實力，更考驗搜救犬與領犬員無可挑剔的默契，消防局自信表示，下次目標就是世界盃。

台中修配廠大火員工急移百萬歐洲露營車　

台中修配廠大火員工急移百萬歐洲露營車　

台中消防高級技術救護員添40新血

台中消防高級技術救護員添40新血

防範一氧化碳中毒　台中消防：熱水器補助1萬2

防範一氧化碳中毒　台中消防：熱水器補助1萬2

即／台中居酒屋陷火海！1員工燙傷2人受困

即／台中居酒屋陷火海！1員工燙傷2人受困

關鍵字：

台中火警台中消防

讀者迴響

熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

美國車0關稅賓士5大車型可望降價

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

威力彩中2注　彩券行秀出「鎮店金雞」

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　吐真實心情！

郭台銘1000萬特別獎「籤筒名單」傳貓膩：他很厲害的地方

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到

更多

最夯影音

更多
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面