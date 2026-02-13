　
東森購物「馬上開買」迎春節　紅包雨天天100%中獎、線上狂撒888樂透金

東森購物「馬上開買」迎春節（圖／東森購物提供）

▲農曆春節將至，東森購物推出「馬上開買」春節盛典，主打「天天搶紅包」100% 中獎率，並透過銀行與全站加碼祭出最高 39% 疊加回饋。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

農曆新年腳步近了，想好紅包怎麼花了嗎？東森購物今年春節推出最強「馬上開買」購物盛典，不僅線上網購祭出萬元回饋與百萬紅包雨，位於交通樞紐的「東森廣場台北車站」實體商場更要陪消費者一起熱鬧走春。無論你是想宅在家領紅包，還是到北車商圈吃喝玩樂，東森購物通通包辦，讓你這個新年「馬」上有福、好運連連。

東森購物網ETMall自2月11日至2月22日推出全站「馬上開買」活動，春節期間天天紅包雨，整點開搶，中獎機率更是高達100%。最受矚目的「除夕限定搶紅包」將於 2 月16日當天 10:00至21:00 每整點準時開搶66枚樂透金，每時段皆有中獎機會；緊接著2月17日至2月22 日更有春節加碼紅包雨，最高可獲得 888 枚樂透金。此外，活動期間全站累積消費滿 2,500 元，最高可領取 888 枚現金券回饋；2月14日起更推出「新春比大小」趣味互動，讓民眾透過最高10倍押注樂透金挑戰樂透金2倍回饋，盡情享受試手氣的購物樂趣。

針對新春換新與送禮需求，東森購物同步端出多項超值商品優惠。適逢西洋情人節，美妝商品祭出 3 折起的震撼價格，單筆消費滿 2,500 元還有機會將 ANNA SUI 香水或 SK-II 活膚霜等專櫃好禮帶回家。家電與 3C 部分更是誠意十足，除了消費最高回饋 16,888 外，Dyson 二合一吹風直髮器(張員瑛同款)下殺至 14,900 元，Macbook 13 M8 更是驚喜下殺只要 13,888 元。針對家中的毛孩，東森也準備了 5 折起的金馬迎春專區，下單即抽瑞威寵糧魚湯包，全方位照顧消費者的全家大小。

實體商場方面，位於北車K區的「東森廣場台北車站」同樣熱鬧非凡。即日起至3月3日推出第二波「新春開運金」回饋，民眾單筆消費滿1,000元即贈100元商場電子券；新會員還可領取「開運紅包袋」，為新年添好彩頭。而2月14日至2月22日加碼舉辦「新春快閃活動」，全館單筆滿500元即可參加紅包抽獎，100%中獎率；特別的是，ETtoday 新聞雲APP 會員只要來到現場，還能額外享受「免費轉轉樂」乙次，增加紅包中獎機會。2月20日至21日更有財神爺巡場發送好康與擲骰互動遊戲，邀請民眾在走春購物之餘，也能參與開運儀式，真正「馬上開買、馬上開運」，把滿滿年味與福氣帶回家。

東森購物持續深耕多通路銷售，透過網路購物與東森廣場實體商場，提供消費者更方便、更有溫度的購物體驗。欲參與東森購物「馬上開買」線上盛典的民眾，可至 東森購物網 ETMall 活動主會場 搶領紅包。本次活動自 2025 年 2 月 11 日起正式開跑，並持續進行至 2 月 22 日；而位於台北車站 K 區地下街的「東森廣場台北車站」實體活動則更為長久，將一路陪伴民眾至 3 月 3 日為止。更多詳細資訊與活動花絮，可至 ETtoday 新聞雲活動官網 查詢，邀請所有民眾在春節期間走進東森，把滿滿的好運帶回家。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

